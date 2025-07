Premier essai : Volvo EX30 Cross Country 2026 : Plus de style, mais moins d’autonomie

Nous mettons à l’essai le nouveau Volvo EX30 Cross Country 2026, le premier véhicule électrique de la marque à recevoir le traitement « aventurier ».

. Le Volvo EX30 Cross Country 2026 offre 365 kilomètres d’autonomie, un peu moins que les autres versions du modèle

. Les suspensions relevées aident surtout a bonifier le confort

. Le EX30 Cross Country n’est pas un véritable véhicule hors route

. Avec 422 chevaux, le EX30 Cross Country boucle le 0-100km/h en 3,6 secondes

Forces

Style dans le coup Niveau de confort très appréciable Une bombe

Faiblesses

Moins d’autonomie Oubliez les vraies randonnées hors route Une interface multimédia qui mise mur à mur sur le tactile

C’est en 1998 que Volvo a proposé pour la première fois un véhicule portant le suffixe (et le traitement) Cross Country. C’était avec la familiale V70. Depuis, quantité de modèles en ont profité et pour 2026, on a droit à la première approche du genre avec un produit électrique, en l’occurrence le nouveau Volvo EX30 Cross Country 2026, dont la version originale a fait ses débuts l’an dernier.

Si, avec certains modèles Cross Country, on trouvait des capacités hors route améliorées, ce n’est pas vraiment le cas avec l’EX30 qui adopte des allures de baroudeur, mais qui va demeurer bien plus à l’aise sur le bitume.

Un exercice de style… et de marketing

Le nom Cross Country a une résonnance chez Volvo, et la compagne le sait très bien. Voilà pourquoi elle propose une telle version avec son puceau électrique. Avec une variante plus stylée, plus accrocheuse, on va ratisser plus large et séduire quelques passionnés de la marque.

Pour les compétences hors route du Volvo EX30 Cross Country, cependant, on repassera. Pas de modes de conduite dédiés, une garde au sol relève de 19 mm seulement (trois quarts de pouces), et des pneus tout-terrain de 18 pouces qui vont surtout réduire l’autonomie.

Ce qui va séduire, c’est le style plus aventurier, caractérisé par ces pneus (pas montés sur le modèle essayé), ses pourtours d’ailes plastifiés, ses plaques de protection, ces inscriptions Cross Country (pare-chocs arrière, moulure au pilier C), ainsi qu’avec cette bande noire à la calandre qui intègre une carte topographique de la région du Kebnekaise, le point culminant de la Suède, situé dans le nord du pays, au-delà du cercle polaire. On retrouve même, gravés à l’avant, les coordonnées de latitude et de longitude de l’endroit.

De détails qui sont sympas et amusants, mais pas de nature à nous aider à franchir un obstacle. L’EX30 Cross Country est un exercice de style, un outil de marketing.

On comprend l’intention.

Un changement bénéfique

L’ironie, c’est qu’une des modifications apportées au modèle pour la conduite hors route sert davantage le produit SUR la route. En effet, on a ajusté les suspensions afin que les amortisseurs et les barres antiroulis exercent un meilleur pardon sur les surfaces bosselées. Or, avec un Volvo EX30 régulier, dont l’empattement demeure menu, le comportement est sautillant. Avec un châssis qui se montre plus doux, on profite d’un niveau de confort accru.

Fort appréciable, même.

Les organes

Dans les entrailles du Volvo EX30 Cross Country se trouve une batterie de 69 kWh, dont 64 kWh sont utilisables, selon Volvo. Ce modèle va profiter de la configuration mécanique la plus puissante, ce qui fait qu’en bout de piste, ce sont 422 chevaux et 400 livres-pieds de couple qui reposent tranquillement sous notre pied droit. Avec un véhicule qui fait 4206 livres, ça donne des résultats plus que probants, comme en témoigne le temps annoncé de 3,6 secondes pour le 0-100 km/h.

Et avec un format lilliputien dans les standards d’aujourd’hui, ça fait qu’on s’amuse au volant d’un EX30. Le produit est maniable, nerveux, et plutôt agréable à conduire pour un véhicule électrique.

Et au risque de se répéter, les retouches effectuées au châssis font que le confort est meilleur avec cette variante.

Autonomie et recharge

Tout n’est pas rose, cependant. Avec un modèle plus puissant, on retranche un peu d’autonomie. Ajoutez à cela les pneus tout-terrain et le sacrifice n’en est que plus grand. Ainsi, plutôt que de profiter des 420 km de liberté offerts par la version de base, Volvo annonce une possibilité de 365 kilomètres avec cette déclinaison. Les pneus de 18 pouces pourraient faire baisser ce chiffre.

La bonne nouvelle, c’est que les estimations du constructeur semblent dans le mille. Notre randonnée d’un peu plus de 100 km s’est conclue par une moyenne de 18,0 kWh aux 100 km. Les données de bord du véhicule montraient un deuxième compteur kilométrique, cette fois avec un parcours de 441,9 bornes, et une moyenne de 17,4 kWh aux 100 km. En faisant les calculs, ça nous donne des capacités entre 355 et 365 km alors que la version régulière à rouage intégral pourrait aller jusqu’à 420 kilomètres.

Et on s’est permis quelques accélérations plus que vigoureuses… Notez que Volvo souligne la présence d’un système de freinage régénérateur comptant un niveau plus agressif avec ce modèle 2026. À vérifier.

Quant aux capacités de recharge, la firme suédoise annonce 153 kW, ce qui va permettre de faire passer le niveau d’énergie de la batterie de 10 % à 80 % en 26 minutes et demie. Un adaptateur sera accessible pour permettre la recharge sur les bornes de Tesla (port NACS : North American Charging Standard).

Un habitacle (trop) épuré

Si vous êtes familiers avec les produits de Volvo, vous savez que depuis quelques années, les stylistes responsables du cocon sont des adeptes de la simplicité volontaire. La présentation est minimaliste, et le mot est faible. Devant le conducteur, le vide avec une planche de bord d’un gris qui est tout sauf joyeux. Au centre de la console, un écran de 12,3 pouces qui regroupe TOUTES les fonctions du véhicule, à l’exception de l’accélérateur et des freins.

On exagère à peine pour illustrer à quel point on mise sur la techno. Ça va en séduire certains, mais votre humble serviteur n’est pas un amateur de cette approche. Trop de commandes tactiles (ou vocales), pas assez de boutons, et trop de moments où notre concentration au volant est minée lorsqu’on veut faire quelques ajustements simples, comme régler l’intensité de la ventilation.

Venant d’une compagnie qui a toujours fait de la sécurité son cheval de bataille, c’est décevant.

On vous laisse juger de la chose.

Le pire, c’est que les systèmes de Volvo ne sont pas les plus à point ni les plus fiables. On nous promet une meilleure convivialité et de meilleures performances avec la nouvelle interface proposée par cette variante. On le souhaite bien pour le bonheur de tous, mais on verra. Notez que l’interface est signée par Google, avec les accès à toutes les applications souhaitées via la boutique en ligne. Apple CarPlay est de la partie. Pour Android Auto, on nous dit que c’est à venir.

Autrement, la qualité est très décente à bord. Il faut s’habituer aux nouvelles textures proposées par les véhicules électriques, souvent dotés de matériaux recyclés, plus verts, plus durables. Par exemple, 70 % des surfaces du cocon de ce EX30 Cross Country sont recouvertes de polyester recyclé. C’est à 100 % pour les surpiqûres.

Ça manque de couleur pour lesdites surfaces, cependant. Heureusement, Volvo propose cinq coloris pour l’ambiance, afin d’ajouter un peu de vie à ce qui demeure un habitacle assez terne.

Et peu spacieux. Sans trop de surprise. L’espace est compté à la deuxième rangée, ainsi qu’au coffre où même avec les sièges arrière abaissés, la capacité est limitée à 907 litres, la même que l’ensemble des versions du EX30.

L’EX30 Cross Country est un VUS urbain, faut-il le rappeler.

Conclusion

Avec le EX30 Cross Country 2026, Volvo ajoute une variante au nom connu à un modèle qui travaille à se faire un nom. Ça va surtout attirer la clientèle cible de produits Volvo, plutôt que ceux à la recherche d’un véritable VUS capable de les mener un peu plus loin dans le bois, comme un Subaru Crosstrek, par exemple.

Au demeurant, le produit est amusant, plus confortable, et agréable à conduire. En revanche, il offre moins d’autonomie et le surplus qui sera exigé (prix à venir) sert à offrir plus de style, essentiellement.

Pour acheteurs avertis.