Premier essai Volkswagen Jetta et Jetta GLI 2025 : Trop bonnes pour ne pas être considérées

– La Jetta 2025 présente un design rafraîchi, une technologie améliorée et un intérieur à la fois pratique et élégant.

– La Jetta GLI offre des performances exaltantes grâce à son moteur de 228 chevaux et à sa transmission manuelle en option.

– Les deux modèles offrent une expérience de conduite équilibrée, meilleure que celle de la plupart des autres voitures compactes.

Pour une part de plus en plus réduite de la population, les voitures compactes restent le segment de prédilection pour la mobilité. Les raisons varient entre les considérations budgétaires, les besoins réels et tout ce qui se trouve entre les deux. La Volkswagen Jetta est un vétéran de la catégorie, mais elle continue d’être pénalisée par deux autres modèles très expérimentés, la Honda Civic et la Toyota Corolla. Pour cette raison, la Jetta est la cinquième voiture compacte la plus vendue au pays, et cela ne changera pas.

La Jetta demeure un modèle important pour Volkswagen, surtout si l’on considère le nombre de personnes qui reviennent à la marque après en avoir possédé une. Près des deux tiers des acheteurs de Jetta restent fidèles à Volkswagen, il est clair que la Jetta crée la fidélité. Un tiers des conducteurs de Jetta en achètent une autre une fois qu’ils en ont fini avec l’ancienne.

Avant de prendre le volant de la nouvelle Jetta 2025, je me suis laissé aller à un peu de nostalgie. VW avait sur place une Jetta Mk1 classique restaurée à la perfection, et je n’ai pas pu résister à l’envie de l’essayer. Cette voiture, avec son moteur de 1,7 litre développant 70 chevaux, sa boîte automatique à trois rapports et l’absence de direction assistée, était un pur bonheur. Elle m’a rappelé une époque où les voitures étaient simples, brutes et pleines de caractère. Conduire cette vieille Volkswagen m’a rappelé à quel point ma Jetta mk2 me manque et à quel point ces vieilles voitures sont honnêtes et simples.

Retour vers le futur : la Jetta 2025

Parlons maintenant de la Jetta 2025, la véritable vedette, car Volkswagen a procédé à des mises à jour notables. Le prix de départ est passé de 23 595 $ l’an dernier à 25 795 $, mais il y a de bonnes raisons à cela. Le nouveau modèle est maintenant équipé de série d’une boîte automatique à 8 rapports, d’un écran tactile de 8 pouces et de quelques autres commodités, comme un volant chauffant, qui justifient l’augmentation du prix.

La Jetta est propulsée par le même moteur turbocompressé de 1,5 litre qui développe 158 chevaux et 184 lb-pi de couple. La beauté de cette voiture compacte est qu’elle se conduit aussi bien qu’elle a l’air. La qualité de roulement est excellente, et la Jetta ne rechigne jamais lorsqu’elle est lancée dans un virage avec entrain.

Visuellement, la Jetta 2025 a reçu un lifting remarquable. La nouvelle face avant est une amélioration majeure par rapport au modèle précédent, qui, soyons honnêtes, était un peu trop moche. Le nouveau design se caractérise par une calandre plus agressive, des phares plus élégants et une allure générale plus sportive. L’arrière a également été rafraîchi, avec un nouveau design des feux arrière et une barre lumineuse supplémentaire qui donne à la voiture une apparence plus premium. Ajoutez à cela les packs optionnels noir ou sport, avec leurs jantes et garnitures noires, et vous obtenez une voiture qui a de l’allure. Visuellement, elle a plus de mordant que les alternatives japonaises équivalentes.

À l’intérieur, les mises à jour se poursuivent. La version SE que j’ai conduite (équivalente à la Comfortline au Canada) dispose d’un superbe intérieur bicolore avec un mélange de suède bleu-gris et de similicuir. Le combiné d’instruments numérique et l’écran tactile de 8 pouces sont faciles à utiliser, toutes les commandes étant logiquement placées là où on les attend. Les rangements sont nombreux, le coffre est immense et l’espace pour les passagers est généreux, ce qui en fait un choix pratique pour les familles ou pour tous ceux qui ont besoin de plus d’espace et qui veulent éviter les VUS. Pour 28 195 $, la Comfortline est un bon choix dans la gamme.

Au volant de la toujours très excitante GLI

La Jetta GLI est une voiture de luxe qui excelle à aller vite. La Jetta GLI, vendue 34 995 $ en 2025, offre un excellent rapport qualité-prix, surtout si l’on tient compte du fait qu’elle est offerte sans frais supplémentaires avec une boîte manuelle à six vitesses ou une boîte DSG à sept vitesses. Le fait que Volkswagen propose encore une boîte manuelle à notre époque est une chose dont il faut se réjouir, même si cela entraîne un léger surcoût. Comme vous le savez probablement, il s’agit de la DERNIÈRE VW à être équipée de trois pédales.

Les évolutions de la GLI reflètent celles de la Jetta standard, mais avec un peu plus d’attitude. La calandre en nid d’abeille, les accents rouges et le pack noir en option lui confèrent une expression distincte. J’ai testé la voiture dans la nouvelle couleur bleue Monterey, qui se marie parfaitement avec les jantes et les garnitures noires, donnant à la GLI l’allure d’une berline de performance et de luxe.

À l’intérieur, la GLI conserve son caractère haut de gamme, avec des sièges en cuir, un support lombaire électrique et un habitacle bien aménagé. Il faudra peut-être s’habituer aux commandes haptiques du volant, mais dans l’ensemble, l’habitacle est confortable et élégant.

Sous le capot, la GLI embarque le même moteur turbocompressé de 2,0 litres que précédemment, développant 228 chevaux et 258 lb-pi de couple. Associée à la transmission DSG, cette voiture est un véritable plaisir à conduire. La GLI bénéficie également du contrôle dynamique du châssis (DCC), qui vous permet d’ajuster les réglages de la suspension entre Confort, Normal et Sport. Que vous rouliez sur l’autoroute ou sur les petites routes, le châssis de la GLI est parfaitement réglé, avec un juste équilibre entre confort et sportivité. La boîte manuelle à 6 rapports est brillante, facile à utiliser et le choix des vrais passionnés de conduite.

La Jetta tient toujours son rang

Les Volkswagen Jetta et Jetta GLI 2025 ne sont peut-être pas les voitures compactes les plus tape-à-l’œil ou les plus perfectionnées sur le marché, mais elles sont tout de même très performantes dans leur segment. Avec leur look modernisé, leur technologie améliorée et la même dynamique de conduite qui les ont rendues populaires pendant des années, ces voitures sont toujours des concurrentes dignes de ce nom.

Même si la Jetta ne détrônera probablement jamais les Honda Civic et Toyota Corolla ou les jumelles coréennes, il suffit d’un essai routier pour, à tout le moins, amener l’acheteur à remettre son choix en question.