Premier essai Nissan Rogue Rock Creek 2025: à la cheville d’un Subaru Forester Wilderness

Pour 2025, Nissan bonifie la gamme du Rogue en ajoutant une version plus aventurière.

Le Nissan Rogue Rock Creek se veut plus aventurier avec ses pneus tout-terrain 235/65R17.

Son capot renferme le même moteur turbocompressé à trois cylindres que les autres versions.

La version Rock Creek du Rogue est dotée d’un moniteur de vision périphérique afin de faciliter la conduite hors route.

Alors que le Rogue Rock Creek – en soi, c’est un exercice de diction – devait initialement être destiné seulement au marché américain, voilà que le constructeur a revu sa stratégie. En effet, la marque japonaise a décidé de l’ajouter à son catalogue au Canada.

De passage à Franklin au Tennessee pour le dévoilement du Murano 2025, EcoloAuto a eu l’opportunité de se glisser derrière le volant du Nissan Rogue Rock Creek 2025 et de le conduire dans un sentier. Voici le résumé complet de nos premières impressions.

Une série d’éléments distinctifs pour le Rogue Rock Creek

Afin de suivre la tendance des véhicules à saveur aventurière, Nissan débarquera avec le Rogue Rock Creek prochainement. On se rappellera que cette appellation est utilisée aussi avec le Pathfinder pour identifier la version légèrement plus costaude. Dans le cas du Rogue Rock Creek, il hérite d’une série d’éléments distinctifs: des pneus tout-terrain 235/65R17, un moniteur de vision périphérique, le contrôle de descente, un support de toit tubulaire, un design de la grille de calandre qui lui est propre, des écussons sur la carrosserie et des broderies spécifiques ainsi qu’une prise 12V dans l’espace de chargement.

Essentiellement, avec une poignée d’éléments, Nissan a tenté de rehausser la personnalité d’un véhicule sans âme. Entendons-nous, il en faut plus pour obtenir un véritable véhicule destiné à la conduite hors route. Or, on salue l’effort du manufacturier d’ajouter un peu d’épices dans une recette plutôt drabe.

Quel sera le prix du Nissan Rogue Rock Creek?

Voilà la question à 100 $. En effet, pour l’heure, Nissan n’a pas confirmé le prix de vente de la version Rock Creek de son VUS compact. Toutefois, chez nos voisins américains, la version Rock Creek se positionne entre les déclinaisons SV et SL. Son prix est de 35 420 $ US. Si son positionnement est similaire dans le catalogue canadien, il est raisonnable de prédire que le prix du Nissan Rogue Rock Creek 2025 avoisinera les 44 500 $.

Quel est le verdict?

Grosso modo, le programme avec le Nissan Rogue Rock Creek 2025 était assez simple. En effet, sur un sentier défini, il suffisait de suivre un Frontier Pro-4X qui avait pour mission d’ouvrir le chemin. Le sentier n’était pas boueux. Les roches sur celui-ci étaient peu nombreuses. Quant aux obstacles, ils étaient pratiquement absents. En bref, le défi était de petite taille. On a tout de même été en mesure d’apprécier la fonction du moniteur de vision périphérique qui s’active lorsqu’on choisit le mode de conduite hors route. Cette fonction permet d’avoir une meilleure vision de l’environnement sur un plan très incliné ou encore dans une portion très étroite du sentier.

Précisons également que la version Rock Creek 2025 est animée par la même mécanique que les autres déclinaisons de ce VUS compact. Son capot renferme donc un moteur turbocompressé à trois cylindres qui n’a rien de bien convaincant. Celui-ci est râleur et son rendement n’est pas des plus intéressants.

Au terme de l’exercice, nous avons été en mesure de conclure que le Nissan Rogue Rock Creek 2025 n’a rien d’un véhicule tout-terrain. Il s’agit d’un VUS compact auquel on a tenté de conférer une allure d’aventurier. Il saura vous mener à bon port si vous avez à circuler sur une route non pavée. Toutefois, ne soyez pas démesurément téméraire, car les capacités du Rogue Rock Creek sont limitées. Ce modèle n’est pas prêt de remplacer un Jeep Wrangler ni même un Subaru Forester Wilderness.