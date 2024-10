Dévoilement Nissan Murano 2025: le V6 est remplacé par un moteur turbo

Après 10 ans sur le marché, le Nissan Murano de troisième génération tire sa révérence et laisse sa place à un produit beaucoup plus moderne.

Le Nissan Murano 2025 est animé par un moteur turbocompressé à quatre cylindres de 2,0 L.

Il peut remorquer une charge allant jusqu’à 1500 livres.

On retrouve des sièges de conception Nissan Zero Gravity à l’arrière.

Commercialisé depuis 2015, le Nissan Murano de troisième génération laisse sa place au terme de l’année-modèle actuelle. Vieillissant, il était franchement mûr pour un rajeunissement complet.

C’est au siège social de Nissan Americas à Franklin au Tennessee que la presse automobile a été conviée pour voir de près le Nissan Murano 2025 en primeur mondiale.

Le moteur V6 disparaît

Sur le plan de la motorisation, on note que le moteur V6 de 3,5 L laisse place à un moteur VC-Turbo à quatre cylindres de 2,0 L. Ce dernier développe une puissance de 241 chevaux et un couple de 260 lb-pi. Il est muni de la technologie de compression variable. Jusqu’à présent, cette mécanique a été utilisée sous le capot des Infiniti QX50, QX55 et plus récemment du QX60. Ces VUS Infiniti génèrent une puissance de 268 chevaux et le constructeur recommande du carburant super (91) alors que le Murano peut être alimenté de carburant régulier (87).

Le bloc du Murano 2025 est marié à une transmission automatique étagée sur neuf rapports. Toutes les versions du modèle sont équipées du système à quatre roues motrices.

Le Nissan Murano 2025 peut remorquer une charge allant jusqu’à 1500 livres.

Le Nissan Murano fait peau neuve

Comme on a été à même de le constater en regardant de près le Murano de quatrième génération, celui-ci a réellement fait peau neuve pour 2025. On remarque que sa stature est différente avec sa largeur qui est augmentée de 2,6 pouces. À l’avant, on observe ses phares à DEL “Cube de cristal”. Le Murano reprend certains éléments stylistiques modernes qu’on retrouve notamment avec l’Ariya, un multisegment électrique vendu sous la même bannière.

De manière générale, le Nissan Murano 2025 donne une impression de véhicule plus haut de gamme que par le passé.

Un habitacle soigné et moderne

Lorsqu’on monte à bord du Nissan Murano 2025, on aperçoit les écrans doubles de 12,3 pouces. De série, il est doté de la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto. Il inclut aussi la technologie Google intégrée.

Le traditionnel levier de vitesse a été remplacé par des boutons positionnés sur la console centrale.

Également, on ne peut passer sous silence que ce VUS intermédiaire à deux rangées est livré pour la première fois avec des sièges de conception Nissan Zero Gravity à l’arrière. Le constructeur précise aussi que l’accès aux sièges est facilité par rapport au modèle sortant. Quant au volume du coffre, il se chiffre à 931,6 L. Soulignons qu’il est proposé de série avec des sièges avant chauffants, un volant chauffant et des buses de lave-glace chauffantes.

Avec le Nissan Murano 2025, la sécurité n’est pas en reste. L’ensemble Nissan Safety Shield 360 est offert de série et comprend une panoplie d’assistances pour le conducteur. La déclinaison SV du Murano profite de la technologie ProPilot Assist alors que les modèles SL et Platine héritent ProPilot Assist 1.1, une version plus évoluée.

Dès le début de l’an prochain, le Nissan Murano 2025 arrivera chez les concessionnaires du Québec. Pour l’heure, nous ne connaissons pas son échelle de prix. Rappelons que le Murano 2024 est offert à partir de 45 624 $. Il ne serait pas étonnant que le prix de départ bondisse pour 2025.

Les cotes de consommation officielles pour le Canada n’ont pas non plus été divulguées.