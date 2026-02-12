Premier essai du Porsche Macan GTS électrique 2026 : la bonne combinaison, même en électrique

Forces

Performances dignes d’un vrai GTS

Recharge ultra-rapide et architecture moderne

Châssis exceptionnel pour un VUS

Habitacle sportif et technologique

Faiblesses

Prix rapidement stratosphérique

Poids inévitable d’un VUS électrique

Options nombreuses… et dangereuses pour le portefeuille

Chez Porsche, le nom GTS (Gran Turismo Sport) a toujours servi de mesure étalon. Un modèle idéal qui se retrouve entre la version 4S et le très puissant turbo. Elle offre les avantages de l’une sans les dérives de l’autre. Comme dans le conte de Boucle d’or et les trois ours, la GTS est le lit le plus confortable, le gruau juste assez chaud. Avec le virage électrique amorcé par le Macan Électrique en 2024 — déjà vendu à plus d’un million d’unités depuis le lancement en 2013 — la marque allemande tente maintenant de convaincre que le silence peut aussi être sportif. Mission délicate, mais pas impossible.

Une différente personnalité

Le Macan GTS électrique reprend le moteur arrière du Turbo pour offrir un compromis entre performance et prix — notion très relative chez Porsche. Sous le contrôle de départ, la puissance grimpe à 563 ch et 704 lb-pi, avec un 0-100 km/h d’environ 3,8 secondes. En clair : c’est plus rapide que l’ancien GTS thermique, le son du moteur en moins. La plateforme 800 volts alimente une batterie de 100 kWh (95 kWh utilisables) capable de passer de 10 à 80 % en 21 minutes sur une borne rapide de 270 kW. Ajoutez la compatibilité 400 V et des modules interchangeables, et vous obtenez un VUS mieux préparé à vieillir que plusieurs gadgets électroniques dans votre maison. La recharge à 135 Kw se fait un peu plus lentement en 33 minutes. Porsche a même prévu un mode piste améliorant le refroidissement pour limiter la perte de puissance liée à la chaleur — preuve que certains propriétaires tenteront réellement d’emmener un VUS de 2,5 tonnes sur circuit.

La loi du silence

Deux moteurs à aimants permanents et une transmission à rapport 9:1 transforment ce mastodonte en projectile contrôlable. La suspension pneumatique abaissée, le Porsche Active Suspension Management, le Torque Vectoring Plus et le différentiel électronique travaillent ensemble pour maintenir un centre de gravité bas et une agilité surprenante pour la catégorie et un excellent confort malgré les roues de 22 pouces de notre modèle à l’essai. Parmi les options intéressante : les roues arrière directrices. Ce n’est pas une 911, mais c’est probablement l’un des VUS électriques les plus engageants à conduire et qui conserve un côté pragmatique avec la capacité de remorquer 5 500 livres (2 500 kg)

Intérieur : Cayenne junior avec costume de sport

L’habitacle s’inspire du Cayenne et propose sellerie Race-Tex, cuir, sièges sport à réglages multiples et coutures assorties à la carrosserie. Technologiquement, vous avez droit à une clé numérique dans le téléphone, une commande vocale assistée par IA, de nouvelles fonctions d’aide au stationnement et même la télémétrie via l’ensemble Sport Chrono. On parle donc d’un poste de pilotage très numérique… mais heureusement encore orienté conducteur — un concept qui disparaît parfois dans l’univers des VUS électriques.

Plus sportif de l’extérieur

Face aux autres Macan électrique, le GTS ajoute des accents noirs, des jantes de 21 pouces de série (22 en option sur notre modèle), jupes élargies et diffuseur plus marqué : Porsche n’a pas réinventé le style, il l’a simplement assombri. L’avant du véhicule plonge un peu plus. Dans l’ensemble le modèle GTS a l’air un peu plus fâché.

Prenez un grand respire

Le Macan GTS électrique débute à environ 122 100 $, avec des livraisons prévues pour l’été 2026. Notre modèle à l’essai avec un florilège d’options et la taxe de luxe s’élevait à 156,100 $. Certaines options comme l’essuie-glace à l’arrière à 410 $ laisse perplexe. D’autres comme les roues directrices arrière à 2 320 $ valent le coût. Notre intérieur GTS se chiffre à plus de 7 000$ et les roues de 22 pouces à 3 260 $. Autrement dit : allez-y mollo sur le configurateur… et préparer une seconde hypothèque émotionnelle.

Conclusion

Le Macan GTS Électrique réussit un tour de force : rendre désirable un utilitaire silencieux auprès d’acheteurs qui jurent encore par la mécanique. Il est rapide, il se recharge vite et se conduit comme un produit Porsche. Mais surtout — et c’est peut-être son plus grand exploit — il donne l’impression que la transition électrique n’est pas une punition. Et vous aurez une autonomie annoncée à 488 km dans de bonnes conditions naturellement.