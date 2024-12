Premier essai du Nissan Murano 2025 : Plus moderne, moins raffiné…

Le Nissan Murano reçoit une mise à jour majeure en 2025, la première en dix ans.

Ce nouveau modèle adopte des designs intérieurs et extérieurs inspirés de l’Ariya.

Pour la première fois, le Murano n’est pas animé par un moteur V6.

Après dix ans sur le marché sans changements, le Nissan Murano aurait dû bénéficier d’une nouvelle génération depuis longtemps. Heureusement, Nissan a dévoilé une toute nouvelle version de son plus grand multisegment à deux rangées qui arrivera chez les concessionnaires au début de l’année 2025.

Si l’idée de base du Murano reste la même, quelques détails clés ont changé avec cette quatrième génération, notamment en termes de design et de motorisation.

Elégant et haut de gamme, bien que légèrement générique

Le Nissan Murano 2025 adopte un design extérieur fluide qui rappelle les lignes générales du VUS électrique Ariya, en particulier à l’arrière. Cela donne au Murano une allure assez moderne et assez haut de gamme, du moins en finition Platinum, mais cela le rend aussi plus générique que son prédécesseur. En effet, un design un peu excentrique était la marque de commerce du Murano depuis son introduction en 2003, mais le nouveau modèle s’oriente dans une autre direction.

Si le profil latéral et l’arrière peuvent être confondus avec d’autres multisegments similaires, la partie avant reste tout de même assez distinctive avec ses phares surélevés et son panneau noir brillant qui se trouve au-dessus de la calandre et des feux de jour.

Un autre élément qui peut aider le nouveau Murano à se démarquer dans une mer de VUS compacts et intermédiaires est son choix de combinaisons de peintures bicolores qui permettent un plus grand degré de personnalisation.

Un intérieur premium et moderne

À l’intérieur, la comparaison avec l’Ariya se poursuit, puisque le tableau de bord à thème horizontal est clairement inspiré du plus grand VÉ de Nissan.

Cela signifie que le Murano 2025 dispose d’un tableau de bord bas surmonté de deux grands écrans intégrés dans un seul panneau. Ces écrans de 12,3 pouces, l’un pour le combiné d’instruments et l’autre pour le système d’info-divertissement, sont de série sur les trois versions.

Juste en dessous des écrans, une bande de plastique gris s’étend sur toute la largeur du tableau de bord et recouvre une partie des portes. Selon Nissan, cet élément de décor est censé imiter le verre fabriqué sur l’île italienne de Murano, mais nous ne sommes pas tout à fait convaincus. En revanche, les commandes de climatisation tactiles intégrées dans un panneau de bois juste en dessous sont très bien réalisées et assez uniques, puisque seule l’Ariya utilise une solution similaire.

La console centrale abrite quatre boutons qui remplacent le sélecteur de vitesse, comme dans le nouvel Armada, un sélecteur de mode de conduite, deux porte-gobelets, un espace de rangement ouvert, un chargeur d’appareils sans fil, et deux boutons qui servent à annuler le système arrêt/démarrage du moteur et à faire apparaître le système de caméras extérieures sur l’écran central. Le niveau de finition Platinum comprend de nombreuses vues supplémentaires, dont l’une permet de voir sous l’avant du véhicule comme si le capot était invisible.

Là encore, Nissan aide le Murano à se démarquer en rendant l’intérieur disponible en trois combinaisons bicolores de cuir semi-aniline matelassé dans le modèle Platinum, y compris une option bleu et noir saisissante.

Un système d’éclairage d’ambiance avec 64 couleurs personnalisables ajoute encore à l’attrait visuel, en particulier la nuit.

Grâce à une carrosserie plus large, le Nissan Murano 2025 offre un peu plus d’espace pour les passagers aux deux rangées ainsi que plus d’espace de chargement, tant avec les sièges arrière rabattus qu’en place, que la version 2024.

Un moteur qui manque de raffinement

Depuis sa création il y a plus de vingt ans, le Nissan Murano était animé par le même moteur V6 de 3,5 litres associé à une transmission CVT. En 2025, cela change, mais pas forcément pour le mieux. En effet, le nouveau Murano hérite du moteur quatre cylindres 2,0L VC-Turbo que l’on retrouve également dans l’Infiniti QX50. Contrairement à ce modèle, le Murano 2025 l’associe à une boîte de vitesses automatique à 9 rapports, ce qui lui confère le même groupe motopropulseur que celui qui équipera l’Infiniti QX60 2025.

Ce moteur utilise un système avancé qui lui permet de faire varier son taux de compression de 8,0 à 14,0:1 afin de mieux s’adapter aux différentes conditions de conduite en maximisant l’efficacité ou les performances.

Dans le Murano, ce moteur délivre 241 chevaux et 260 lb-pi de couple, soit l’inverse de ce que produisait l’ancien V6. Grâce à l’augmentation du couple et à la réactivité de la nouvelle transmission automatique, le Murano 2025 offre des performances satisfaisantes, et il est peu probable que ses acheteurs cibles en demandent plus.

Ce qu’ils pourraient souhaiter, en revanche, c’est davantage de raffinement mécanique, surtout s’ils possèdent actuellement un Murano plus ancien.

En effet, si le V6 de la précédente génération était vieillissant et peu économique, il était très doux et produisait un bruit relativement noble, ce qui n’est pas le cas du nouveau quatre cylindres.

Si la sonorité du moteur peut être étouffée par le très bon système audio Bose disponible en option, les vibrations qui imprègnent l’habitacle à différentes vitesses sont plus difficiles à ignorer, surtout dans un véhicule qui, par ailleurs, à presque l’air d’un modèle haut de gamme.

En outre, le gain de consommation annoncé est assez faible puisque RNCan évalue le Murano 2025 à 10,6 L/100 km en ville et 8,6 L/100 km sur autoroute contre 12,0 L/100 km et 8,5 L/100 km respectivement pour la version 2024. En conduite réelle, la différence sera sûrement minime.

Plus solide, mais toujours confortable

Tout n’est pas négatif dans l’expérience de conduite du Nissan Murano 2025, et les changements apportés au système de suspension ont permis d’obtenir un comportement plus solide tout en conservant le confort pour lequel le Murano était connu.

Grâce à une rigidité accrue au roulis à l’avant et à l’arrière et à une nouvelle direction assistée électrique, le Murano se montre plus agile qu’auparavant et prend les virages avec plus d’aplomb, sans pour autant avoir des intentions sportives.

Associé aux sièges avant et arrière Zéro Gravité au système actif d’annulation des bruits de série et aux pare-soleil arrière disponibles en option, ce système de suspension révisé garantit le confort de tous les passagers, sur les trajets courts comme sur les longs.

Les systèmes d’aide à la conduite ProPILOT Assist de série contribuent également à l’expérience de conduite détendue. La version d’entrée de gamme SV est équipée du système de base, tandis que les versions SL et Platinum sont dotées de la version 1.1, légèrement plus avancée.

Curieusement, la dernière version 2.1, qui permet au conducteur de lâcher le volant sur certains tronçons d’autoroute, n’est pas disponible au lancement, et Nissan précise que les véhicules qui n’en sont pas équipés ne pourront pas l’être ultérieurement par mise à jour.

Trois versions, à partir de 46 848 $

Le Nissan Murano 2025 sera disponible en trois niveaux de finition sur le marché canadien, tous avec la transmission intégrale de série. Le modèle de base est le SV à 46 848 $, qui dispose d’un système audio à six haut-parleurs et de jantes noires de 20 pouces, et devrait représenter 22 % des ventes totales.

Vient ensuite le modèle SL à 50 498 dollars, qui ajoute un système audio Bose à 10 haut-parleurs, un système d’infodivertissement avec Google Built-in et des caméras améliorées, entre autres. Celui-ci devrait être le plus vendu, avec une proportion attendue de 40 %.

Au sommet de la gamme se trouve le Platinum à 54 498 dollars, équipé de cuir semi-aniline, de jantes de 21 pouces, d’essuie-glaces à détecteur de pluie, de sièges avant chauffants, ventilés et massants, d’un affichage tête haute et d’un airbag central monté sur le siège. Ce modèle devrait représenter 38 % des ventes totales du Murano au Canada.

Si le modèle SV semble un peu cher, le Murano Platinum, à l’autre extrémité du spectre, est proposé à un prix raisonnable compte tenu de sa longue liste d’équipements.

Conclusion

Le nouveau Nissan Murano 2025 a un peu plus de mal à se démarquer de ses concurrents maintenant que son design est moins distinctif et qu’il abandonne son moteur V6, qui était une rareté dans ce segment. Néanmoins, il reste une bonne option pour les conducteurs qui veulent un VUS spacieux à cinq places qui privilégie le confort avant tout, avec une généreuse dose de design et de technologies modernes en prime.