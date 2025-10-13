Premier essai du Kia EV5 GT-Line 2026 : Chéri, j’ai réduit L’EV9

Le Kia EV5 2026 s’annonce comme un VUS électrique bien adapté au Canada : pratique, moderne et confortable avec un format désirable et juste ce qu’il faut de technologie pour séduire les familles branchées.

Forces

Design cubique et distinctif

Habitacle spacieux et pratique

Port NACS et technologie V2L

Confort et silence de roulement

Faiblesses

Finition inégale, plastiques durs

Aides à la conduite envahissantes

Poignées de porte peu pratiques

Pendant que nos voisins américains débattent de crédits d’impôt et de patriotisme industriel, Kia enverra pour le Canada seulement son petit VUS électrique au look cubique et au cœur coréen. Il arrivera chez nous à la fin du premier trimestre 2026 en version en version 2RM, suivie par la traction intégrale au deuxième trimestre. La production pour le marché canadien se fera à l’usine Kia Autoland Gwangju, en Corée du Sud, et le prix ne sera pas imposé par la guerre tarifaire, ce qui aurait été le cas aux États-Unis, ce qui explique qu’il ne sera pas à vendre chez l’oncle Sam.

Le chic industriel

L’EV5 s’inscrit dans la tendance cubique chère à Kia : pensez à un EV9 à l’échelle réduite, avec des épaules carrées et une face avant « Tiger Face » lumineuse qui impose un certain respect dans le stationnement d’un IGA. Ses feux 3D en forme de constellation et ses jantes de 18, 19 ou 20 pouces lui donnent des airs de jouet haut de gamme, surtout dans les nouvelles teintes Rouge Magma et Bleu Givré. Bref, un look original et assumé

Un mélange de Ikea et de néo-moderne

À bord, le design minimaliste séduit d’emblée : matériaux recyclés, cuir végétalien, 30 pouces d’écrans panoramiques, et un éclairage d’ambiance configurable qui donne presque envie d’y dormir. Les sièges massants et la modularité de l’espace arrière, qui se transforme en lit d’appoint pour le camping, ajoutent une touche pratique bien pensée. Mais… tout n’est pas parfait.

Certains plastiques détonnent, les boutons de climatisation sont mous, et les poignées de porte affleurantes exigent une gymnastique digitale pour s’ouvrir. Quant aux compartiments de rangement, ils manquent parfois d’ergonomie, surtout la console centrale à deux niveaux qui semble conçue pour des bras d’orang-outan. Mention spéciale au coffre : 513 litres, un coffre avant de 67 litres et même une prise V2L intérieure pour alimenter vos gadgets de camping.

La technologie Vehicle-to-Load (V2L) vous permet d’alimenter vos appareils externes — cafetière, mini-frigo, outils — directement depuis la batterie. La puissance atteint environ 3,6 kW, suffisante pour un campement ou une panne de courant modérée. Mais n’espérez pas alimenter votre maison pendant une tempête de verglas : l’EV5 est une génératrice de dépannage, pas un barrage hydroélectrique.

Une technologie infantilisante

Le système ccNC de Kia est rapide, clair et compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil. L’écran de 12,3 pouces est réactif et les menus sont plus intuitifs que chez Tesla.

Mais à toutes fleurs, il y a le pot. Le système d’aide à la conduite fonctionne bien, mais il faut sans cesse « rappeler » à la voiture qu’on tient le volant, faute de capteur capacitif. Il y a aussi cette quantité industrielle d’effet sonore qui claironne à chaque fois que vous êtes trop près de la ligne médiane ou de l’accotement, que vous dépassez la limite de vitesse de 2 km/h, que vous êtes trop près de la voiture qui vous précède.

Durant notre journée d’essai sur les routes secondaires de la Corée du Sud, la voiture a biper toute la journée, de quoi rendre dingue. Je suis pour la sécurité, mais il y a des limites.

Silencieux comme un véhicule électrique

Le Kia EV5 n’a rien de sportif, mais il excelle dans le confort. La suspension, calibrée pour nos routes nordiques, absorbe bien les imperfections. La direction est un peu ferme, sans être communicative, et le roulis en virage rappelle qu’on est ici pour rouler zen, pas pour battre des records au circuit du Mont-Tremblant. Pour ceux qui aiment rouler avec la conduite à une pédale, la chose est possible, mais il faut remettre nos réglages choisis à chaque redémarrage, une situation un peu agaçante.

Notre modèle à traction à l’essai avait 214 chevaux et 229 lb-pi de couple. Suffisant pour rouler agréablement. Il y aura aussi une version 4RM qui arrivera avec 308 chevaux et 354 lb-pi de couple.

Deux choix de batteries au programme. Une de base de 60,3 kWh et une plus grande de 81,4 kWh. Kia annonce près de 550 km d’autonomie WLTP avec la plus grande batterie et le 2RM versus 440 km pour le modèle 4RM. En convertissant selon le mode nord-américain EPA, les chiffres seraient plutôt 471 et 377 km. Lors de notre journée d’essai, notre moyenne de consommation a tourné autour de 18,2 kWh/100 km, ce qui laisse présager que, dans de bonnes conditions, il sera sans doute possible d’approcher les 500 km.

Un emprunt à Tesla

Le port de recharge NACS (compatible Tesla) est un vrai plus pour la disponibilité du réseau. Cependant, son architecture de 400 Volts ne rend pas la recharge aussi rapide que l’EV6, qui offre une architecture de 800 Volts. Sur la batterie de 81,4 kWh, il y a une recharge jusqu’à 11 kW AC (trois phases) pour la recharge à domicile ou bornes compatibles. Sur les versions avec batterie plus petite, l’AC se limite à 6,6 kW (monophase). Ces chiffres qui existent pour L’Europe n’ont pas encore été conformés chez nous. La puissance maximale de recharge DC annoncée est de 150 kW pour un temps estimé de 30 minutes pour passer de 10 % à 80 % avec un chargeur rapide.

Conclusion

Le Kia EV5 2026 s’annonce comme un VUS électrique bien adapté au Canada : pratique, moderne et confortable avec un format désirable et juste ce qu’il faut de technologie pour séduire les familles branchées. On annonce pour le moment des versions Air, Wind et GT-Line. Kia Canada n’a pas parlé de prix, mais nous estimons qu’il sera entre 53 000 et 60 000 $, soit environ le prix de l’EV6 actuel. Une version de performance GT pourrait venir s’ajouter à la famille pour l’année modèle 2027.