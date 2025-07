Kia dévoile plus de détails sur son très attendu VUS entièrement électrique EV5

La gamme de VUS électriques Kia, avec l’EV5, s’annonce pratiquement imbattable

L’EV5 de Kia offre jusqu’à 530 km d’autonomie selon le cycle WLTP et une recharge rapide DC en 30 minutes.

Construit sur la plateforme E-GMP, l’EV5 propose un rouage intégral, une capacité de remorquage de 1 200 kg et un intérieur spacieux pensé pour la famille.

Son lancement mondial débutera en Corée et en Europe à la fin de 2025; les ventes canadiennes sont prévues au début de 2026.

Kia a révélé davantage de détails sur le tout nouvel EV5, un VUS compact entièrement électrique conçu pour les familles et les activités en plein air. Bâti sur la plateforme Electric-Global Modular Platform (E-GMP) du Hyundai Motor Group, l’EV5 sera lancé en Corée et en Europe au second semestre de 2025, puis en Amérique du Nord au début de 2026.

L’EV5 occupe une place centrale dans la gamme électrique grandissante de Kia, qui comprend déjà les EV3, EV4, EV6 et EV9. Il adopte le langage stylistique « Opposites United » de Kia, combinant des lignes géométriques à une silhouette typiquement utilitaire. Avec ses 4 610 mm de long et son empattement de 2 750 mm, il offre une cabine généreuse et un volume de chargement maximal atteignant 1 650 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.

À l’avant, on retrouve un large capot et des feux de jour tridimensionnels « Star Map », accompagnés d’ailes carrées et d’arches de roues sculptées — un look inspiré du EV9, mais plus compact et actualisé. L’arrière est marqué par un hayon épuré, des roues uniques de 19 pouces et des feux verticaux.

À l’intérieur, l’EV5 est équipé d’un large écran combiné intégrant un tableau de bord numérique de 12,3 pouces, un écran multimédia de 12,3 pouces et un panneau de climatisation dédié de 5 pouces, le tout sur une planche de bord épurée. L’habitacle comprend une console centrale coulissante pour plus de rangement, des tablettes à l’arrière des dossiers et un accoudoir arrière coulissant avec porte-gobelets. Les sièges arrière peuvent se rabattre presque à plat pour agrandir l’espace de chargement.

L’EV5 sera proposé avec deux batteries nickel-cobalt-manganèse, de 60,3 kWh et 81,4 kWh, permettant jusqu’à 530 km d’autonomie WLTP. La recharge rapide DC de 10 à 80 % prend environ 30 minutes.

Le rouage intégral sera offert, tout comme la technologie i-Pedal 3.0 de Kia qui permet d’ajuster la régénération pour une conduite à une pédale plus fluide. L’EV5 offre aussi la fonction Vehicle-to-Load pour alimenter des appareils externes, avec une compatibilité Vehicle-to-Grid prévue ultérieurement.

Sa capacité de remorquage atteint 1 200 kg en Corée et en Europe (ou 1 800 lb en Amérique du Nord), et le mode « Trailer » ajuste automatiquement les estimations d’autonomie en fonction du chargement.

Conçu pour répondre aux normes mondiales de sécurité les plus strictes, l’EV5 est doté de sept coussins gonflables et d’une carrosserie renforcée. Kia s’attend à obtenir des cotes équivalentes à 5 étoiles Euro NCAP et Grade 1 KNCAP. Parmi les systèmes d’assistance, on compte l’Assistant de conduite sur autoroute 2 avec détection des mains sur le volant, l’aide au stationnement intelligent à distance 2, et bien plus encore.

D’autres détails, dont les prix et versions, seront dévoilés à l’approche du lancement sur les marchés.