Premier essai du Chevrolet Equinox 2025 : beau, bon et pas trop cher

Le Chevrolet Equinox 2025 se détaille à partir de 34 599 $ incluant les frais de transport et de préparation.

Design attrayant, système multimédia saisissant, bonne qualité de roulement.

Consommation peu impressionnante, pas le plus logeable de sa catégorie, pourrait être un peu plus puissant.

Le segment des utilitaires compacts est l’un des plus importants en Amérique du Nord, et il était grand temps pour Chevrolet de redessiner son prétendant. Le Chevrolet Equinox 2025 arrive donc sur le marché avec un nouveau design d’apparence plus robuste, un habitacle revu et corrigé et une sérieuse mise à jour technologique.

La marque ne pouvait rater son coup, et ne l’a pas raté non plus. Après tout, après la première moitié de 2024, l’Equinox est son troisième modèle le plus vendu, derrière le Chevrolet Silverado et le Chevrolet Trax. Il est également son deuxième modèle le plus vendu aux États-Unis derrière la camionnette Silverado.

Malgré la nouvelle apparence, le Chevrolet Equinox de quatrième génération n’a pas été redessiné de A à Z. Il est construit sur la même plate-forme qu’avant, mais celle-ci a été retravaillée avec des révisions à la suspension et à la direction afin de procurer une conduite plus silencieuse et confortable, alors qu’une nouvelle déclinaison Activ apporte un caractère plus aventurier au multisegment, aux côtés de la sportive RS déjà offerte dans la génération précédente.

La concurrence inclut une fois de plus le Ford Escape, le Honda CR-V, le Hyundai Tucson, le Jeep Compass, le Kia Sportage, le Mazda CX-5, le Mitsubishi Outlander, le Nissan Rogue, le Subaru Forester, le Toyota RAV4 et le Volkswagen Tiguan.

La version LS de base n’est plus, la gamme consistant désormais des LT, Activ et RS. Elles sont toutes équipées du même moteur qui demeure inchangé, c’est-à-dire le quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre développant 175 chevaux ainsi qu’un couple de 184 livres-pied lorsqu’assorti de la nouvelle boîte automatique à variation continue et les roues motrices avant, ou 203 livres-pied avec la nouvelle boîte automatique à huit rapports et le rouage intégral. La génération sortante disposait d’une automatique à six rapports. Au Canada, le rouage intégral est livrable dans la version LT, de série dans les Activ et RS.

Certains consommateurs auraient peut-être voulu une motorisation plus puissante en option, mais le Chevrolet Equinox 2025 n’en proposera pas. Toutefois, la vaste majorité des acheteurs de multisegments compacts sont habituellement à la recherche d’un véhicule peu gourmand, polyvalent et fiable, et non d’un bolide.

Malgré tout, l’Equinox est énergique au décollage, du moins avec deux occupants à bord, alors que le moteur est relativement doux et silencieux, même lors des montées en régime. L’automatique à variation continue dans les unités à roues motrices avant procure des accélérations promptes et semble même plus enjouée que la boîte conventionnelle à huit rapports dans les variantes à rouage intégral, qui semble optimisé pour maximiser l’économie de carburant. Les deux font bien leur travail, même si au final, Chevrolet Canada prévoit qu’à peine 10 % des acheteurs choisiront la version LT à traction. Il faut dire que les boîtes à variation continue, communément appelées CVT, sont tout aussi agréables dans les produits des concurrents comme le Subaru Forester.

Hélas, les révisions au moteur et nouvelles boîtes de vitesse n’ont pas amélioré la consommation d’essence. Voici un aperçu des cotes du modèle 2025 par rapport au modèle 2024 :

Motorisation Chevrolet Equinox 2024 ville/route/mixte L/100 km Chevrolet Equinox 2025 ville/route/mixte L/100 km L4 turbo 1,5 L à traction 9,2/7,7/8,5 9,2/8,3/8,8 L4 turbo de 1,5 L à rouage intégral 9,7/7,9/8,9 10,0/8,2/9,2

Ces moyennes placent l’Equinox parmi les pires dans la catégorie des compactes, surpassant seulement le Sportage non hybride, le CX-5 turbo et le Tiguan. Certains rivaux proposent également des motorisations hybride et hybride rechargeable, comme les Escape, Tucson, Sportage, Outlander et RAV4. Toutefois, nous serions bien prêts à sacrifier un peu d’efficacité énergétique pour un meilleur raffinement par rapports aux moteurs à trois cylindres dans l’Escape de base et le Rogue. Il existe aussi le Chevrolet Equinox EV pour les consommateurs écolos, un véhicule totalement différent que l’Equinox à essence.

L’Equinox propose quelques modes de conduite, comme Normal, Snow/Ice (neige et glace) et Off-Road (hors route), mais pas de mode Sport. On se questionne sur la décision de placer le bouton activant le rouage intégral à la gauche du volant et la molette de modes de conduite sur la console centrale, au lieu d’intégrer le tout dans la même commande. Selon Chevrolet, le mode neige et glace procure une livrée du couple plus douce et un réglage unique pour la servodirection afin de faciliter la conduite sur les surfaces glissantes, alors que le mode hors route active automatiquement le rouage intégral tout en permettant un peu plus de patinage des roues afin de mieux se tirer d’affaire sur des surfaces boueuses.

Quant à la nouvelle version Activ, elle a été créée pour optimiser la conduite hors des sentiers battus pour les propriétaires caressant un style de vie actif, avec ses propres réglages de la suspension et de la direction ainsi que des pneus tout terrain Continental de 17 pouces, conçus spécifiquement pour l’Activ. La garde au sol est toutefois identique à celle des LT et RS, sans suspension surélevée non plus.

L’espace dans l’habitacle est sensiblement le même que dans l’ancienne génération, avec gains marginaux quant au dégagement pour la tête et les épaules. Le plancher complètement plat aux places arrière demeure, un avantage pour ceux qui prévoient régulièrement transporter trois personnes sur la banquette, alors que l’on ne se battra pas pour l’espace aux pieds. L’inclinaison des dossiers arrière ne sont toutefois pas réglables. Le volume de chargement s’élève maintenant à 845 litres avec les dossiers arrière en place, et à 1 799 litres lesdits dossiers rabattus, à peine en baisse par rapport à l’Equinox 2024, mais demeurant toutefois intéressant. Il y a aussi un espace de rangement sous le plancher amovible du coffre.

On ne se prononcera pas tout de suite sur le confort des sièges, car on attendra de parcourir de plus longs trajets à bord du nouvel Equinox, mais la première impression, c’est qu’ils offrent un bon soutien et son jolis avec leurs couleurs et textures variant d’une déclinaison à l’autre. La version LT propose un revêtement en tissu ou en similicuir Evotex, le RS mise uniquement sur l’Evotex, alors que l’Activ obtient des surfaces de siège en microfibre suédé. Le tableau de bord redessiné est impressionnant, abritant une instrumentation numérique de 11 pouces pour le conducteur ainsi qu’un écran tactile de 11,3 pouces pour le système multimédia, ce dernier intégrant une interface Google built-in. Les affichages sont lumineux et détaillés, le système lui-même profite d’une bonne vitesse d’exécution et les menus à l’écran sont faciles à parcourir en conduisant.

Sur les routes de Minneapolis au Minnesota, où s’est déroulé l’essai médiatique du nouveau Chevrolet Equinox 2025, on a aimé la qualité de roulement du multisegment ainsi que l’insonorisation de l’habitacle et le raffinement en général, tous améliorés par rapport à la génération précédente de l’Equinox, et qui concurrence sérieusement ceux des rivaux dans le segment. Toutefois, à ces égards, le Chevrolet ne se démarque pas nettement de la forte concurrence. On doit aussi souligner que les pneus tout terrain de la version Activ sont passablement bruyants sur la route.

En revanche, le Chevrolet Equinox 2025 se démarque par son nouveau design, bien que ce soit une opinion subjective. Son allure plus carrée et adroite ainsi que ses touches stylistiques, telles que les blocs optiques avant et arrière, l’aileron de requin intégré au pilier C ainsi que la possibilité de commander le véhicule avec un toit en noir ou en blanc, lui confère plus de caractère. La version LT peut aussi être habillée de l’ensemble Édition minuit, apportant une apparence assombrie.

Les prix du nouvel Equinox varient de 34 599 $ à 45 884 $, frais de transport et de préparation inclus. On doit noter qu’au moment d’écrire ces lignes, le Groupe sécurité et technologie est une option obligatoire, coûtant 1 295 $.

Le Chevrolet Equinox 2025 propose un prix raisonnable, est équipé de série d’une foule de caractéristiques de sécurité avancés et dispose d’une qualité de roulement appréciable ainsi que d’une belle polyvalence pour les familles actives. Il ne bat peut-être pas ses rivaux à plate couture, peu importe l’aspect, mais les améliorations apportées en fait un produit très concurrentiel avec un bon rapport prix-équipement et de belles qualités rationnelles. Il risque aussi de bien se vendre uniquement à cause de son design ou son impressionnant système multimédia, ce que l’on ne pouvait pas dire de l’ancien Equinox.

Chevrolet Equinox 2025 - LT 1 de 22

Chevrolet Equinox 2025 - Activ 1 de 29