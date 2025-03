Premier Essai Audi Q5 2025 : L’évolution bien faite

Le VUS le plus vendu d’Audi affine sa formule gagnante avec des améliorations bien pensées et des atouts familiers.

L’Audi Q5 2025 renforce ses points forts avec un design plus affûté, de nouvelles technologies et une meilleure dynamique.

L’intérieur est typique du haut de gamme d’Audi, mais il faudra peut-être s’habituer aux nouvelles commandes des portières et au système d’infodivertissement.

Le SQ5 reste un favori canadien, offrant de solides performances grâce à son V6 turbocompressé et à sa suspension pneumatique.

Depuis plus de 50 ans, Audi se bat pour se faire une place sur le marché des voitures de luxe face à des poids lourds comme Mercedes-Benz et BMW. La véritable percée de la marque s’est produite dans les années 1990 avec l’A4, mais à l’ère des VUS, c’est le Q5 qui a véritablement mis Audi sur la carte. Depuis ses débuts en 2008, le Q5 a connu un succès indéniable, avec plus de 2,7 millions d’unités vendues dans le monde. Et maintenant, pour 2025, Audi a dévoilé la troisième génération du Q5, un modèle qui ne réécrit pas le scénario, mais qui l’affine de toutes les bonnes façons.

J’ai eu l’occasion de conduire le dernier Q5 sur les magnifiques routes ensoleillées du sud de l’Espagne, et après une journée au volant, je peux dire en toute confiance qu’Audi a joué intelligemment. Le Q5 reste immédiatement reconnaissable, fidèle au design qui a fait son succès. Au lieu de chercher à le réinventer radicalement, Audi s’est concentré sur l’amélioration de certains aspects clés : un style plus affûté, un intérieur modernisé et une expérience de conduite plus sophistiquée.

Des changements de design subtils, mais efficaces

Audi n’a jamais été un adepte des révisions de design sauvages, et le nouveau Q5 poursuit cette tendance. Au premier coup d’œil, il est immédiatement identifiable comme un Q5, mais les détails ont été modernisés. Le bouclier avant présente une calandre Singleframe retravaillée qui donne au VUS une présence plus forte. Les phares à DEL de série sont très esthétiques, et les éclairages OLED et Matrix en option ajoutent une touche supplémentaire de sophistication technique.

Le modèle que j’ai conduit était le Sportback, qui m’a séduit au fil du temps. La ligne de toit inclinée lui confère un profil plus élégant, mais comme toujours, elle s’accompagne d’un compromis : l’espace de chargement. Si l’aspect pratique est une priorité absolue, le Q5 ordinaire reste le choix le plus judicieux. La taille des jantes varie de 19 à 21 pouces, et Audi a introduit une nouvelle série de designs pour maintenir le style.

L’intérieur : Un espace haut de gamme avec quelques bizarreries

En pénétrant dans le Q5 2025, il est clair qu’Audi continue d’exceller en matière de design intérieur. La finition est excellente, avec des matériaux de haute qualité. Les sièges sont confortables et le cuir brun Murillo de mon modèle d’essai leur confère une allure fantastique. L’espace à l’arrière reste généreux, ce qui en fait un endroit confortable pour deux adultes.

L’habitacle est dominé par des écrans. Un nouveau tableau de bord numérique de 11,9 pouces est proposé de série, avec un énorme écran tactile de 14,5 pouces qui contrôle presque tout. Bien qu’il soit impressionnant, la courbe d’apprentissage est réelle, surtout lorsqu’il s’agit de comprendre les dernières fonctions d’aide à la conduite d’Audi, qui sont enfouies dans des menus qui prennent un certain temps à naviguer. Lors de l’essai, notre unité District Green était équipée de l’écran passager de 10,9 pouces disponible en option.

Une décision de conception dont j’aurais pu me passer ? Les nouvelles commandes montées sur les poignées de porte pour les feux, les rétroviseurs et les réglages de mémoire des sièges. Elles prennent trop de place et rendent la poignée de porte elle-même inutilement grande. Il ne s’agit pas d’une rupture, mais d’un exemple où Audi a réparé quelque chose qui n’était pas cassé.

Sur la route : doux, prévisible et juste assez sportif

Sous le capot, le Q5 s’en tient à ce qui fonctionne. Le moteur de base est un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres qui produit 268 chevaux et 295 lb-pi de couple. La performance est familière et tout à fait satisfaisante. Les reprises se font sans effort grâce au couple généreux et à l’instar des véhicules de la grande famille Volkswagen dotés des multiples versions de ce moteur, la consommation d’essence est plus que raisonnable.

La transmission à double embrayage à sept rapports est souple à grande vitesse, mais peut se montrer un peu hésitante dans les embouteillages à faible allure. Ce n’est pas inhabituel pour une boîte à double embrayage, mais il faut en être conscient.

La véritable vedette de la voiture est la suspension pneumatique en option. Si votre budget le permet, je vous recommande vivement de cocher cette case. Non seulement elle offre une conduite plus confortable sur les routes accidentées, mais elle ajuste également la hauteur du Q5 en fonction du mode de conduite. En mode dynamique, il s’affaisse pour une meilleure tenue de route, tandis qu’en mode tout-terrain, il se soulève pour un meilleur dégagement.

Le SQ5 : celui que les Canadiens vont adorer

Soyons réalistes : Les Canadiens adorent leurs VUS performants, et le SQ5 est depuis longtemps l’un de leurs favoris. J’ai donc sauté sur l’occasion de le conduire.

Sous le capot se trouve un V6 turbocompressé de 3,0 litres qui développe 362 chevaux et 406 lb-pi de couple. Il est rapide (0-100 km/h en 4,8 secondes) et sonne bien (grâce à quelques améliorations numériques). Il est également nettement plus réactif que le Q5 standard. Plus important encore, il est équipé de série de freins plus puissants et de la merveilleuse suspension pneumatique adaptative S. La direction reste typiquement Audi, précise et précise.

La direction reste typiquement Audi, nette et précise, mais pas particulièrement engageante. Toutefois, l’attrait du SQ5 réside dans son équilibre global entre confort, sportivité et facilité d’utilisation au quotidien.

Conclusion : Un peu plus de la même chose, mais d’une bonne manière

Plus de la même chose, mais à un certain prix. L’Audi Q5 40 TFSI quattro de base de l’ancienne génération 2025 se vendait à partir de 52 250 $, tandis que le Q5 45 TFSI quattro commençait à 54 700 $. Le Q5 de base de la nouvelle génération commence maintenant à 58 700 $ avec une puissance équivalente de 45 TFSI. Les écrans plus grands, les technologies supplémentaires et la réalité d’aujourd’hui expliquent facilement l’augmentation des coûts.

L’Audi Q5 2025 n’essaie pas de se réinventer, et c’est exactement pour cela qu’il continuera à se vendre par centaines de milliers. Audi a pris une formule gagnante et l’a peaufinée, en apportant des améliorations mineures, mais significatives là où c’était nécessaire. Il reste l’un des VUS de luxe les plus complets du marché dans son segment, offrant un mélange de style, de confort et juste assez de sportivité pour garder les choses intéressantes.

Est-il parfait ? Non. Certaines des nouvelles commandes intérieures sont bizarres, et le système d’infodivertissement demande un peu d’apprentissages. Mais il s’agit là de petits reproches dans un ensemble par ailleurs excellent.

Avec le Q5 de troisième génération, Audi ne prend pas de risques, il joue la carte de l’intelligence. Et dans le segment très concurrentiel des VUS de luxe, c’est souvent la meilleure décision à prendre.