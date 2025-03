Premier essai de l’Acura ADX 2025: L’heure de briller

Un regard approfondi sur un design distinctif, une technologie intuitive et un luxe spacieux qui rehaussent la valeur

Un design audacieux avec un style distinctif et un habitacle spacieux, offrant une concurrence sérieuse sur le marché des VUS sous-compacts de luxe.

Une technologie avancée et des commandes intuitives pour une interface conviviale, tout en maintenant des caractéristiques haut de gamme et une insonorisation efficace.

Une suspension sport et un moteur turbo procurant une performance équilibrée, bien que la transmission CVT limite l’accélération par rapport à certains rivaux.

Encinitas, Californie – Dans l’arène survoltée des VUS sous-compacts de luxe, où Audi, BMW, Mercedes et Lexus dictent les règles du jeu, Acura arrive tel un nouveau joueur prêt à bouleverser la hiérarchie. Avec l’ADX 2025, la marque japonaise entend imposer sa propre vision du luxe d’entrée de gamme. Est-ce assez pour rivaliser avec les ténors du segment ?

Un style facile à reconnaître

L’Acura ADX 2025 affiche une silhouette sculptée et affirmée, évoquant un athlète prêt à bondir. Sa calandre Diamond Pentagon sans cadre et ses projecteurs à DEL évoquent une signature lumineuse sophistiquée, tandis que ses ailes arrière sculptées renforcent sa stature dynamique. En comparaison, l’Audi Q3 joue la carte de la sobriété élégante, tandis que le BMW X1 mise sur une agressivité assumée. Le Lexus UX, de son côté, opte pour une audace plus polarisante. L’ADX, lui, trouve un équilibre entre modernité et fluidité, bien qu’on lui reproche quelques détails hérités du Honda HR-V, notamment à l’arrière qui a été habillé avec des contours en plastique.

Un habitacle spacieux

Contrairement à certains rivaux qui privilégient le style au détriment de la praticité, l’ADX mise sur une habitabilité généreuse. Son espace arrière figure parmi les plus vastes du segment, éclipsant le BMW X1 et le Lexus UX. L’influence de l’Integra se fait sentir à travers un poste de conduite axé sur la simplicité et l’ergonomie. Trois choix de sellerie et des matériaux valorisants viennent compléter cette atmosphère raffinée. De plus, un système audio Bang & Olufsen équipe la version Élite.

La techno à l’avant plan

Dans un monde où la technologie est reine, l’ADX ne se contente pas de suivre la tendance, il l’adopte avec intelligence. Un tableau de bord numérique de 10,2 pouces et un écran tactile de 9 pouces viennent de série, accompagnés d’Apple CarPlay et Android Auto sans fil. Les versions A-Spec et A-Spec Élite reçoivent Google intégré, offrant une interaction fluide avec Google Maps et Assistant Google. Contrairement à Mercedes et son interface parfois complexe, Acura mise sur une approche plus intuitive, avec des commandes physiques appréciées, évitant ainsi les frustrations inutiles.

Plus silencieux

L’ADX s’efforce de combiner dynamisme et confort. Son insonorisation soignée, renforcée par un contrôle actif du bruit, rivalise avec l’Audi Q3. Les sièges avant chauffants et ventilés, disponibles sur les versions A-Spec, assurent un bon maintien et réduisent la fatigue sur long trajet. Lexus reste une référence en matière de confort, mais l’ADX parvient à offrir un excellent compromis entre douceur et engagement routier.

Une conduite précise, malgré la boîte CVT

Acura a fait des choix intéressants pour maximiser l’agrément de conduite. La suspension indépendante à réglage sportif et la direction assistée double-pignon confèrent à l’ADX une tenue de route précise, proche de celle du BMW X1. Toutefois, si la transmission CVT offre une simulation de passages de rapports, elle ne peut rivaliser avec la réactivité d’une boîte automatique traditionnelle. C’est là que le X1 et le Q3 conservent un avantage certain.

Un petit 4 cylindres courageux

Avec son 4-cylindres turbo de 1,5 litre développant 190 chevaux et 179 lb-pi de couple, l’ADX mise sur l’efficacité plus que sur la brutalité. Il se situe dans la moyenne du segment, offrant un bon équilibre entre consommation et performance. Cependant, face aux motorisations plus vigoureuses des X1 et Q3, il pourrait manquer d’une version plus musclée pour séduire les amateurs de sensations fortes. On ne retrouve pas non plus de versions hybride.

Un rapport qualité-prix compétitif

L’ADX 2025 se positionne stratégiquement en offrant une dotation généreuse dès la version de base (44 980 $), tandis que les versions A-Spec et Élite apportent un niveau de raffinement accru et un prix qui grimpe jusqu’à 55 000 $. Face à une concurrence souvent plus onéreuse, l’Acura joue la carte de l’accessibilité sans compromis sur l’équipement.

Conclusion

Acura offre un modèle qui allie style affirmé, habitabilité généreuse et technologies avancées. Si sa motorisation et sa transmission CVT limitent un peu son potentiel face aux ténors du segment, son rapport prix-prestations et son agrément général en font un choix très compétitif. Il s’adresse à ceux qui recherchent un VUS luxueux et bien équipé, sans pour autant tomber dans la surenchère. Pour Acura, l’ADX est un premier pas prometteur dans l’univers des VUS sous-compacts premium. Reste à voir s’il saura conquérir son public face aux géants allemands.

Forces

Design moderne et affirmé

Habitacle spacieux pour le segment

Bonne dotation technologique de série

Moteur turbo plus performant que le HR-V

Faiblesses

Pas de version Type S ou de modèle hybride

Certaines finitions intérieures restent proches de Honda