Porsche reporte ses lancements de VE et réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025; Volkswagen encaisse une perte de 6 milliards $ US

Le constructeur de luxe révise sa stratégie de déploiement électrique en raison d’une demande plus faible et de défis commerciaux dans ses principaux marchés.

Porsche retarde d’importants lancements de VÉ et prévoit des variantes à essence et hybrides dans un contexte mondial changeant.

Le groupe Volkswagen révise ses prévisions de bénéfices, citant un impact de 6 milliards $ US lié à la nouvelle stratégie de Porsche.

Un nouveau multisegment Porsche sera lancé avec des motorisations à combustion et hybrides, plutôt qu’en VÉ pur.

Porsche AG a reporté plusieurs lancements de véhicules électriques et réalloué des ressources vers les modèles à essence et hybrides en réponse à un ralentissement de la demande et à une hausse des pressions géopolitiques liées au commerce. Cette décision pousse la société mère, Volkswagen Group, à revoir à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025, soit une réduction de 5,1 milliards d’euros (6 milliards $ US).

Volkswagen, qui détient 75,4 % de Porsche, a abaissé sa cible de marge bénéficiaire pour 2025 à entre 2 % et 3 %, contre la fourchette précédente de 4 % à 5 %. Porsche a également réduit ses propres prévisions, anticipant un rendement pouvant atteindre 2 % en 2025, en baisse par rapport à la cible précédente de 5 % à 7 %.

Porsche a indiqué que ces ajustements réduiront son bénéfice d’exploitation de jusqu’à 1,8 milliard d’euros cette année. Le principal actionnaire de Volkswagen, Porsche SE, qui détient 12,1 % de Porsche AG, a aussi révisé à la baisse ses prévisions de bénéfices nets après impôts.

Cette refonte de produits comprend le report du lancement de certains véhicules entièrement électriques. Un grand multisegment, qui devait initialement être lancé en version 100 % électrique, sera désormais offert avec des motorisations à essence et hybrides rechargeables.

Porsche a également confirmé le prolongement des cycles de production des modèles actuels à essence et hybrides, incluant la Panamera et le Cayenne, jusque dans les années 2030. Les prochaines générations des voitures sport 718 Boxster et Cayman offriront aussi des motorisations à essence haute performance.

Lors d’une présentation aux investisseurs le 19 septembre, Porsche a annoncé le report du développement de sa prochaine plateforme VÉ de nouvelle génération aux années 2030. Cette plateforme sera conçue conjointement avec d’autres marques du groupe Volkswagen.

Porsche a attribué cette décision aux conditions du marché mondial, notamment à la baisse de la demande pour les véhicules électriques haut de gamme en Chine et aux États-Unis. Le PDG Oliver Blume a évoqué de « profonds changements dans l’environnement automobile », en pointant les tensions commerciales et l’évolution des préférences des consommateurs.

Aux États-Unis, les tarifs d’importation sur les véhicules demeurent à 27,5 %, alors que des discussions sont en cours entre Bruxelles et Washington pour une possible réduction à 15 %. Blume a précisé que l’issue de ces négociations pourrait encore prendre plusieurs semaines. Volkswagen est aussi en pourparlers avec le gouvernement américain pour un plan d’investissement qui pourrait inclure Porsche.

Bien que plusieurs VÉ soient retardés, Porsche a confirmé qu’un Cayenne électrique doit toujours faire ses débuts plus tard cette année. Une voiture sport électrique deux-portes demeure également au programme.

Porsche a aussi déclaré que sa gamme actuelle de VÉ fait l’objet de mises à jour, mais n’a fourni aucune date précise de lancement pour les modèles reportés ni pour la nouvelle plateforme VÉ repensée.