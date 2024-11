Porsche pourrait ajouter des variantes hybrides et à essence à ses futurs modèles de VE

Porsche repense sa stratégie en matière de VE, en introduisant des variantes hybrides et à essence dans un contexte de ralentissement de la demande de VE de luxe.

Les ventes de la Taycan EV de Porsche ont chuté de 35 % jusqu’au troisième trimestre 2024, dans un contexte de stagnation du marché des VE de luxe.

Des options hybrides et à essence sont envisagées pour les modèles à venir, comme le Macan EV.

Porsche maintient ses objectifs en matière de véhicules électriques, mais prévoit de conserver les moteurs à combustion dans sa gamme plus longtemps.

Porsche envisagerait d’ajouter des variantes à essence et hybrides à ses futurs véhicules électriques en réponse au ralentissement de la croissance du marché des véhicules électriques de luxe. La société, connue pour ses efforts pionniers en matière d’électrification, a enregistré une baisse de 35 % des ventes de sa Taycan EV jusqu’au troisième trimestre 2024.

Le ralentissement de la demande de VE de luxe ne se limite pas à Porsche. Dans l’ensemble du segment haut de gamme, les constructeurs automobiles doivent faire face à un ralentissement de la dynamique, en particulier sur des marchés clés comme la Chine. Les ventes globales de Porsche en Chine, une région cruciale pour l’adoption des VE, ont chuté de 29 % en septembre. S’exprimant sur le sujet, le directeur financier Lutz Meschke a souligné une tendance du marché à favoriser les véhicules à moteur à combustion interne, ce qui a incité l’entreprise à réévaluer sa stratégie d’électrification.

« Il y a une tendance claire dans le segment du luxe haut de gamme en direction des voitures à moteur à combustion, et nous allons donc réagir dans notre cycle de produits », a déclaré M. Meschke. Il a confirmé que Porsche envisageait des options hybrides et à moteur à combustion interne pour les modèles initialement prévus comme étant uniquement électriques. « Nous sommes actuellement en train de prendre des décisions conceptuelles. Ce qui est clair, c’est que nous resterons fidèles au moteur à combustion pendant encore longtemps ».

Le VUS compact Macan, modèle le plus vendu de Porsche, est un exemple clé de l’évolution de la stratégie de la société. Alors que la nouvelle génération de Macan est lancée en tant que véhicule électrique, la première génération à essence restera disponible sur certains marchés, comme l’Amérique du Nord. De même, Porsche prévoit de continuer à développer des variantes à essence pour le VUS Cayenne et la berline Panamera.

D’autres modèles électriques à venir, tels que le Cayenne EV, le VUS de grande taille phare de Porsche, pourraient également être équipés de groupes motopropulseurs hybrides. En outre, Porsche étudie des configurations hybrides pour les prochaines voitures de sport Boxster et Cayman.

L’approche révisée de Porsche contraste avec ses objectifs ambitieux en matière de VE, qui visent à ce que 50 % des ventes proviennent de VE et d’hybrides rechargeables d’ici à 2025 et 80 % d’ici à 2030. Malgré ce changement de stratégie, la société s’attend à ce que les ventes de VE augmentent en 2025 avec le lancement du Macan EV et d’une gamme Taycan rafraîchie.