Porsche réduit de 20 % le temps de développement du Cayenne électrique grâce aux essais numériques

Le nouveau Cayenne électrique entre dans sa phase finale de développement en combinant simulation et tests réels.

Porsche a réduit le temps de développement d’un cinquième grâce aux prototypes virtuels du Cayenne électrique.

Les essais en conditions réelles ont couvert des températures allant de -35 °C à +50 °C.

Des ingénieurs ont effectué les réglages finaux malgré l’utilisation d’outils de simulation avancés.

Porsche combine la simulation virtuelle et les essais physiques d’endurance pour finaliser le développement de son tout premier Cayenne entièrement électrique, dont le dévoilement est prévu plus tard cette année. Ce modèle électrique viendra s’ajouter aux versions à essence et hybrides déjà offertes du Cayenne, ainsi qu’au Macan électrique et aux futures 718 entièrement électriques.

Dans ce cycle de développement, Porsche s’est appuyée plus que jamais sur les essais numériques. Le constructeur a sauté l’étape traditionnelle de construction de prototypes pour passer directement des simulations numériques complètes du véhicule à la production pré-série. Environ 120 véhicules d’essai physiques ont été remplacés par des modèles virtuels, ce qui a accéléré le processus et permis aux équipes de conception de réaliser des essais routiers numériques dès la phase de design.

La validation initiale des composants a été réalisée virtuellement à l’aide de l’intelligence artificielle et d’outils de réalité virtuelle. Les tests numériques reposaient sur trois piliers : des environnements routiers numérisés avec une grande précision, les données historiques des ingénieurs de Weissach et une puissance de calcul accrue pour les simulations en temps réel. Cette approche a permis d’apporter rapidement des modifications dès les premières étapes du développement.

Pour valider les résultats virtuels, Porsche a conçu un banc d’essai composite capable de simuler des scénarios de conduite réels. Le système intègre le groupe motopropulseur, la batterie et les systèmes de recharge, et utilise quatre moteurs synchrones capables de reproduire une vaste gamme de surfaces routières et de forces dynamiques. Les résultats des tests obtenus grâce à ce banc sont comparés en temps réel avec ceux du jumeau numérique afin de détecter toute divergence.

En dépit des avancées en matière de simulation, Porsche souligne l’importance persistante des essais réalisés par des humains. Les réglages finaux ont été effectués par des ingénieurs lors d’essais sur le terrain dans divers environnements de conduite, incluant routes urbaines, autoroutes, circuits et conditions hors route. Une attention particulière a été portée à la préparation à la recharge rapide, afin de s’assurer que le véhicule puisse se recharger efficacement, peu importe les habitudes de conduite précédentes.

Les essais comprenaient aussi des conditions climatiques extrêmes, avec des tests menés dans des régions comme la Scandinavie, où les températures descendaient à -35 °C, et dans les États du Golfe ainsi que dans la Vallée de la Mort, où elles dépassaient les 50 °C. Dans ces conditions, Porsche a évalué le démarrage à froid, la climatisation, la traction et les systèmes de freinage. Les performances de recharge et la gestion thermique ont aussi été examinées sous forte contrainte.

Porsche indique que cette approche hybride, alliant numérique et physique, a permis une réduction de 20 % du calendrier de développement du véhicule. L’utilisation de matériaux a également été diminuée, rendant le processus plus efficient en ressources. Les essais d’endurance ont inclus plus de 150 000 kilomètres de conduite réelle par véhicule en l’espace de quelques mois dans diverses conditions.