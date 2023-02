Le VUS électrique à trois rangs phare de Porsche arrive en 2027

Le VUS haut de gamme de Porsche porte le nom de code K1.

Son profil sera à la fois un VUS et une berline.

La Porsche Taycan a convaincu ceux qui connaissent peu la marque que le constructeur de voitures de sport haut de gamme est prêt pour le jeu des véhicules électriques. Elle a donné le ton et les attentes pour tous les autres VE à venir du constructeur automobile basé à Stuttgart, mais son grand VUS haut de gamme, connu sous le nom de K1, pourrait choquer tout le monde.

Après le lancement du Macan entièrement électrique l’année prochaine, suivi de nouveaux Boxster et Cayman 718 électriques, et d’un éventuel Cayenne électrique en 2026, le constructeur automobile lancera son plus grand véhicule à ce jour, un VUS électrique à trois rangées, qui n’a pas encore été nommé.

Le gros K1 se situera au-dessus du Macan et du Cayenne et devrait être assemblé sur une version améliorée de la Premium Platform Electric (PPE). Selon Autocar, les nouveautés liées à cette mise à niveau seront un système électrique de 920 V pour une recharge encore plus rapide, une disposition du pack de batteries de 100 kWh+ entre la cellule et le châssis pour une intégrité structurelle accrue et une autonomie WLTP de plus de 435 miles dans sa forme la plus efficace.

Le VUS super électrique aura probablement plus en commun visuellement avec la Taycan Cross Turismo qu’avec le Cayenne et, comme la première, il sera équipé pour le tout-terrain et la vitesse. Le véhicule AWD sera équipé d’une suspension pneumatique réglable en hauteur pour une meilleure garde au sol, de quatre roues directrices contrôlées électroniquement, d’un différentiel électronique avec des capacités de vectorisation du couple, et bien plus encore.

Sur la base de tout cela et du rapport, le prix de base devrait commencer dans le territoire de la Porsche Cayenne Turbo GT, soit plus de 200 000 $ CAN.