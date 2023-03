Porsche aura un utilitaire électrique plus gros que le Cayenne

Le futur utilitaire serait une interprétation très sportive d’un VUS.

Il fera appel à la même technologie que le concept Mission R.

Porsche prépare aussi des versions électriques du Cayenne, du duo 718 Boxster/Cayman et du Macan.

Chaque constructeur automobile a sa propre idée de ce qui s’en vient dans sa flotte au cours des prochaines années. Et la marque de Zuffenhausen ne fait pas exception à cette règle. D’ailleurs, Porsche est déjà impliqué dans un virage électrique, le constructeur qui offre déjà une gamme variée de modèles Taycan purement électriques au moment d’écrire ces lignes.

Or, en plus du très attendu Macan EV 2024, Porsche planche aussi sur des versions électriques des 718 Boxster et Cayman pour le « milieu de la décennie ». Mais, il y a plus, car Porsche travaille aussi sur une version électrique de son autre VUS fort populaire, le Cayenne, le véhicule qui pourrait arriver aussi tôt que 2026 sur nos routes.

Mais, ce n’est pas tout, car les stratèges de la marque ont aussi l’intention de s’attaquer au segment situé au-dessus du Cayenne, le modèle utilitaire qui adopterait vraisemblablement une configuration à trois rangées de sièges.

Comme le rappelle le PDG de Porsche Oliver Blume dans le communiqué : « Nous observons une augmentation des bénéfices dans ce segment, en particulier en Chine et aux États-Unis ».

Et comme ce futur multisegment plus imposant est attendu dans quelques années, les ingénieurs du constructeur de la 911 ont encore le temps d’inclure la technologie présentée par le superbe prototype Mission R.

Décrit par le président de la marque comme une interprétation très sportive d’un VUS, le nouveau modèle devrait en principe hériter d’une nouvelle batterie haute performance, ainsi que d’un système électrique de 920 volts, ce qui devrait réduire les temps de recharge, un peu comme l’avait fait la Taycan à son arrivée sur le marché.

Ce qui est clair, c’est que l’image de la marque a grandement changé depuis l’arrivée du tout premier Cayenne en 2002, Porsche qui était exclusivement une marque dédiée à la voiture sport.