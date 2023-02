Le Porsche Cayenne électrique arrivera en 2026

Le modèle électrique ne sera pas lié à la version à essence.

La version actuelle sera rafraichie et demeurera sur le marché quelques années après l’arrivée du modèle électrique.

Le Cayenne EV sera positionné entre le Macan EV et un nouveau VUS électrique phare.

La version électrique du Porsche Cayenne est sur la bonne voie pour être lancée en 2026, deux ans après l’arrivée attendue du Macan EV.

Cette nouvelle version du produit le plus populaire de l’entreprise pourrait toutefois ne partager rien d’autre que son nom avec le Cayenne actuel, puisque le VÉ sera basé sur la future plateforme PPE.

Le Macan EV de 2024 et l’Audi Q6 E-Tron devraient être les deux premiers véhicules à utiliser la plateforme PPE, qui proposera des technologies telles que la recharge à 800 volts et les quatre roues directrices.

Comme l’actuelle Taycan, le Cayenne EV pourra se charger à des taux supérieurs à 270 kW et devrait bénéficier d’une plus grande autonomie que le Macan EV, qui devrait couvrir plus de 300 miles (483 kilomètres) sur une charge.

Pour ce faire, le Cayenne de plus grande taille utilisera très probablement un bloc de batteries plus important que celui de 100 kWh prévu pour le Macan.

Il s’agira d’une batterie de nouvelle génération conçue par Porsche qui pourra se diviser en deux parties de 400 volts afin d’accélérer les temps de charge sur les chargeurs rapides qui ne sont pas en mesure de fournir la totalité des 800 volts de puissance.

Les moteurs électriques sont également censés être une amélioration par rapport à ceux actuellement utilisés par la compagnie, les deux unités générant une puissance combinée de 603 chevaux et un couple de 738 lb-pi dans le Macan EV et potentiellement encore plus dans le Cayenne EV.

Comme pour le Macan, Porsche continuera d’offrir le modèle à essence aux côtés du nouveau véhicule électrique pendant quelques années au moins. C’est pourquoi le modèle actuel sera largement rafraîchi dans un avenir proche.

En plus du Macan EV, le Cayenne EV sera également rejoint en 2027 par un VUS électrique plus grand, actuellement connu sous le nom de K1. Ce modèle remplacera le Cayenne en tant que VUS le plus cher et le plus luxueux de la gamme de la marque.

Porsche étant plus populaire en Amérique du Nord et en Chine, le prochain Cayenne sera taillé sur mesure pour mieux répondre aux attentes des acheteurs de ces deux marchés.

Source : Autocar