Polestar: le secret pour contourner la surtaxe de 100% sur les véhicules électriques fabriqués en Chine

En août dernier, le gouvernement du Canada annonçait l’imposition d’une surtaxe de 100% sur tous les véhicules électriques fabriqués en Chine. Le but est simple: contrecarrer et retarder l’arrivée du manufacturier BYD qui propose des véhicules électriques à faible coût. Or, cette mesure, qui est entrée en vigueur le 1er octobre dernier, a un impact majeur pour d’autres manufacturiers automobiles déjà bien établis au Canada. C’est le cas de Polestar qui a, une fois de plus, fait preuve de créativité pour contourner habilement cette surtaxe.

Dans le cadre du Salon de l’auto de Montréal, EcoloAuto s’est entretenu avec Hugues Bissonnette, dirigeant de la marque Polestar au Canada. Ce dernier a révélé son plan des derniers mois qui lui a permis d’éviter d’avoir à payer une surtaxe de 100% sur les véhicules Polestar fabriqués en Chine. Une telle mesure aurait eu pour effet de rendre les Polestar 2 et Polestar 3 bien trop coûteux pour être concurrentiels dans leur segment respectif.

Ainsi, M. Bissonnette et son équipe ont eu la brillante idée d’importer un maximum d’unités entre l’annonce du gouvernement canadien et la fin du délai de grâce autorisé pour les manufacturiers ayant besoin de s’ajuster. En quelques semaines à peine, Polestar Canada a donc été en mesure de stocker suffisamment d’inventaire pour répondre adéquatement à la demande de Polestar 2 et 3 pour l’année 2025 en entier.

De cette manière, Polestar Canada évite de devoir augmenter drastiquement le prix de ses véhicules au pays en refilant la surtaxe de 100% à ses clients.

Une nouvelle usine en Caroline du Sud

Cela étant dit, si Polestar a su couvrir ses arrières pour l’année 2025, qu’en est-il pour la suite? D’emblée, il faut savoir que, depuis le mois d’août dernier, le constructeur assemble le Polestar 3 dans une nouvelle usine située en Caroline du Sud. Ainsi, il est légitime d’imaginer que la prochaine série de Polestar 3 destinée au marché canadien proviendra de la Caroline du Sud plutôt que de la Chine. Ce qu’il adviendra de la Polestar 2 et de son lieu d’assemblage demeure flou.

5000 $ jusqu’à la fin février pour les acheteurs de Polestar 2

Dans la foulée de Hyundai, Volkswagen et Nissan, Polestar a à son tour annoncé qu’elle allait offrir un rabais supplémentaire de 5000 $ à ses clients désirant se procurer une Polestar 2 d’ici la fin du mois de février. Cette offre vise à compenser pour la suspension du programme d’incitatifs pour les véhicules zéro émission du gouvernement fédéral. Grâce à ce programme, les consommateurs canadiens pouvaient bénéficier d’une subvention allant jusqu’à 5000 $. Ce programme est suspendu depuis le 13 janvier dernier.