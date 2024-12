La Polestar 3 Single Motor commence à être produite aux États-Unis avec une autonomie de 563 km

Le VUS électrique construit aux États-Unis obtient la certification d’autonomie de 563 km, offrant un nouveau point d’entrée dans le segment du luxe

Polestar commence la production aux États-Unis de la variante Single Motor avec une autonomie de 563 kilomètres certifiée par RNCan.

Le véhicule est équipé d’une batterie de 111 kWh et d’une capacité de charge rapide de 250 kW pour des sessions de charge de 30 minutes.

La nouvelle variante conserve des caractéristiques haut de gamme tout en offrant un point d’entrée plus accessible à la gamme des VUS phares.

Polestar a lancé la production de sa variante de VUS à la plus grande autonomie sur son site de Charleston, en Caroline du Sud. La version Single Motor de la Polestar 3 a reçu la certification officielle d’autonomie de 563 kilomètres de la part de Ressources naturelles Canada (RNCan), ce qui la positionne comme l’un des leaders du segment en matière d’autonomie.

Configuration avancée du groupe motopropulseur

La nouvelle variante d’entrée de gamme utilise une batterie de 111 kWh associée à un moteur électrique monté sur l’essieu arrière qui produit 295 chevaux et 361 lb-pi de couple. Le véhicule conserve la capacité de charge de pointe de 250 kW de son homologue à double moteur, ce qui permet une charge de 10 à 80 % en 30 minutes.

Michael Lohscheller, PDG de Polestar, souligne l’importance stratégique de ce lancement : « Avec le début de la production de notre Polestar 3 Single Motor et à longue portée aux États-Unis, nous allons commencer à livrer cette voiture directement aux clients nord-américains. Ce nouveau point d’entrée pour notre VUS électrique phare de taille normale signifie que Polestar 3 est désormais accessible à encore plus de consommateurs qu’auparavant, tout en offrant les caractéristiques dynamiques et luxueuses de nos versions à double moteur. »

Le véhicule est doté d’un contrôle sophistiqué de la conduite grâce à son système d’amortissement passif avec butées de rebond hydrauliques et amortissement sélectif en fréquence, qui correspond aux caractéristiques dynamiques des versions à double moteur. Les tests de performance montrent une accélération de 0 à 100 km/h en 7,8 secondes, avec une puissance de freinage fournie par les freins Brembo.

Les options de personnalisation comprennent six couleurs extérieures, cinq configurations intérieures et quatre modèles de roues, dont une nouvelle option en alliage de 21 pouces. Les autres équipements disponibles reflètent ceux des modèles à deux moteurs, comme le système audio Bowers & Wilkins à 25 haut-parleurs avec Dolby Atmos et la sellerie en cuir Bridge of Weir.