Polestar atteint le cap des 150 000 unités produites de la Polestar 2

Polestar a réalisé un objectif significatif en produisant sa 150 000e berline électrique Polestar 2. Cette réalisation met en évidence la croissance rapide de la marque et son influence croissante dans le paysage mondial des véhicules électriques.

Initialement reconnu pour sa collaboration avec Volvo dans le domaine des véhicules hautes performances, Polestar a complété une phase de transformation en 2017 suite à l’acquisition de Volvo par Geely. Par la suite, l’introduction de la Polestar 1 hybride brancheable a marqué l’entrée de la marque dans le domaine des véhicules de tourisme, offrant un design élégant et une impressionnante autonomie tout électrique pouvant atteindre 125 kilomètres.

L’année charnière de 2019 a vu le lancement de la Polestar 2, qui a solidifié l’engagement total de la marque envers les véhicules électriques. La berline électrique premium a rapidement attiré l’attention internationale, émergeant comme un concurrent redoutable sur des marchés clés tels que la Norvège, la Suède, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique.

L’évolution de la Polestar 2 a été un processus continu, marqué par des mises à jour régulières en ligne et des améliorations d’année en année. Le lancement récent du modèle 2024 a apporté d’importantes améliorations, notamment des batteries améliorées, des moteurs électriques plus puissants, des options de propulsion arrière et la caractéristique innovante Polestar SmartZone. Cette innovation remplace la grille avant traditionnelle par des caméras, des capteurs avancés et un radar, renforçant les mesures de sécurité.

Le marché britannique, en particulier, a été témoin de la croissance remarquable de Polestar, avec une hausse impressionnante de 174 % des nouvelles immatriculations de la Polestar 2 par rapport à l’année précédente. L’attrait accru de la Polestar 2 peut être attribué à ses spécifications améliorées, comprenant des améliorations logicielles, une qualité supérieure, une autonomie accrue et des capacités de recharge plus rapides.

Le PDG de Polestar, Thomas Ingenlath, a exprimé sa satisfaction face à cette réalisation, qualifiant la Polestar 2 améliorée de meilleure itération de la marque à ce jour. La Polestar 2 de 2024 arbore une autonomie WLTP considérablement grande pouvant atteindre 654 kilomètres et prend en charge des vitesses de charge allant jusqu’à 205 kW avec la nouvelle batterie de 82 kWh.

L’engagement de Polestar à façonner le paysage des véhicules électriques et à étendre sa présence mondiale est illustré par cette réalisation remarquable. Alors que la marque continue d’innover et d’évoluer, l’avenir reste prometteur pour Polestar et son parcours électrisant.