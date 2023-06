Polestar annonce les prix et la disponibilité au Canada de la Polestar 2 améliorée de 2024

La Polestar 2 2024 considérablement améliorée, avec la variante à moteur unique à grande autonomie à partir de 54 950 $ et la variante à moteur double à grande autonomie au prix de 62 950 $.

La Polestar 2 2024 offre une autonomie accrue, de nouveaux moteurs, des performances améliorées et des équipements de série supplémentaires.

Nous avons beaucoup d’amour pour la Polestar 2 et nous pensons qu’il va s’accroître. Le constructeur de véhicules électriques a annoncé les prix et la disponibilité de la très attendue et actualisée Polestar 2 2024.

La variante à moteur unique et à grande autonomie sera disponible à l’été avec un PDSF de 54 950 $, soit seulement 1 000 $ de plus qu’en 2023. Elle recevra un large éventail d’équipements de série, notamment des caractéristiques telles que le système d’information sur les angles morts avec assistance au braquage, l’alerte de trafic transversal avec assistance au freinage, les capteurs d’aide au stationnement, les caméras à 360 degrés et les rétroviseurs extérieurs à atténuation automatique. Avec une autonomie combinée estimée par l’EPA allant jusqu’à 515 kilomètres et une configuration à propulsion arrière, ce véhicule offre une maniabilité et des performances améliorées. Le nouveau moteur génère 299 ch, soit une augmentation impressionnante de 68 ch par rapport à son prédécesseur.

À partir de 62 950 $, la Polestar 2 à double moteur à longue autonomie comprend désormais de série le Groupe Pilot, qui était auparavant un ajout optionnel au prix de 4 700 $, ce qui explique l’augmentation de 4 000 $ par rapport au véhicule équivalent de l’année-modèle 2023. Le Groupe Pilot intègre des aides à la conduite avancées telles que le Pilot Assist, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au freinage d’urgence, l’alerte et l’atténuation de collision arrière, ainsi que des phares antibrouillard avant à D.E.L. avec fonction d’orientation dans les virages. La Polestar 2 à double moteur est dotée d’un groupe motopropulseur, d’un moteur arrière asynchrone et d’une puissance accrue de 421 ch, offrant une autonomie estimée à 444 kilomètres. Le moteur électrique avant peut également être déconnecté lorsqu’il n’est pas utilisé, ce qui améliore l’efficacité et prolonge l’autonomie du véhicule.

Pour les clients à la recherche de performances accrues, la Polestar 2 à double moteur propose en option les groupes Plus et Performance. Le groupe Performance comprend des améliorations telles que des freins Brembo, des jantes en alliage forgé de conception nouvelle, des amortisseurs réglables Öhlins DFV et une puissance de 455 ch, permettant un temps de sprint de 0 à 100 km/h de 4,2 secondes. Le groupe Plus, précédemment proposé au prix de 5 700 $ et désormais disponible au prix de 3 000 $, offre des fonctionnalités supplémentaires telles qu’une pompe à chaleur améliorant l’autonomie, un système audio haut de gamme signé Harman Kardon, un grand toit ouvrant panoramique avec un symbole Polestar réfléchi, et diverses options de chauffage.

Toutes les versions de la Polestar 2 sont éligibles à divers incitants gouvernementaux, y compris l’incitatif iZEV du gouvernement fédéral de 5 000 $ et des incitatifs supplémentaires allant jusqu’à 7 000 $ dans la province du Québec. Les clients peuvent configurer et commander la Polestar 2 2024 à partir d’août 2023 sur le site officiel de Polestar, les livraisons devant commencer le même mois.