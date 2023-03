Essai routier de la Polestar 2 2023 : Tesla dans sa mire

La Polestar 2 2023 se détaille à partir de 56 250 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus, rabais à l’achat de véhicules verts non inclus.

Design séduisant, belles performances, bonne autonomie.

Groupes d’options chères, peu d’espace aux places arrière, insonorisation de l’habitacle perfectible.

Au risque de se répéter, chaque fois qu’une nouvelle voiture électrique arrive sur le marché, on le compare inévitablement à l’un des produits de Tesla. Cependant, la Polestar 2 2023 s’avère l’une des rivales les plus directes à la Model 3.

Avec des dimensions comparables, des prix similaires, et une bonne autonomie, la Polestar 2 est une concurrente de taille pour la berline Model 3, mais à cause de sa configuration de voiture cinq portes à hayon, elle est aussi une adversaire au multisegment Tesla Model Y. Construite en Chine, c’est le deuxième modèle de la marque après le rare et très dispendieux coupé Polestar 1, et qui sera bientôt suivi du multisegment Polestar 3 plus gros.

Qu’est-ce qui motive la Polestar 2 2023? Deux motorisations sont disponibles, dont un simple moteur électrique sur le train avant, produisant 228 chevaux et un couple de 243 livres-pied. L’autonomie est établie à 434 kilomètres, grâce à son bloc-batteries de 78 kWh. Le sprint de 0 à 100 km/h prend sept secondes et des poussières.

La configuration à deux moteurs permet un rouage intégral, une puissance totale de 402 chevaux, un couple de 487 livres-pied, des accélérations de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et une autonomie de 418 km — en hausse par rapport à l’édition 2022. Un Groupe performance est disponible en option, portant la puissance à 469 chevaux et le couple à 502 livres-pied, et réduisant le 0-100 km/h à 4,4 secondes. Lors de notre essai de la P2 à 402 chevaux, nous avons observé une moyenne de consommation de 27,2 kWh/100 km, alors que le constructeur avance une moyenne mixte ville/route de 20,9. On aurait pu faire mieux malgré la température froide et les pneus d’hiver.

La marque vient tout juste de dévoiler la plus récente édition limitée, la Polestar 2 BST 230, qui n’est plus puissante que la version à deux moteurs avec le Groupe performance, mais qui obtient une suspension plus ferme, des amortisseurs Öhlins à réglage manuel que personne ne va régler manuellement, des jantes et des pneus exclusifs ainsi que des teintes de carrosseries uniques. Seulement 230 unités seront produites pour le monde, y compris 60 exemplaires pour l’Amérique du Nord.

Cette fois-ci, notre essai se concentre sur la Polestar 2 2023 avec la configuration à deux moteurs. Cette voiture est très rapide au décollage et lors des reprises, avec des accélérations soudaines à donner des torticolis aux passagers, comme c’est la norme dans les voitures électriques riches en couple instantané. Elle n’est pas aussi rapide que la Model 3 à deux moteurs, mais l’écart n’est que de quelques dixièmes de seconde. La P2 nous semble solide et bien campée sur ses roues, bien qu’elle n’exhibe pas la tenue de route d’une véritable voiture sport pour aller avec ses performances en ligne droite. Cela dit, la Tesla n’est pas une voiture sport non plus, même si elle se débrouille très bien sur la route.

Équipée de roues de 20 pouces en option, la qualité de roulement souffre un peu, alors que les pneus à flancs minces peinent à absorber la pléthore de crevasses et de trous sur nos routes détruites par les hivers rigoureux. On aimerait bien une meilleure insonorisation de l’habitacle pour filtrer les bruits de la route et des autres véhicules autour de nous.

Le design intérieur de la Polestar 2 2023 est fort joli, surtout si l’on aime le style scandinave épuré. Notre voiture à l’essai était équipée de l’aménagement intérieur appelé Zinc, une option de 5 000 $ accentuant l’habitacle avec des sièges en cuir gris et des boiseries en frêne clair. Si les commandes et l’apparence générale nous rappellent celles des véhicules Volvo, ce n’est pas un hasard. On se rappelle que Polestar était la sous-marque de performance de Volvo, jusqu’à ce qu’elle devienne une marque de véhicules électriques à part entière.

L’instrumentation est également similaire à celle de Volvo, et l’interface du système multimédia est quasi similaire aussi, mais présentée sur un écran tactile de 11,2 pouces plus chic. Un temps d’apprentissage est nécessaire pour comprendre ladite interface, mais une fois que l’on figure où appuyer pour accéder aux fonctionnalités du système, il est relativement facile à utiliser en conduisant. Toutefois, outre les boutons pour le dégivrage, presque toutes les commandes de climatisation nécessitent plus d’une étape à l’écran. De plus, on n’est guère impressionné de la chaîne audio Harman/Kardon à 13 haut-parleurs faisant partie du Groupe plus, qui met trop l’emphase sur l’enceinte montée sur le tableau de bord au lieu d’offrir une sonorité ambiophonique. Dommage, puisque les Volvo profitaient jadis d’excellentes chaînes Dynaudio.

On constate aussi à quel point cette voiture est petite. Sa carrure extérieure donne l’impression qu’elle est une compacte, mais en réalité, elle est davantage une sous-compacte. Les places arrière sont particulièrement étriquées, monter à bord n’est pas aisé et débarquer l’est encore moins. Les dossiers ne sont pas réglables en inclinaison non plus. L’espace du coffre est limité à 440 litres avec les sièges arrière en place, un volume en deçà de celui des Hyundai Kona électrique et Chevrolet Bolt EV, et à peine plus logeable que celui du Mazda MX-30. Le coffre de la Model 3 est plus logeable aussi, bien que la P2 affiche un espace de 1 095 litres une fois les dossiers rabattus. On retrouve un compartiment de rangement sous le plancher pour cacher le câble de recharge, et un autre sous le capot pour y ranger une bouteille de lave-glace ou d’autres petits objets à utilisation occasionnelle.

Le prix débute à 56 250 $ au Canada, frais de transport et de préparation inclus, un montant raisonnable. La version à deux moteurs est offerte à partir de 61 250 $, alors que notre voiture à l’essai était équipée de roues de 20 pouces, du Groupe plus et du Groupe pilot affiche une facture totale de 79 650 $. Une somme moins raisonnable, malgré les rabais disponibles à l’achat d’un véhicule vert, atteignant 12 000 $ au Québec, dont 5 000 $ provenant du gouvernement fédéral, avant le calcul des taxes.

Ce qui est dommage, c’est qu’il y a des caractéristiques désirables dans les deux groupes d’options, mais le reste de leurs items n’en valent pas nécessairement la dépense. La surveillance des angles morts est un incontournable pour nous, mais l’on peut vivre sans le reste du contenu du Groupe Pilot coûtant 4 700 $. Le Groupe plus est un choix bien pratique pour le climat canadien, comprenant le volant chauffant et les sièges arrière chauffants, de même qu’une pompe à chaleur, mais le toit vitré et la chaîne Harman/Kardon sont moins intéressants dans cet ensemble coûtant 5 700 $.

La Polestar 2 2023 est rapide en configuration à deux moteurs, elle dispose d’une bonne autonomie et son habitacle présente un design séduisant et une finition en conséquence. Toutefois, il s’agit d’une petite voiture qui n’est pas très pratique pour la famille, et bien que son prix de base soit intéressant, les groupes d’options font rapidement grimper la facture. Et au moment d’écrire ces lignes, on ne retrouve que trois endroits pour se procurer et entretenir une Polestar, dont un au Québec, situé à Laval. Qu’à cela ne tienne, c’est l’une des voitures électriques les plus intrigantes pour les propriétaires de Tesla insatisfaits. Si, bien sûr, on parvient à briser leur loyauté envers la marque américaine, qui s’avère en soi un défi de taille.