Michelin et Ottawa vont investir 300 millions de dollars dans l’usine de Bridgewater en Nouvelle-Écosse

L’investissement soutiendra la production de pneus pour véhicules électriques.

On estime à 70 le nombre d’emplois créés.

Michelin, un fabricant de pneus de premier plan reconnu mondialement, a annoncé qu’il investirait massivement dans son usine de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, dans le cadre de sa stratégie de croissance mondiale.

L’argent servira à accélérer la transition de l’entreprise vers le développement durable, tout en se préparant à répondre à la demande croissante de pneus pour véhicules électriques. Ces derniers sont de plus en plus volumineux pour répondre aux exigences de performance tout en ayant un impact moindre sur l’autonomie. L’installation de nouvelles technologies et de nouveaux équipements dans les trois sites de production de Michelin y contribuera.

« Michelin s’engage à développer la mobilité des biens et des personnes et à le faire de manière plus propre et plus durable », a déclaré Alexis Garcin, président-directeur général de Michelin North America inc. « Avec ces investissements, c’est exactement ce que nous allons faire : continuer à augmenter nos capacités dans les segments les plus stratégiques du marché des pneumatiques pour accompagner la transition vers les véhicules électriques et vers un transport de marchandises économe en énergie, tout en réduisant encore l’empreinte environnementale de nos produits et de nos usines. »

Les mises à jour créeront environ 70 emplois dans la région et l’usine modernisée de Bridgewater devrait être opérationnelle d’ici 2025.