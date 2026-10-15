Pneus d’hiver Hankook i*cept iZ3 : valent-ils le coup ?

Après environ 7 000 km d’hiver québécois au volant d’une Golf Alltrack modifiée, l’iZ3 n’est pas le pneu ultime sur la glace, mais il a répondu présent quand ça comptait, y compris lors d’un vrai freinage d’urgence.

Ses larges rainures en V évacuent la sloche et la neige non déneigée sans cette direction floue qui rend les hivers montréalais si stressants.

Avec une garantie d’usure de 80 000 km et un prix bien inférieur à celui des grandes marques haut de gamme, l’iZ3 est l’un des achats les plus judicieux de la saison.

L’automne dernier, j’ai fait monter un jeu de pneus Hankook Winter i*cept iZ3 en 225/45R18 sur les jantes d’origine de ma Volkswagen Golf Alltrack 2018, avec en tête ce que j’appelais la question des 80 000 km : un pneu d’hiver sans clous peut-il mordre la glace comme les meilleurs et durer longtemps ? Un hiver québécois complet et environ 7 000 km plus tard, j’ai ma réponse.

En bref : j’ai adoré ces pneus. Pas « agréablement surpris », pas « bons pour le prix ». Adorés. Et avec les premiers matins froids déjà arrivés et les centres de pneus qui se remplissent partout à Montréal, voici l’essai que j’aurais voulu lire avant de sortir ma carte de crédit.

Adhérence sur la glace : présents quand ça compte

La glace était ma principale préoccupation au départ. Hankook annonce un freinage sur glace amélioré de 9 % et une accélération sur glace améliorée de 11 % par rapport à l’iZ2 précédent, grâce à un nouveau composé à base de résine hautement raffinée et de chaînes de polymères souples, ainsi qu’à des fentes d’adhérence sur glace conçues pour l’adhérence en ligne droite. Ce sont des gains significatifs sur une piste d’essai, mais pas le genre de chiffres qu’on ressent derrière le volant.

Ce que je peux vous dire, c’est comment ces pneus se sont intégrés à ma réalité. Ayant déjà roulé avec des pneus à clous, je savais d’avance que je perdrais un peu d’adhérence les jours de glace. Et comme Montréal en connaît de moins en moins chaque hiver, ce compromis me semblait logique. Les matins les plus glacés, je savais que j’avais moins de mordant qu’avec des clous, mais je ne pouvais pas vraiment me plaindre.

Parce que lorsque la situation l’exigeait, les iZ3 ont fait leur travail parfaitement. En approchant d’une intersection glacée, j’ai vu une voiture devant moi partir en tête-à-queue. J’ai dû freiner fort et me déporter dans la voie voisine en même temps, le genre de manœuvre qui finit mal avec les mauvais pneus. Les iZ3 ont géré les deux sans drame, et je suis reparti au lieu d’appeler mon assureur.

Étaient-ils les meilleurs pneus que j’ai essayés sur la glace ? Non. Mais l’écart avec des pneus plus axés sur la glace est minime, et à ce prix, l’iZ3 est difficile à battre.

Sloche, neige et zones de transition sur l’autoroute

Dans mon premier article, je m’intéressais surtout à ces moments où la chaussée dégagée se transforme soudainement en bande de sloche à 100 km/h. C’est là que les rainures en V de l’iZ3, 24 % plus larges que celles des pneus d’hiver conventionnels selon Hankook, ont fait leurs preuves. La direction est restée précise et la voiture a gardé sa trajectoire au lieu de dériver vers la voie voisine.

Dans la neige profonde, c’était encore mieux. Notre journée de ski familiale hebdomadaire dans les Laurentides voulait dire des départs tôt la fin de semaine, souvent en pleine tempête et avant le passage des déneigeuses. Combinés au rouage intégral de l’Alltrack, les iZ3 ont transformé ces routes enneigées en certains de mes moments les plus amusants au volant de tout l’hiver. Ma conjointe, assise à côté de moi, les a un peu moins appréciés.

Virages sur la glace : ce que je surveillais

J’avais dit que je surveillerais tout décrochage imprévisible en virage, parce que sur des routes secondaires glacées bordées de fossés profonds, la prévisibilité compte plus que l’adhérence pure. En toute honnêteté, ma voiture n’est pas le test le plus exigeant à cet égard. Le système 4MOTION de l’Alltrack repose sur une base de traction avant, donc l’arrière n’a pas naturellement tendance à décrocher.

Malgré tout, je ne me souviens pas d’avoir senti l’arrière décrocher de tout l’hiver. Ça reste un pneu sans clous, et la glace vive reste de la glace vive. Respectez-la, et l’iZ3 vous récompensera par un comportement constant et facile à lire.

La question du bruit

Je m’attendais à un compromis, puisque les larges rainures qui évacuent la sloche ont aussi tendance à bourdonner sur la chaussée sèche. Au contraire, l’iZ3 m’a surpris. Ayant déjà roulé avec des pneus à clous, je les ai trouvés très silencieux.

Ce ne sont pas les pneus d’hiver les plus silencieux que je connaisse. Les pneus nordiques haut de gamme de mon autre véhicule sont un brin plus discrets, il y a donc encore une petite marge d’amélioration. Mais le bruit ne m’a jamais dérangé de l’hiver, et je n’ai jamais eu à monter le volume pour compenser.

Un hiver plus tard : ce que l’usure dit des 80 000 km

Une seule saison ne peut pas valider une garantie de 80 000 km, et je ne prétendrai pas le contraire. Mais la profondeur de la bande de roulement raconte une partie de l’histoire. Les pneus d’hiver neufs ont généralement environ 7,9 mm (10/32 po) de profondeur. Après environ 7 000 km, mes pneus avant mesurent environ 6,4 mm (8/32 po) et les arrière, environ 7,1 mm (9/32 po), soit une perte d’environ 1,6 mm (2/32 po) à l’avant et d’à peine 0,8 mm (1/32 po) à l’arrière. L’usure légèrement plus rapide à l’avant est exactement ce à quoi on peut s’attendre d’une voiture à prédominance traction avant avec autant de couple, et il reste amplement de gomme pour une autre saison.

La garantie n’est qu’une partie de l’équation. Au Canada, Hankook offre aussi avec l’iZ3 une protection contre les risques routiers et un essai gratuit de 30 jours. Chez les grands détaillants canadiens, les prix varient actuellement d’environ 157 $ à 321 $ par pneu selon la dimension, bien en deçà des grandes marques haut de gamme.

Verdict : à qui s’adresse l’iZ3 ?

Si vous cherchez le pneu d’hiver le plus silencieux qui soit, les grandes marques haut de gamme gardent un léger avantage. Et assurez-vous d’acheter la bonne version : les berlines, les voitures à hayon et les familiales comme mon Alltrack reçoivent l’iZ3, tandis que les multisegments et les VUS ont droit à l’iZ3 X et à sa construction de flanc particulière.

Quant à moi, les iZ3 retournent sur l’Alltrack le mois prochain pour un deuxième hiver, et j’ai vraiment hâte. Mais le verdict le plus honnête que je puisse donner ne concerne pas du tout ma voiture : j’ai tellement aimé ces pneus que je viens d’en acheter un jeu pour mon père. En matière de pneus d’hiver, je ne vois pas de meilleure recommandation que de leur confier ma famille.