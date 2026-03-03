Nokian Tyres dévoile le Hakkapeliitta 01 doté d’une technologie de crampons adaptatifs

Le Hakkapeliitta 01 est équipé de crampons activés par la température, de matériaux renouvelables et réduit l’usure de la chaussée

Le Hakkapeliitta 01 ajuste automatiquement la taille de ses crampons en fonction des conditions de température.

L’usure de la chaussée est réduite jusqu’à 30 % par rapport à la génération précédente.

La production débute en Finlande, avec une arrivée sur le marché prévue à l’automne 2026.

Nokian Tyres a présenté ce qu’elle décrit comme le premier pneu d’hiver à crampons capable de réagir automatiquement aux variations de température. Le nouveau Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 devrait être offert aux consommateurs à l’automne 2026.

Ce produit ne constitue rien de moins qu’une nouvelle étape marquante pour l’entreprise qui a mis au point le premier pneu d’hiver en 1934 et lancé le nom Hakkapeliitta deux ans plus tard. Quatre-vingt-dix ans après ce lancement, la plus récente génération intègre une fonctionnalité de crampons sensibles à la température conçue pour équilibrer l’adhérence sur glace et la préservation du revêtement routier.

Au cœur de la conception se trouve la technologie Double Action Stud, commercialisée sous l’appellation On-Demand Grip. Lorsque les conditions ambiantes chutent, les crampons s’activent afin d’offrir une traction maximale sur la glace et la neige. Lorsque les températures augmentent, les crampons se rétractent en mode OFF afin de réduire le contact direct avec la chaussée. Le système fonctionne automatiquement, sans intervention du conducteur.

Selon les données de l’entreprise, le nouveau pneu réduit l’usure de la chaussée de 30 % par rapport à son prédécesseur. L’adhérence sur glace progresse jusqu’à 10 %, tandis que l’adhérence sur chaussée mouillée augmente jusqu’à 5 %. Les niveaux sonores diminuent jusqu’à 1 dB grâce à une géométrie de crampons révisée et à la technologie SilentDrive, améliorant ainsi le confort de roulement des véhicules de tourisme.

Le Hakkapeliitta 01 porte à la fois la certification Three-Peak Mountain Snowflake et le symbole Ice Grip. Il est conçu pour les voitures particulières, les multisegments et les véhicules utilitaires sport. Le composé de la bande de roulement intègre des matériaux renouvelables, notamment du caoutchouc naturel, des bio-résines et des huiles biosourcées dérivées de résine de pin et de canola.

Le développement remonte à un concept présenté en 2014 mettant en vedette des crampons rétractables. Depuis, Nokian Tyres a mené des programmes de validation dans des installations de laboratoire, des environnements d’essais urbains et dans des conditions hivernales extrêmes. Les essais par temps froid ont eu lieu au centre arctique de l’entreprise à Ivalo, en Finlande, ainsi que lors d’évaluations à son installation Hakka Ring en Espagne.

La production du Hakkapeliitta 01 sera assurée à l’usine de fabrication de l’entreprise située à Nokia, en Finlande. Les prix pour le Canada ainsi que les dimensions offertes n’ont pas encore été annoncés.

Ce lancement permet à Nokian Tyres de répondre à l’attention réglementaire croissante concernant l’usure des surfaces routières, tout en maintenant les normes d’adhérence attendues dans les régions aux hivers rigoureux. Alors que la variabilité climatique s’accentue dans les marchés nordiques comme le Canada, l’approche à crampons adaptatifs ouvre une nouvelle voie d’ingénierie dans le segment des pneus à crampons.