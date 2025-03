Plus de puissance, de couple et d’autonomie pour le Honda Prologue 2025

L’autonomie est rehaussée de 21 km pour le Prologue à deux moteurs.

La puissance passe de 288 à 300 chevaux.

Le Honda Prologue, premier véritable véhicule électrique pour le constructeur nippon en Amérique du Nord, reçoit déjà des améliorations à peine un an après son arrivée sur nos routes. Pour l’année-modèle 2025, le Prologue peut parcourir un peu moins de 20 km supplémentaires entre les recharges. L’autonomie maximale, obtenue avec la variante à deux roues motrices avant, n’est toutefois pas disponible au Canada, puisque Honda a décidé de s’en tenir aux versions à deux moteurs et le rouage intégral.

Mais, la bonne nouvelle, c’est que même cette version à deux moteurs gagne quelques kilomètres supplémentaires entre les recharges, soit presque 21 km de plus. Qui plus est, la puissance grimpe elle aussi, de 288 à 300 chevaux, tout comme le couple maximal, qui est désormais à 355 lb-pi, en hausse de 25.

Au moment d’écrire ces lignes, cette annonce ne concerne que le Honda Prologue vendu aux États-Unis, mais il serait étonnant que l’aile canadienne ne s’aligne pas avec les homologues au sud de la frontière. On ne connaît pas encore les prix canadiens du millésime 2025, mais avec le retrait progressif des incitatifs gouvernementaux au pays, Honda n’a pas intérêt à hausser les prix de manière vertigineuse, et ce, malgré la menace des tarifs douaniers promis par l’administration Trump depuis un peu plus d’un mois.

Rappelons que le Honda Prologue est assemblé dans l’usine mexicaine de General Motors aux côtés du Chevrolet Blazer EV qui, sans surprise, a droit aux mêmes améliorations au chapitre de l’autonomie, de la puissance et du couple.

Au sud de la frontière, le Honda Prologue a connue une excellente première année, lui qui a même le véhicule non-Tesla le plus vendu au quatrième trimestre de l’an dernier.

Bien entendu, il ne s’agit pas d’une révolution, mais dans le créneau électrique, chaque petite victoire compte. Il sera intéressant de voir si la réponse du public nord-américain sera aussi forte pour le premier véritable véhicule électrique développé par les ingénieurs de Honda, le Prologue n’étant qu’une variante adaptée du Chevrolet Blazer EV.