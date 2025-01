Honda lancera un VE de moins de 30 000 $ en Amérique du Nord dans le cadre de la nouvelle série 0

Le modèle abordable de VE de Honda vise à concurrencer les véhicules à essence lorsque les incitations prendront fin.

Honda prévoit de lancer un véhicule électrique d’une valeur inférieure à 30 000 dollars en Amérique du Nord, car les mesures incitatives prennent fin sous l’administration Trump.

Ce véhicule économique rejoindra la série 0 de Honda, dont la production devrait débuter en 2026.

La série 0 de Honda est dotée d’une technologie de pointe, notamment le système d’exploitation ASIMO et des capacités de conduite automatisée de niveau 3.

Honda lancera en Amérique du Nord, d’ici 2026, un véhicule électrique dont le prix sera inférieur à 30 000 $, dans le cadre de sa nouvelle gamme 0 Series. Cette décision intervient alors que le gouvernement américain, sous la houlette du président Donald Trump, a signé un décret visant à mettre fin aux incitations à l’achat de véhicules électriques. Honda vise à rendre la possession de VE plus accessible malgré le changement de politique.

Un porte-parole de Honda a précisé que si l’entreprise prévoit un VE abordable, aucune décision finale n’a été prise concernant son lancement en Amérique du Nord. Le nouveau modèle devrait être produit localement, potentiellement au Honda EV Hub dans l’Ohio, où les modèles confirmés de la Série 0 seront construits.

La série 0 de Honda et la technologie EV de la prochaine génération

La Série 0, dévoilée au CES 2025, comprend deux prototypes : le Honda 0 SUV et la Honda 0 Saloon. Tous deux devraient être produits en Amérique du Nord en 2026, le SUV étant lancé au cours du premier semestre de l’année et la berline plus tard. Les véhicules sont basés sur la nouvelle architecture dédiée aux véhicules électriques de Honda et intègrent l’approche de développement « Thin, Light, and Wise » de l’entreprise, en mettant l’accent sur l’efficacité et les fonctions numériques avancées.



Un véhicule électrique à moins de 30 000 $

Sur la base de ces informations, nous pouvons supposer que le prix du nouveau véhicule électrique Honda se situerait dans la fourchette des 20 000 $, soit un prix similaire à celui de l’actuelle Nissan LEAF 2025 aux États-Unis, vendue à partir de 28 140 $. Cette même LEAF est proposée à 41 748 $ au Canada. Ainsi, pour nous qui vivons au nord du 49e parallèle, il semble peu probable que nous voyions un jour un VE à 30 000 $. Si nous sommes chanceux, nous pourrons peut-être en avoir une à moins de 40 000 $ dans quelques années.