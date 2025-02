Essai routier Honda Civic Hybride 2025 : Une voiture géniale, mais où est l’efficacité ?

La voiture nord-américaine de l’année 2025 est impressionnante, mais est-elle à la hauteur là où cela compte le plus ?

La Civic Hybrid se conduit admirablement, mais peine à justifier son prix par rapport à ses rivales.

La consommation réelle n’est pas à la hauteur des chiffres officiels, surtout dans les conditions hivernales du Canada.

Si l’on fait abstraction de son statut de voiture primée, on peut trouver un meilleur rapport qualité-prix chez des concurrentes comme la Prius ou la Corolla.

Je me suis rendu compte d’une chose : il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d’un nom. La Honda Civic en est un parfait exemple. Depuis des décennies, elle est l’enfant chérie du Canada et se classe systématiquement en tête des ventes. Et aujourd’hui, avec la Civic Hybrid 2025 qui a remporté le titre de Voiture nord-américaine de l’année, sa réputation est plus solide que jamais.

Mais la voiture elle-même est-elle à la hauteur de l’engouement qu’elle suscite ? Oui… et non.

Commençons par les bonnes choses. La Civic Hybrid a une allure fantastique, surtout dans la version Sport Touring que j’ai conduite. Habillée d’un bleu lagon saisissant, elle présente les lignes nettes et précises que Honda a conçues pour ses dernières voitures, avec juste ce qu’il faut d’élégance sans en faire trop. L’habitacle est tout aussi impressionnant : superbe finition, tableau de bord épuré, cuir véritable, écran tactile de 9 pouces, jauge numérique, système audio Bose, sièges chauffants à l’avant et à l’arrière… la liste est longue.

Puissance hybride

Au volant, on retrouve tout ce que l’on attend d’une Civic : agilité, réactivité et plaisir de conduire. Le moteur quatre cylindres de 2,0 litres associé au système hybride de Honda délivre une puissance appréciable de 200 chevaux et un couple de 232 lb-pi. Grâce à ce couple électrique instantané, la voiture est étonnamment rapide au départ. En fait, je pense qu’elle pourrait battre une Civic Type R à l’arrêt, du moins sur les premiers mètres… La conduite est sportive sans être dure, la direction est précise, et dans l’ensemble, c’est une voiture vraiment agréable à conduire. La Civic actuelle se comporte comme les Civic d’antan, où la réactivité et l’agilité étaient privilégiées.

Cependant, il y a quelques obstacles sur cette route autrement douce.

D’abord, le prix. Au Canada, la Civic Hybrid de base commence à 33 600 $, et la Sport Touring entièrement équipée que j’ai testée dépasse les 38 000 $ avec un minimum d’options. Pour une Civic ! C’est une pilule difficile à avaler, surtout si l’on considère qu’une Toyota Prius de base à traction intégrale commence à 38 600 $ et offre plus de caractéristiques de série. La Corolla hybride ? Encore moins. Et ces deux modèles sont dotés d’une transmission intégrale, ce qui n’est pas le cas de la Civic Hybrid.

Mauvaise efficacité de l’hybride

Ensuite, il y a la consommation de carburant. Officiellement, elle affiche une impressionnante consommation combinée de 4,8 L/100 km. Mais en conditions réelles ? Pas tant que ça, ou plutôt beaucoup plus, devrais-je dire. Même si je conduisais principalement en mode Econ, j’ai obtenu au mieux une consommation de 6,0 litres aux 100 kilomètres. Pour être honnête, il faisait froid, il neigeait et l’extérieur était typiquement canadien, ce qui n’est pas exactement les conditions idéales pour une voiture. Mais ce sont les conditions dans lesquelles nous vivons la moitié de l’année. Un de mes collègues, conduisant le même modèle dans des conditions similaires, a rapporté des chiffres presque identiques aux miens. Ce genre de constance est excellent pour les données, mais pas si bon quand on s’attend à une efficacité de niveau hybride. Sur ce point également, les Toyota affichent des chiffres bien plus raisonnables dans des conditions similaires.

La Civic Hybrid présente également quelques bizarreries. Les palettes au volant, qui permettent de régler le freinage par récupération, se réinitialisent à chaque fois que l’on s’arrête, ce qui les rend pratiquement inutiles. Le rayon de braquage est étonnamment énorme, ce qui m’a pris au dépourvu (et m’a coûté, il est vrai, une petite éraflure sur une roue). De plus, les sièges avant manquent de soutien lombaire, ce qui les rend inconfortables après de longs trajets.

Alors, où en sommes-nous ? La Honda Civic Hybrid 2025 est une voiture fantastique à conduire, avec un design bien pensé et des matériaux de qualité. Elle est élégante, séduisante et bourrée de technologie. Mais elle est aussi chère et n’offre pas l’efficacité énergétique que l’on attend d’une voiture hybride, surtout par rapport à ses concurrentes.

Il n’y a qu’une seule raison d’acheter une Civic Hybride

Si vous êtes un admirateur inconditionnel de la Civic ou si vous aimez tout simplement sa conduite, vous devez absolument en acheter une. Bien que j’adore la Prius, la Civic la surpasse, ainsi que la Corolla, sans l’ombre d’un doute. Mais si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix pour un véhicule hybride, vous pourriez vous tourner vers l’une des deux Toyota. Elles ne sont peut-être pas aussi dynamiques que la Civic, mais elles sont efficaces, pratiques et abordables.

En fin de compte, la Civic Hybrid prouve que si un nom a du poids, il n’est pas toujours suffisant pour faire pencher la balance. À moins que ce ne soit le cas ?