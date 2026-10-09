Geely lance sa marque au Canada, avec des véhicules attendus en 2027

Geely est le troisième constructeur automobile chinois en termes de ventes l’an dernier.

L’entreprise possède des marques déjà commercialisées ici, comme Volvo, Polestar et Lotus.

Aucun détail n’a été fourni concernant les modèles qui seront vendus au Canada à partir de l’an prochain.

Alors que beaucoup s’attendaient à ce que des véhicules électriques chinois abordables envahissent le marché canadien dès la conclusion d’un accord entre Ottawa et Pékin en janvier dernier, nous n’avons toujours pas vu ces modèles faire leur entrée sur notre marché.

La situation pourrait toutefois bientôt changer : Geely a officiellement lancé sa marque au Canada plus tôt aujourd’hui par le biais d’un communiqué de presse et d’un site Web local.

Bien que le constructeur se contente pour l’instant d’annoncer une arrivée des véhicules en 2027, il s’agit déjà d’une étape importante dans ce processus.

De plus, Geely confirme être en train de mettre en place un réseau local de vente et de service après-vente en collaborant avec « des partenaires de grande confiance et expérimentés, qui comprennent bien leurs communautés locales ».

Tout porte à croire que les voitures de la marque seront distribuées par des groupes de concessionnaires bien établis à travers le pays, plutôt que par des détaillants indépendants émergents affiliés uniquement à Geely.

Cela devrait rassurer les premiers acheteurs quant aux compétences du réseau de concessionnaires, même s’il s’agit d’une nouvelle marque sur notre marché.

Geely n’a pas encore précisé quels modèles elle compte commercialiser au Canada, mais nous nous attendons à ce que l’EX5, un multisegment compact à cinq places, prenne le chemin de notre marché.

Puisque le gouvernement canadien inclut les véhicules hybrides et hybrides rechargeables dans son exemption tarifaire visant les VÉ chinois, Geely pourrait également importer certains de ses modèles hybrides rechargeables, à l’image du Monjaro EM-i, un VUS intermédiaire à cinq places, bien que cela reste à confirmer.

Les prix n’ont pas encore été annoncés, mais nous prévoyons que Geely vendra ses voitures au Canada à des tarifs plus proches de ceux du marché australien que du marché chinois, où les constructeurs locaux bénéficient d’importantes subventions.

À titre de référence, le multisegment électrique EX5 démarre actuellement autour de 42 000 $ en Australie, avant taxes et frais, le dollar australien et le dollar canadien étant presque à parité en ce moment.

Nous nous attendons à ce que Geely veille à ce que ses véhicules demeurent compétitifs au Canada en coupant l’herbe sous le pied de ses principaux rivaux sur le plan tarifaire, ce qui exigerait un prix de départ légèrement inférieur.

Bien que l’on ait beaucoup vanté les technologies de pointe, l’autonomie remarquable et les vitesses de recharge impressionnantes de certains véhicules électriques chinois, il convient de rappeler que cela ne s’applique pas à tous les VÉ fabriqués en Chine, particulièrement aux modèles les plus abordables.

En effet, la fiche technique du Geely EX5 le place au niveau de certains modèles vendus ici, mais derrière bien d’autres, notamment en raison de son autonomie annoncée à 475 km selon le cycle WLTP.

Cette méthode d’évaluation étant souvent optimiste, on peut s’attendre à ce que l’autonomie en conditions réelles avoisine plutôt les 400 km. De plus, la recharge rapide en courant continu (CC) de ce modèle est limitée à 100 kW, alors que la norme actuelle en Amérique du Nord s’établit plutôt à 150 kW. Geely affirme néanmoins que l’EX5 peut passer de 30 à 80 % de charge en seulement 20 minutes; il sera donc intéressant d’observer comment ses premiers véhicules canadiens rivaliseront avec la concurrence.

Même si le constructeur fera ses premiers pas en Amérique du Nord au cours de la prochaine année, il est loin d’être un nouveau venu à l’échelle planétaire.

En effet, Geely est devenue le premier fabricant de véhicules privés en Chine en 1998 et a progressé depuis jusqu’à se hisser au troisième rang des constructeurs automobiles du pays en volume de ventes l’an dernier, derrière BYD et le groupe Chery — deux marques également attendues au Canada dans un avenir rapproché.

Par ailleurs, Geely est déjà présente au Canada depuis 2010, année où elle a racheté Volvo Cars à Ford. Même si la conception et l’ingénierie des véhicules Volvo sont restées en grande partie distinctes des activités de Geely, le partage de pièces et de technologies s’intensifie, notamment avec l’EX30, qui partage sa plateforme avec la Zeekr X.

D’autres précisions concernant les activités canadiennes de Geely sont attendues au cours des prochains mois, au fil des préparatifs de l’entreprise pour entamer l’expédition de ses véhicules électriques vers le Canada.