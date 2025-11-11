Plus de 178 000 km en une année pour ce Toyota Land Cruiser 2024

On vous rapporte parfois des histoires où il est question de véhicules qui ont parcouru des distances incroyables sur des périodes de 10 ou 15 ans, comme un million de kilomètres, par exemple.

Ce Land Cruiser a roulé en moyenne 14 886 km par mois

On parle d’une moyenne de 489 kilomètres par jour

Moyenne de consommation sur 178 000 km : 10,2 litres aux 100 km

Rarement est-ce que l’on vous fait part de ce qu’un modèle a fait lors d’une seule année. C’est pourtant le cas ici alors qu’il est question d’un Toyota Land Cruiser 2024 qui a déjà franchi plus de 178 000 km.

C’est le site The Drive qui rapporte cette nouvelle que nous reprenons à notre sauce.

Une moyenne annuelle

Avec un modèle qui a atteint le million de kilomètres sur une période de 10 ou 15 ans, la première chose que l’on a le réflexe de faire, c’est de calculer la moyenne des bornes qui ont été ralliées chaque année. Dans un tel cas, on parlerait de 100 000 km par année pour atteindre la marque en 10 ans, 70 000 pour le faire en 15 ans.

Dans le cas qui nous intéresse, si le propriétaire de ce Land Cruiser maintient son rythme, il pourrait voir son modèle afficher 1,8 million de kilomètres après 10 ans sur la route, ce qui serait fort impressionnant.

Pour parcourir 178 000 km en une année, il faut pratiquement passer plus de temps à l’intérieur de son véhicule qu’à la maison.

Un métier particulier

C’est la pratique d’un métier particulier qui fait que le propriétaire de ce modèle, Shane Somers, passe autant de temps sur la route. En fait, ce dernier est à la tête d’une entreprise qui transporte des fournitures médicales importantes vers des maisons de retraite. Chaque jour, il explique qu’il récupère un colis urgent et le trimballe sur de longues distances à travers la Pennsylvanie.

Il a choisi le Toyota Land Cruiser, car il considère qu’il s’agit du meilleur véhicule proposé par cette marque depuis 50 ans. Cependant, il avoue que pour des raisons d’efficacité énergétique, il aurait dû opter pour une Toyota Prius, ce qu’il prévoit de faire, d’ailleurs.

À tout le moins, son expérience au volant aura servi à valider la solidité du nouveau modèle de Toyota (le Land Cruiser est revenu sur le marché en 2024 après une pause de trois ans aux États-Unis).

Ce qui est le plus amusant, c’est de constater tout ce qui a dû être fait comme entretien sur le véhicule au cours de cette période. Car, si aucun problème mécanique n’a été relevé, il a tout de même fallu procéder à son entretien pour éviter lesdits problèmes. Voici le détail de ce qui a été fait, tel que communiqué par le propriétaire aux responsables du site The Drive :

Vidanges d’huile et permutations des pneus : 22

Filtres à air et filtres de l’habitacle : 3 (chacun)

Remplacement des bougies : 2

Changement du liquide de refroidissement : 1

Jeux de pneus, y compris ceux d’origine : 3

Alignements : 2

Sa moyenne de consommation : 10,2 litres aux 100 km. La cote officielle du modèle, qui est équipé d’un 4-cylindres turbo de 2,4 litres et d’un système hybride, rappelons-le, est de 10,1 litres aux 100 km.

Si Shane Somers change effectivement de véhicule pour sauter dans une Toyota Prius, il serait étonnant que l’on retrouve ce Land Cruiser avec un compteur de 1,8 million de kilomètres dans 10 ans. Cependant, si son nouveau propriétaire roule un peu, les 500 000 km sont tout à fait à portée de main.