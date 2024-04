Premier essai Toyota Land Cruiser 2024 : La légende revient à prix d’or

Toyota Land Cruiser 2024 points forts :

– Presque impossible à arrêter en tout-terrain.

– Le groupe motopropulseur i-Force Max est brillant.

Toyota Land Cruiser 2024 points faibles :

– Ridiculement cher.

– Les versions 1958 et Land Cruiser ont une allure fade et bon marché.

– La conduite sur route est vague et peu inspirée.

Après 35 ans d’absence au Canada, le légendaire Toyota Land Cruiser a fait un retour très attendu. Toyota a récemment organisé ce qu’elle a appelé le Toyotapalooza, au cours duquel plusieurs journalistes ont eu l’occasion d’essayer quatre véhicules et de jeter un coup d’œil au tout nouveau 4Runner. Le Land Cruiser, qui aurait peut-être dû être le plus intéressant des véhicules présentés, n’a pas répondu aux attentes.

Le Toyota Land Cruiser a fait son apparition sur les routes canadiennes en 1964, devenant rapidement un symbole de durabilité et d’aventure. L’un des trois premiers modèles lancés par Toyota Canada, le Land Cruiser a joué un rôle essentiel dans l’établissement de la réputation de Toyota sur le marché automobile canadien, jusqu’au jour où il a été retiré des rayons en 1989.

À l’intérieur et à l’extérieur de la boîte

Le Toyota Land Cruiser 2024 renaît en mettant l’accent sur l’authenticité, mais à mon avis, une occasion a été manquée. Les deux modèles de base, le 1958 et le Land Cruiser sont incroyablement fades et peu inspirés. Les principaux responsables sont les jantes mal choisies et les garnitures extérieures trop simples. En outre, les phares ronds de la 1958 et de la First Edition n’apportent pas grand-chose au caractère de la voiture. Il en va de même pour les phares rectangulaires.

L’habitacle de la 1958 est d’une qualité médiocre et son prix s’élève à 69 290 $ — c’est insensé. Les sièges sont recouverts de tissu, les plastiques sont bon marché au toucher et à l’œil, et il y a trop de plaques d’obturation là où les commandes seront installées sur les versions supérieures. Un Land Cruiser plus intéressant commence avec le Premium, qui démarre à plus de 83 000 $. Je suis incapable de digérer ces montants.

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a suffisamment d’espace intérieur pour cinq personnes sur deux rangées de sièges, par contre le 4Runner et le Lexus GX disposent de trois rangées. Le coffre est énorme (1 061 litres). Les sièges avant et arrière sont relativement confortables, mais nous avons passé trop peu de temps au volant pour pouvoir les évaluer.

Des caractéristiques pour un prix

Le Land Cruiser est conçu pour le confort et la connectivité, avec un système multimédia Toyota qui comprend Service Connect, Safety Connect et Remote Connect, ainsi qu’un écran tactile de huit pouces et un système audio à six haut-parleurs. Pour plus de confort par temps froid, le véhicule est équipé de sièges avant et d’un volant chauffant, complété par une climatisation automatique bizone.

Les versions supérieures, à commencer par la version Land Cruiser, la plus performante en termes de volume et proposée à partir de 77 290 $, bénéficient de rétroviseurs chauffants et d’un toit ouvrant électrique inclinable et coulissant. À l’intérieur, le Land Cruiser est équipé d’un grand écran tactile de 12,3 pouces, d’un système audio à 10 haut-parleurs, d’un siège conducteur et d’une colonne de direction à réglage électrique, de sièges avant chauffants et ventilés et d’une climatisation automatique à trois zones, le tout recouvert d’une sellerie Softex.

i-FORCE MAX

Au cœur du Land Cruiser 2024 se trouve le groupe motopropulseur hybride i-FORCE MAX de série. Ce système comprend un moteur 4 cylindres turbo refroidi de 2,4 litres associé à un moteur électrique situé dans le carter d’embrayage, le tout relié par une transmission automatique à huit vitesses. Cette configuration délivre une puissance robuste de 326 chevaux et un couple de 465 lb-pi. Il est important de noter que chaque modèle est équipé de série d’un attelage de remorque, ce qui permet une capacité de remorquage allant jusqu’à 6 000 livres.

L’assaut du couple est lancé à seulement 1 700 tr/min, ce qui signifie qu’au départ à plat ou en montée, le Land Cruiser se déplace avec une intention féroce. La brève conduite sur route a montré une transmission prête à changer de vitesse sans problème, mais malgré la puissance, le VUS de 5 300 livres n’est pas vraiment vif.

Économique l’hybride ?

Le poids et la forme verticale du véhicule m’incitent à penser que les chiffres de consommation de 10,7/9,5/10,1 L/100 km avancés par RNCan sont trop optimistes. Même si le Land Cruiser est équipé d’un groupe motopropulseur hybride, je ne peux pas imaginer que la consommation combinée réelle soit supérieure de 20 % ou plus.

Sur route et hors route

Le VUS est construit sur la plate-forme mondiale TNGA-F de Toyota, qui offre la résistance nécessaire pour supporter des conditions tout-terrain difficiles tout en conservant un confort de conduite raisonnable sur route. La nouvelle suspension avant à double triangulation et la suspension arrière multibras avec ressorts hélicoïdaux, ainsi que la direction assistée électrique et les freins à disque sur les quatre roues, contribuent à isoler au mieux les occupants du monde extérieur. La conduite dynamique ne s’applique pas et n’est pas prévue pour ce véhicule.

Toyota a équipé le Land Cruiser 2024 d’un ensemble de technologies tout-terrain de pointe. Il s’agit notamment d’une transmission intégrale à quatre roues motrices, d’un différentiel central à verrouillage, d’une boîte de transfert à deux vitesses à commande électronique et d’un différentiel arrière à verrouillage électronique. Les roues et les pneus sont de 18 pouces, ces derniers étant des Yokohama Geolandars adaptés à la route. Des technologies supplémentaires telles que le CRAWL Control, le Downhill Assist Control et un système de sélection des modes de conduite à trois niveaux sont de série, améliorant les capacités du VUS sur différents terrains.

La version Land Cruiser bénéficie de capacités tout-terrain avancées grâce au moniteur multiterrain avec caméras et au système Multi-Terrain Select, ainsi que d’un mécanisme unique de déconnexion des stabilisateurs et d’une galerie de toit. Les jantes de 18 pouces, légèrement plus attrayantes, sont chaussées de pneus Michelin LTX qui sont à peine moins adaptés à la route. Le Pack Premium rehausse encore l’image du Land Cruiser avec des jantes en alliage de 20 pouces et des pneus plus agressifs, mais c’est la Première Edition, produite en série limitée, qui représente le mieux tout le potentiel du VUS avec des plaques de protection et une galerie de toit unique. En bref, le Land Cruiser commence réellement à partir de la finition du même nom — il s’agit d’une décision stratégique de la part de Toyota pour augmenter les prix des transactions.

En tout-terrain, le Land Cruiser n’a pas été plus gêné par le terrain et les obstacles que nous ne le serions par un frisson. Le système Multi-Terrain Select avec Crawl Control peut être réglé sur différentes vitesses et, une fois le réglage effectué, le conducteur n’a plus qu’à éviter les éléments susceptibles de rayer la peinture. Sinon, impossible d’arrêter le camion. Lorsque la barre stabilisatrice avant est déconnectée, l’articulation de la suspension est augmentée une fois de plus, ce qui permet au Land Cruiser de s’adapter à la route.

Sur la route, bien que mon temps ait été réduit, j’ai trouvé le VUS lourd et un peu flottant, mais pas inconfortable. J’aurai besoin de plus de temps pour compléter cette partie de l’évaluation.

Coincé

Le retour du Toyota Land Cruiser au Canada représente peut-être la réintroduction d’une légende, mais il fait pâle figure en comparaison d’une autre icône, le 4Runner. Bien que je ne l’aie pas encore conduit, son apparence et le fait qu’il partage l’ossature et le groupe motopropulseur m’incitent à croire que le 4Runner sera un achat plus intéressant. Si le prix du 4Runner 2024 est une indication, la version TRD Pro du nouveau camion 2025 se situera quelque part entre le 1958 et le Land Cruiser, avec plus d’équipement et un meilleur style.

Je pense que Toyota a commis une légère erreur de positionnement ou de prix avec le Land Cruiser. C’est une alternative aux Land Rover et aux Jeep Grand Cherokee, mais à part son nom, il n’a pas le facteur de désirabilité qu’il mérite surement. Et il est trop cher.