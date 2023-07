Peut-on espérer le retour d’une Toyota Celica ou d’une MR2 ?

Toyota a déposé la marque Celica il y a près de deux ans et demi.

La marque GR du constructeur fait des vagues

Au cours des cinq ou six dernières années, Toyota a réalisé ce que la plupart des gens pensaient ne plus jamais voir se produire : elle a recommencé à construire et à vendre des voitures amusantes. Via Gazoo Racing, des voitures comme la Supra, la 86 et la GR Corolla ont élevé la crédibilité de Toyota en matière de voitures de sport à un niveau jamais atteint depuis les années 1990. Et ce n’est pas fini.

En mars 2022, le géant japonais a dévoilé ses plans d’électrification, qui couvraient un large éventail de segments et de modèles. Parmi tous ces projets, l’un d’entre eux a retenu l’attention d’Internet, principalement parce qu’il semble très prometteur et qu’il y a de fortes chances que Toyota le construise.

La Toyota Sports EV se trouve peut-être au dernier rang de la photo de groupe, mais elle n’est pas passée inaperçue. Environ un an avant la présentation du projet, Toyota a formulé une marque déposée pour le nom « Celica », que presque tout le monde a immédiatement associé à la petite voiture de sport. Comparons maintenant rapidement le portefeuille de véhicules à moteur à combustion interne et le portefeuille croissant de véhicules électriques de Toyota.

En ce qui concerne l’essence, la dernière demi-décennie a montré que Toyota souhaite redonner du plaisir à ses véhicules. L’actuelle bZ4X du constructeur est, en un mot, banale. Le tableau d’ensemble montre que le « fun » s’invite également dans sa collection de VE bZ. C’est pourquoi : marque déposée Celica + Toyota Sports EV + désir de s’amuser davantage = une Celica entièrement électrique renaissante.

En se basant uniquement sur les images, puisque les détails sont inexistants, la petite voiture de sport arbore une configuration à moteur central arrière qui laisse entrevoir plusieurs possibilités. L’une d’entre elles est la propulsion, l’autre pourrait être l’utilisation d’une batterie à semi-conducteurs. Quoi qu’il en soit, son allure exotique et son style prometteur feront des émules, et elle pourrait bien devenir le premier modèle GR entièrement électrique.

Nous sommes impatients de savoir s’il s’agira d’une Celica ou d’une MR2. Les deux nous conviennent.