Nouvelles fonctionnalités et mises à niveau pour la Mercedes-Benz EQB 2024

La Mercedes-Benz EQB, un SUV électrique reconnu pour son design distinctif et sa motorisation électrique, a subi des améliorations notables pour renforcer son attrait auprès de la clientèle de véhicules électriques et des nouveaux venus. Prévu pour être lancé sur le marché canadien au début de 2024, le modèle EQB 2024 introduit deux versions : le SUV EQB 250 à traction avant et une version à traction intégrale dont les détails seront annoncés ultérieurement.

Tout d’abord, l’extérieur et l’intérieur du véhicule ont été mis à jour. L’avant présente une surface de panneau noir fraîchement conçue avec un motif d’étoile, évoquant l’esthétique de ses homologues électriques Mercedes-Benz de plus grande taille. Une bande lumineuse relie les feux de jour, contribuant à son apparence unique à l’avant. À l’intérieur, des améliorations incluent un volant de génération actuelle avec des commandes tactiles et un choix de garnitures, telles que le bois et les motifs éclairés de Mercedes-Benz.

En tant que SUV compact, l’EQB peut accueillir jusqu’à sept passagers, répondant à différentes tailles de famille et besoins de transport. Les nouvelles fonctionnalités d’expériences sonores, en conjonction avec le système audio surround Burmester, ajoutent des éléments auditifs personnalisables à l’expérience de conduite.

La génération MBUX mise à jour offre un meilleur contrôle vocal et des styles d’affichage personnalisables. De plus, l’intégration de Dolby Atmos avec le système audio Burmester améliore la qualité audio, s’adaptant à l’environnement d’écoute pour une expérience plus immersive.

Les systèmes d’aide à la conduite ont été améliorés, avec une technologie de capteur améliorée pour une sécurité et un contrôle accru. L’EQB propose également Mercedes me Charge, offrant un accès à un vaste réseau de recharge avec plus de 1,3 million de points de charge AC et DC à l’échelle mondiale.

Sinon, le modèle EQB 2024 reflète l’engagement de Mercedes-Benz envers la durabilité. Produit selon des processus neutres en carbone, le véhicule souligne le dévouement de la marque envers la responsabilité environnementale. Le modèle EQB 2024 illustre les efforts continus de Mercedes-Benz pour fournir des véhicules électriques avancés avec des performances améliorées, un design et des caractéristiques technologiques.