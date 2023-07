Essai routier Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC 2023 : Subjectivement superbe, objectivement moyen

Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC point fort :

– C’est le VUS électrique le plus stylé de Benz.

– Les chiffres de puissance sont décents.

Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC point faible :

– L’autonomie et la vitesse de chargement sont décevantes.

– Le prix de l’EQB est comparable à celui de meilleurs VUS électriques haut de gamme.

Pour une fois, le titre résume bien mes sentiments à l’égard de la toute nouvelle Mercedes-Benz EQB 2023. Je suis un grand admirateur du GLB depuis que les premières photos d’espionnage ont atterri sur les internets. Toutes les versions du GLB en font un petit VUS haut de gamme bien plus intéressant et exclusif que le GLC. Et la version tout électrique le fait monter d’un cran.

Il y a cependant des limites à mon « œil aveugle » lorsqu’il s’agit de ce véhicule électrique très coûteux. Bien que j’aie admis mon appréciation du GLB, je ne la laisserai pas m’empêcher de critiquer le fait que les performances globales de l’EQB en matière de VE ne sont qu’adéquates. Et cela est en partie lié au prix.

Être objectif

La batterie de 70,5 kWh de la Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC 2023 n’accepte qu’une charge rapide en courant continu de 100 kW, soit nettement moins que la plupart des autres VE. Cela signifie que les temps d’attente peuvent être longs : 32 minutes pour une charge de 10 à 80 %, soit près de deux fois plus que le GV70 Electrified de Genesis. L’autonomie est également moyenne ou un peu en dessous. Avec une autonomie estimée à 356 km, la Benz n’arrive pas à la cheville de la plupart de ses concurrentes, qu’elles soient haut de gamme ou grand public. Bien que j’aie réussi à atteindre une autonomie estimée affichée à plus de 350 km à un moment donné, je crains que les conditions de conduite hivernales n’enlèvent 75 km ou plus.

Expérience de conduite

Au-delà de ces problèmes non négligeables, la Mercedes-Benz EQB 2023 est une belle voiture électrique. Le double moteur de série fournit une puissance combinée de 288 ch et un couple de 384 lb-pi, capable de faire passer le VUS de 4 800 lb à 100 km/h en 6,2 secondes. Je dois noter que le GV70 susmentionné est doté d’une puissance de 483 ch et d’un couple de 516 lb-pi et qu’il offre une autonomie estimée à 383 km.

En ce qui concerne la conduite, j’ai trouvé la course de la pédale de frein beaucoup trop longue, même après une semaine et plusieurs centaines de kilomètres parcourus. Leur performance est bonne et est complétée par trois niveaux de freinage régénératif commandés par les palettes montées sur le volant. La qualité de roulement est excellente. Le poids de l’EQB offre un niveau de confort comparable à celui du GLE, mais il y a un inconvénient qui s’applique à tous les VE, ou presque : le sous-virage est présent. Bien que moins préoccupant en été, l’hiver mettra à l’épreuve les dispositifs d’assistance à la conduite.

La raison pour laquelle je parle de la Genesis Electrified GV70 est que, pour 84 150 $, elle surpasse l’EQB qui se vend 75 700 $ pour commencer. Le véhicule testé, avec les ensembles Night, Premium et Intelligent Drive, se vendait 87 700 $ et n’offrait toujours pas le même niveau de caractéristiques.

Mais, comme je l’ai déjà dit, j’aime beaucoup la Benz EQB. L’aspect le plus séduisant est son style. Droit, plat, carré, et plus ou moins le clone juvénile de la G Wagen, il est à la fois élégant et enjoué. Il fut un temps où la calandre noire brillante de Benz ne me plaisait pas, mais j’ai évolué. Il est vrai que l’ensemble de carrosserie AMG est un gros plus, mais il n’est inclus que dans les goupes qui remplacent le volant chauffant de série par un volant sport non chauffant.

Un habitacle spacieux et bien équipé

De série, la Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC 2023 comprend un double combiné d’instruments numériques de 10,25 pouces et un écran tactile, la navigation, Apple CarPlay, Android Auto, tout accessibles via l’expérience utilisateur Mercedes-Benz (MBUX). En tant que tel, le niveau d’équipement est adéquat, mais prenez un moment et étudiez rapidement les spécifications du GV70 à nouveau….

Malgré cela, l’habitacle est superbement bien agencé, comme on peut s’y attendre de la part de Mercedes-Benz. L’EQB bénéficie également d’éléments novateurs tels que des graphiques optiques en spirale rétroéclairés intégrés au tableau de bord. Les finitions sont exemplaires et l’habitacle est vraiment luxueux.

Comme vous le savez peut-être, les GLB/EQB offrent l’option d’une troisième rangée qui, à mon avis, n’en vaut pas la peine. Le fait qu’elle soit disponible signifie que la deuxième rangée s’incline et coulisse pour une utilisation maximale de l’espace. Le coffre offre un volume utile et accessible de 495 litres. À l’avant, il y a de la place pour tout, même si l’on souhaitait davantage de rangements.

Le facteur relationnel à court terme

J’ai recommandé plus d’une fois que tous les nouveaux VE soient loués pour une période n’excédant pas quatre ans. Au fur et à mesure que les technologies évoluent, un véhicule électrique de l’année 2023 sera presque obsolète en 2027. C’est pourquoi la décision d’achat se résume à des choses superficielles.

C’est pourquoi, même si la Genesis Electrified GV70 offre un bien meilleur rapport qualité-prix, je signerais pour l’EQB. Son style et sa personnalité sont inégalés pour le moment et, une fois de plus à mon avis, c’est le modèle EV le plus séduisant de Mercedes-Benz.