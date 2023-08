Le VUS tout électrique Mercedes-Benz EQB 250 2023 proposé à moins de 60 000 $ au Canada

Le VUS Mercedes-Benz EQB 250 2023 arrive au Canada, offrant des performances électriques, de l’espace et des fonctionnalités avancées.

Mercedes-Benz lance le VUS EQB 250 de 2023, dont le prix est fixé à partir de 59 990 $.

L’EQB 250 est doté d’un système de traction avant alimenté par un moteur électrique de 188 chevaux et une batterie de 70,5 kWh, ce qui lui confère une autonomie estimée à près de 400 kilomètres.

Avec l’éligibilité au rabais de 7 000 $ pour les véhicules électriques au Canada et au rabais de 5 000 $ au Québec, l’EQB 250 présente une option séduisante pour les acheteurs soucieux de l’environnement et à la recherche d’une valeur sûre.

Mercedes-Benz introduit le VUS EQB 250 2023 sur le marché canadien, élargissant ainsi son offre de véhicules électriques. Avec un prix de départ de 59 990 $, ce multisegment compact offre un mélange de puissance électrique, d’espace intérieur généreux et de caractéristiques de pointe. Notamment, l’EQB 250 est admissible au rabais de 7 000 $ pour les véhicules électriques au Canada et au rabais supplémentaire de 5 000 $ au Québec, ce qui accroît son attrait pour les acheteurs soucieux de l’environnement.

Le VUS EQB 250 est équipé d’un système de traction avant alimenté par un moteur électrique qui génère 188 chevaux et 284 lb-pi de couple. Le véhicule est équipé d’une batterie de 70,5 kWh, offrant une autonomie estimée à près de 400 kilomètres avec une charge complète. La facilité de chargement est assurée par un taux de charge maximal de 100 kW, permettant une charge rapide de 10 à 80 % en environ 32 minutes à l’aide d’un chargeur rapide compatible.

L’une des caractéristiques distinctives de l’EQB 250 est sa troisième rangée de sièges disponible en option, une rareté parmi les véhicules de sa catégorie. Bien qu’il partage une longueur totale similaire avec des modèles comme le Hyundai Tucson et le Jeep Cherokee, le VUS EQB se distingue en offrant une configuration unique à trois rangées de sièges, répondant ainsi aux besoins des familles à la recherche d’une capacité d’accueil supplémentaire.

Le design extérieur de l’EQB reprend les éléments stylistiques emblématiques de la marque Mercedes, notamment les bandes lumineuses avant et arrière qui attirent l’attention. L’efficacité aérodynamique du véhicule est encore renforcée par des caractéristiques telles qu’un soubassement fermé, contribuant à une impressionnante valeur de coefficient aérodynamique aussi basse que 0,28, en fonction des choix de finition et de roues.

Dans l’habitacle, l’EQB offre une expérience luxueuse, avec un tableau de bord numérique de 10,25 pouces, un écran multimédia tactile, un éclairage d’ambiance, un hayon électrique et des garnitures en cuir haut de gamme. Les technologies de sécurité de série comprennent le freinage adaptatif et l’assistance aux angles morts, garantissant un environnement de conduite sûr.

Les acheteurs peuvent personnaliser leur EQB grâce aux groupes d’options disponibles, tels que le groupe AMG Night (3 500 $) pour des améliorations sportives et la finition Exclusive (1 700 $) pour le chargement d’appareils sans fil et la radio satellite. Le groupe Pinnacle (2 100 $) ajoute des fonctions avancées telles que le système de sonorisation Burmester et une caméra à 360 degrés, tandis que le groupe Intelligent Drive (3 500 $) permet de bénéficier d’aides à la conduite innovantes telles que le changement de voie actif et la direction active.

Prévue pour l’automne 2023, le EQB 250 offre aux conducteurs canadiens la possibilité de profiter des performances électriques de Mercedes-Benz, de ses équipements sophistiqués et de son intérieur spacieux, tout en bénéficiant d’incitations gouvernementales.