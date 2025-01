Lucid Gravity bénéficie d’un accès aux superchargeurs Tesla, d’une autonomie de plus de 720 km et d’une charge rapide de 400 kW

Lucid Gravity devient le premier VUS non-Tesla doté d’un port NACS intégré et d’une capacité de charge rapide de 400 kW.

Lucid Gravity peut se recharger à une puissance de 400 kW, ce qui lui permet de parcourir 320 km en moins de 12 minutes.

Le VUS bénéficie d’un accès natif à plus de 20 000 Superchargeurs Tesla en Amérique du Nord à partir du 31 janvier 2025.

Un groupe motopropulseur de 926 V et une batterie de 123 kWh permettent une autonomie de plus de 720 km selon les estimations de l’EPA.

Lucid Motors a annoncé de nouveaux détails concernant la technologie de charge et le groupe motopropulseur de son futur VUS Lucid Gravity, qui devrait offrir une autonomie de 720+ km selon les estimations de l’EPA et une charge rapide de 400 kW. À partir du 31 janvier 2025, le Gravity aura un accès direct au réseau Supercharger de Tesla en Amérique du Nord sans nécessiter d’adaptateur, ce qui en fera le premier VUS non-Tesla vendu avec un port de charge NACS intégré.

Le Gravity prend en charge la recharge à grande vitesse sur de multiples infrastructures, en tirant parti de son groupe motopropulseur 926V et de sa technologie propriétaire pour optimiser la compatibilité. Il peut charger jusqu’à 400 kW sur des équipements de charge de 1000 V et maintenir 225 kW sur des chargeurs de 500 V, y compris les superchargeurs V3 de Tesla. Grâce à ces capacités, la Gravity peut ajouter 320 km d’autonomie en moins de 12 minutes. Le VUS est équipé d’adaptateurs CCS1 et SAE J1772 vers NACS, l’adaptateur CCS1 pouvant atteindre une puissance de charge de 400 kW.

La plateforme 926V de Lucid est alimentée par une batterie de 123 kWh composée de cellules de batterie Panasonic développées en collaboration avec le constructeur automobile. Un système de refroidissement amélioré permet des vitesses de charge soutenues, le remorquage sur de longues distances et des performances par tous les temps. La conception aérodynamique du véhicule, avec un coefficient de traînée de 0,24, contribue à l’efficacité de son autonomie.

La Gravity prend également en charge la recharge bidirectionnelle, permettant l’alimentation électrique du véhicule à la maison et la recharge du véhicule au véhicule grâce à la technologie RangeXchange de Lucid. Il peut fournir jusqu’à 80 A à 19,2 kW via le port NACS.

Lucid a commencé à livrer les premières unités Gravity en décembre 2024. Le modèle Grand Touring est disponible à la commande à partir de 134 500 $, tandis que la variante Touring est attendue fin 2025 avec un prix de départ de 113 500 $.