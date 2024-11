Northvolt déclare faillite, mais confirme que l’usine québécoise poursuivra ses activités

Le dépôt de bilan de Northvolt aux États-Unis laisse le projet québécois de batteries pour véhicules électriques, d’une valeur de 7 milliards de $, sur la bonne voie.

L’usine québécoise de Northvolt, qui bénéficie d’un financement public de 2,4 milliards de $, poursuivra ses activités malgré la faillite.

Le dépôt de bilan au titre du chapitre 11 restructure les activités suédoises, sans toucher à la filiale canadienne.

Les revers financiers comprennent l’annulation d’un contrat avec BMW et une perte d’un milliard de $ en 2023.

Le fabricant suédois de batteries pour véhicules électriques Northvolt AB s’est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis, invoquant des difficultés financières et l’affaiblissement du marché des véhicules électriques. L’entreprise a toutefois confirmé que son usine Northvolt Six, d’une valeur de 7 milliards de $, prévue près de Montréal (Québec), ne serait pas touchée.

Le recours au chapitre 11, déposé dans le district sud du Texas, permettra à Northvolt de restructurer sa dette tout en maintenant les activités de son principal site suédois. Northvolt a déclaré que sa filiale canadienne, qui supervise l’usine du Québec, est financée séparément et n’est pas affectée. Le projet de la région de Montréal, qui bénéficie d’un financement de 2,4 milliards de $ de la part des gouvernements du Québec et du Canada, est destiné à produire des cellules de batteries pour véhicules électriques et des matériaux actifs de cathode.

« Northvolt Six est un élément essentiel de l’avenir de l’entreprise et nous restons pleinement engagés à le mener à bien », a déclaré Paolo Cerruti, PDG de Northvolt North America. Il a ajouté que la construction du site progressait « avec diligence et prudence » malgré la restructuration de la société mère.

Ces derniers mois, Northvolt a dû faire face à des pressions financières croissantes. L’annulation d’un contrat de 2 milliards d’euros pour des batteries BMW, l’échec d’un accord de prêt de 5 milliards de $ et une perte d’un milliard de $ en 2023 ont contribué à la pénurie de liquidités. En réaction, l’entreprise a licencié 20 % de ses effectifs, interrompu ses projets d’expansion en Suède et entamé d’intenses négociations de sauvetage avec les parties prenantes, qui n’ont finalement pas abouti.

La procédure de faillite américaine a permis à Northvolt de bénéficier d’un financement provisoire de 245 millions de $, dont 100 millions de $ provenant de Scania CV AB, une filiale de Volkswagen AG. Pendant que les activités suédoises se restructurent, les filiales canadiennes et allemandes de Northvolt poursuivent leurs activités comme à l’accoutumée.

L’usine du Québec reste un élément clé de la stratégie d’expansion de Northvolt en Amérique du Nord. Toutefois, les inquiétudes concernant la solvabilité de l’entreprise ont soulevé des questions quant à l’avenir du projet. M. Cerruti a assuré les parties prenantes que Northvolt restait engagée au Québec et qu’elle ne demanderait pas de fonds publics supplémentaires.

Northvolt, qui a levé 10 milliards de $ depuis sa création, recherche 900 millions de $ de nouveaux fonds pour assurer sa stabilité à long terme.