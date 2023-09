Northvolt choisit le Québec pour sa nouvelle usine de batteries pour véhicules électriques

Le fabricant suédois de batteries, Northvolt AB, prévoit d’établir une usine de batteries pour véhicules électriques de 7 milliards de dollars au Québec, marquant un investissement significatif en Amérique du Nord.

· Northvolt, fournisseur de Volkswagen et BMW, opte pour Saint-Basile-le-Grand, au Québec, pour sa nouvelle usine.

· Le Québec vise à devenir un centre de développement de batteries pour véhicules électriques, exploitant l’hydroélectricité à faible émission de carbone et un soutien gouvernemental.

· L’investissement de Northvolt est l’un des plus grands d’une entreprise du secteur privé au Québec, renforçant son industrie de la technologie propre.

La société suédoise Northvolt AB, reconnue pour fournir des batteries pour véhicules électriques à des géants comme Volkswagen et BMW, a ciblé le Québec pour sa prochaine usine de plusieurs milliards de dollars. Ce développement signale les ambitions d’expansion de Northvolt en Amérique du Nord. L’annonce officielle, réalisée en collaboration avec les représentants des gouvernements québécois et fédéral, a révélé que Saint-Basile-le-Grand dans la vallée du Richelieu accueillera ce projet ambitieux de 7 milliards de dollars. Historiquement, ce terrain appartenait à la Canadian Industries Ltd., une entreprise de produits chimiques et d’explosifs.

La vision stratégique du Québec est claire : transformer la province en un centre névralgique pour l’innovation en matière de batteries pour véhicules électriques. Cette vision est soutenue par les riches ressources hydroélectriques à faible émission de carbone de la province et par des collaborations financières avec le gouvernement fédéral. Le Premier ministre François Legault considère l’époque actuelle comme une révolution industrielle moderne, rappelant les importants projets hydroélectriques du Québec du milieu du 20ème siècle.

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie du Québec, a récemment souligné l’ampleur de l’investissement de Northvolt, le qualifiant de l’un des plus grands afflux du secteur privé au Québec. Les détails financiers spécifiques restent confidentiels.

L’accent mis par le Canada sur le renforcement de son secteur de la technologie propre est évident, surtout en comparaison avec la poussée américaine initiée par l’Inflation Reduction Act du président Joe Biden. Cette législation américaine a réservé d’énormes fonds pour l’énergie verte et les technologies associées. En réponse, Ottawa et les autorités provinciales investissent des milliards pour attirer les fabricants de batteries et les fournisseurs associés. Parmi les collaborations précédentes figurent Volkswagen en Ontario et la participation de Stellantis et de LG Energy Solution Ltd.

Au Québec, des partenariats fleurissent l’un après l’autre. General Motors Co. collabore avec Posco Chemical Co. Ltd. de Corée du Sud pour une nouvelle usine de cathodes, tandis que Ford Motor Co. est en pourparlers pour une usine de matériaux pour batteries de véhicules électriques de 1,2 milliard de dollars.

Cependant, l’approche du Québec basée sur des subventions pour les entreprises étrangères comporte son lot des sceptiques. Laurent Ferreira, PDG de la Banque Nationale, a exprimé ses réserves quant à la viabilité à long terme de ce modèle.

Actuellement, Northvolt exploite une gigafactory en Suède, mettant l’accent sur une production durable et sans émissions. Leurs récents partenariats avec des fonds de pension canadiens et le gestionnaire d’actifs américain BlackRock Inc. renforcent leur engagement en matière d’expansion et de durabilité. Avec un groupe de propriétaires comprenant Volkswagen AG, BMW et Goldman Sachs, Northvolt est sur la bonne voie pour une croissance continue.