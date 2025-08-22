Nissan Xterra 2028 : V6 Hybrid sur châssis en échelle, la recette parfaite

Nissan a confirmé ce que plusieurs amateurs de VUS attendaient avec impatience : le retour du Nissan Xterra. Abandonné depuis 2015, ce modèle légendaire reviendra en 2028, avec une mission claire : s’attaquer de front aux Toyota 4Runner, Jeep Wrangler et Ford Bronco, trois piliers du marché nord-américain des véhicules tout-terrain.

Le Nissan Xterra fera un retour en 2028

Une motorisation V6 avec assistance électrique est prévue

Le modèle sera construit au côté du Nissan Frontier

Plus tôt cette année, des dirigeants avaient confié à Motor1 que Nissan travaillait sur une renaissance du Xterra. Désormais, c’est officiel. Selon Automotive News, l’annonce a été faite lors d’une conférence de concessionnaires à Las Vegas.

Le président américain de Nissan, Christian Meunier, a rappelé aux 2 500 concessionnaires présents : « Nous sommes laser-focalisés sur les produits [et] nous ne faisons que commencer. Nous avons mieux planifié et nous nous assurons de placer les bons véhicules aux bons endroits. »

Motorisation hybride : un choix incontournable

Si Nissan reste discret sur les spécifications complètes, Automotive News rapporte que le Xterra 2028 recevra probablement un V6 hybride, possiblement avec un système à prolongateur d’autonomie permettant de parcourir quelques kilomètres en mode 100 % électrique.

C’est une avancée stratégique majeure pour Nissan : alors que le Toyota 4Runner prépare une version hybride à autonomie limitée et que Jeep propose déjà sa technologie 4Xe hybride rechargeable sur les Wrangler, le futur Xterra viendrait combler une lacune cruciale dans la gamme Nissan.

Assemblé au Mississippi, avec un ADN robuste

La production du nouveau Xterra est prévue à l’usine de Canton, au Mississippi, où est déjà fabriqué le Nissan Frontier. Tout indique donc que les deux modèles partageront la même architecture de type châssis en échelle, garantissant la robustesse et les capacités hors route chères aux passionnés.

Un héritage qui reprend vie

Lancé en 1999, le Xterra original avait été conçu comme compagnon d’aventure du Pathfinder et du Frontier. Produit durant deux générations et 16 ans, il a gagné une base fidèle avant son retrait en 2015. Depuis, le marché des VUS hors route a repris vie, avec des 4Runner et Wrangler qui n’ont cessés de se renforcer et un Bronco qui a effectué un retour triomphal.

Vinay Shahani, responsable marketing de Nissan Americas, expliquait: « Si je regarde où les autres constructeurs se sont aventurés, je crois que c’est notre place légitime. [Le Xterra] est un véhicule emblématique, et en l’ajoutant à notre gamme actuelle, nous complétons le portrait. »

Une offensive produit plus large

Le Xterra hybride s’inscrit dans une vaste stratégie de relance pour Nissan après quelques années difficiles. Suite à l’échec d’une fusion avec Honda plus tôt cette année, le constructeur a choisi l’offensive, multipliant les annonces de nouveaux modèles. En plus du retour du Xterra, Nissan prévoit de lancer davantage de modèles hybrides aux États-Unis, tandis que la LEAF reviendra sous la forme d’un VUS électrique abordable.

Avec les Toyota 4Runner, Ford Bronco et Jeep Wrangler qui dominent le segment, le retour du Nissan Xterra hybride en 2028 démontre l’ambition du constructeur japonais : reconquérir sa place parmi les meilleurs VUS hors route d’Amérique du Nord.