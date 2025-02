Nissan met fin à ses négociations avec Honda pour une fusion de 60 milliards de $

Nissan a mis fin à ses discussions avec Honda, ce dernier souhaitant faire de Nissan une filiale et non un partenaire à part entière.

– Nissan met fin à ses négociations avec Honda en vue d’une fusion de 60 milliards de $ en raison de différends liés au contrôle.

Les actions de Nissan chutent de 4 %, tandis que celles de Honda augmentent de 8 % en raison des réactions des investisseurs.

L’échec de la fusion soulève des inquiétudes quant à la stratégie de redressement de Nissan.

Une source au fait du dossier a déclaré mercredi que Nissan avait décidé de mettre fin aux discussions de fusion avec Honda. L’entreprise a mis un terme au projet de fusion de plus de 60 milliards de $ qui aurait donné naissance au troisième constructeur automobile mondial en termes de chiffre d’affaires.

Les discussions, annoncées en décembre, visaient à renforcer la compétitivité des deux entreprises face à la pression croissante exercée par les constructeurs chinois de véhicules électriques. Toutefois, des désaccords sur la structure de la fusion et des inquiétudes concernant les efforts de redressement de Nissan ont conduit à l’échec des négociations, ont déclaré deux personnes au fait de la situation.

L’un des principaux points d’achoppement était la proposition de Honda de faire de Nissan une filiale, contrairement à la proposition initiale de « fusion entre égaux », que Nissan avait rejetée. Honda, deuxième constructeur automobile japonais, serait de plus en plus inquiet de la lenteur des progrès réalisés par Nissan dans le cadre de son plan de restructuration, qui prévoit la suppression de 9 000 emplois et une réduction de 20 % de la capacité de production mondiale.

La nouvelle a eu un impact immédiat sur le marché. Les actions de Nissan ont chuté de plus de 4 % à la bourse de Tokyo, ce qui a entraîné une suspension temporaire des transactions après la publication du rapport. En revanche, les actions de Honda ont augmenté de plus de 8 %, reflétant le soulagement des investisseurs.

« La nouvelle selon laquelle Nissan ne voulait pas être une filiale de Honda semble souligner que le contrôle était une question litigieuse », a déclaré Christopher Richter, analyste du secteur automobile au Japon chez CLSA. « Sans être en mesure d’avoir le contrôle, Honda semble s’éloigner.

Renault, le partenaire de Nissan au sein de l’alliance, qui détient 36 % de Nissan par le biais de participations directes et d’un trust français, s’était montré ouvert à la fusion. Toutefois, l’échec des négociations laisse planer des doutes sur l’avenir de ce partenariat.

Mitsubishi Motors, qui fait partie de l’alliance Nissan-Renault, avait envisagé de se joindre à la fusion, mais pourrait ne plus poursuivre cette option, selon certaines sources.

Nissan et Honda ont tous deux publié des déclarations indiquant que les informations relatives à l’échec de la fusion n’étaient pas fondées sur les annonces de l’entreprise. Ils ont indiqué que les discussions sur l’orientation future se poursuivraient et qu’une mise à jour était attendue pour la mi-février.