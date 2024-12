Nissan et Honda en pourparlers de fusion pour renforcer le développement des VE et des technologies

Nissan et Honda ont entamé des discussions en vue de finaliser une fusion potentielle d’ici juin 2024.

La fusion vise à réduire les coûts de développement des véhicules électriques et à améliorer la compétitivité sur les marchés mondiaux.

Une entité combinée pourrait remodeler l’industrie automobile, sous réserve d’un examen et d’approbations réglementaires.

Selon des sources bien informées, Nissan Motor Co. et Honda Motor Co. auraient entamé des discussions en vue d’une éventuelle fusion. Les discussions devraient se poursuivre jusqu’à la mi-2025 et l’objectif est de finaliser les négociations d’ici le mois de juin.

Si elle aboutit, la fusion pourrait créer l’une des plus grandes alliances automobiles au monde, susceptible de remodeler le paysage concurrentiel dans un contexte de pression croissante pour investir dans les véhicules électriques (VE) et les technologies de conduite autonome.

Les deux constructeurs automobiles sont confrontés à l’augmentation des coûts de développement des VE et à des réglementations mondiales plus strictes en matière d’émissions. Les analystes suggèrent que la combinaison des ressources pourrait aider Nissan et Honda à rationaliser la recherche et le développement tout en stimulant les économies d’échelle.

Ce partenariat potentiel intervient alors que les concurrents mondiaux, notamment Volkswagen et le groupe Stellantis, continuent d’élargir leur offre en matière de véhicules électriques. La consolidation pourrait permettre aux deux constructeurs japonais d’être plus compétitifs sur le marché automobile, qui évolue rapidement.

Une entité Honda-Nissan fusionnée pourrait devenir une force dominante dans des régions clés telles que l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. En raison de son ampleur et de son influence potentielle sur le marché, les observateurs du secteur notent qu’une telle opération pourrait également faire l’objet d’un examen réglementaire au Japon et à l’étranger.

Le partenariat pourrait stimuler la capacité de production de véhicules électriques, améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement et renforcer l’innovation technologique, afin de répondre à la demande croissante de transports durables.

Les négociations entre Nissan et Honda devraient se poursuivre jusqu’à la mi-2025. Une annonce officielle pourrait être faite d’ici le mois de juin, bien que les détails concernant la gouvernance, les stratégies de marque et la structure organisationnelle n’aient pas encore été divulgués.

Nissan, connu pour son véhicule électrique Leaf et sa participation à l’alliance Renault-Mitsubishi, a une présence mondiale en matière de fabrication et de vente. Honda, en revanche, opère de manière indépendante et s’est forgé une réputation dans le domaine des technologies hybrides et des véhicules électriques, notamment grâce à ses avancées dans le domaine des piles à combustible à hydrogène.