La Nissan Sentra 2027 adopte l’édition Minuit et une CVT recalibrée

La déclinaison de cette berline compacte reçoit un style assombri, une transmission recalibrée et un chargeur sans fil Qi2 offert en option.

La nouvelle SR Premium édition Minuit coûte 35 666 $, frais applicables inclus.

Nissan a recalibré la CVT pour en rendre le fonctionnement plus fluide.

Les versions S et SV affichent une consommation combinée de 7,1 L/100 km.

Nissan a fixé le prix de la Sentra 2027 au Canada à partir de 28 536 $, frais inclus (25 868 $ avant les frais applicables). La berline compacte est en vente dès maintenant. La nouvelle SR Premium édition Minuit coiffe la gamme de cinq déclinaisons, au prix de 35 666 $ (32 998 $ avant les frais).

Cette nouveauté ajoute des détails extérieurs noirs à la Sentra SR Premium. Elle comprend des emblèmes noirs, des garnitures de glaces noires, de nouvelles jantes en alliage noires de 18 pouces et un toit bicolore Noir profond. L’édition Minuit reprend l’équipement déjà offert sur la SR Premium et la remplace pour 2027.

La Sentra 2027 reçoit également une nouvelle série de modifications au réglage de sa transmission à variation continue Xtronic. Ces changements rendent l’accélération plus fluide et linéaire, tout en améliorant la réponse aux sollicitations de l’accélérateur. Cette mise à jour fait suite aux changements apportés pour l’année-modèle 2026, en tenant compte des commentaires des clients et des médias. Nissan n’a toutefois pas fourni de détails techniques sur le calibrage.

Les autres déclinaisons sont les S, SV, SV Premium et SR.

Modèle PDSF Prix de vente Sentra S 25 868 $ 28 536 $ Sentra SV 27 868 $ 30 536 $ Sentra SV Privilège 28 968 $ 31 636 $ Sentra SR 30 268 $ 32 936 $ Sentra SR Privilège Édition minuit 32 998 $ 35 666 $

Dans toute la gamme, l’équipement de série comprend un écran tactile de 12,3 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un démarrage par bouton-poussoir, des phares et des feux arrière à DEL ainsi que le régulateur de vitesse intelligent. Les aides à la conduite comprennent le freinage d’urgence automatique, l’alerte d’angle mort et l’intervention dans l’angle mort, ainsi que la prévention des sorties de voie.

Parmi les équipements offerts en option figurent deux écrans de 12,3 pouces, le système ProPILOT Assist, une chaîne audio Bose à huit haut-parleurs et un éclairage d’ambiance à 64 couleurs. Un chargeur sans fil Qi2 est également offert pour 2027. Le moniteur intelligent Around View est aussi disponible.

L’Insurance Institute for Highway Safety a accordé à la Sentra 2026 la distinction TOP SAFETY PICK+. Pour le modèle 2027, les estimations de consommation atteignent 7,9 L/100 km en ville, 6,1 sur route et 7,1 en conduite combinée pour les versions S et SV. La SR affiche une consommation de 8,0 L/100 km en ville, de 6,4 sur route et de 7,2 en conduite combinée.