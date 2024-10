Nissan Frontier Hardbody 2024: vive le rétro!

En faisant abstraction du Jeep Gladiator qui se classe à part, le Nissan Frontier est la plus vieille camionnette intermédiaire sur le marché actuellement. Comme si ce n’était pas assez, Nissan en propose désormais une version à saveur rétro.

Le Nissan Frontier Hardbody 2024 propose une allure vintage qui plait aux nostalgiques.

Son capot renferme un moteur V6 de 3,8 L.

Le Frontier Hardbody 2024 affiche un prix d’entrée de 52 774 $.

En septembre 2023, Nissan a fait plaisir aux plus nostalgiques parmi en dévoilant une version rétro du Frontier. Celle-ci rend hommage à la camionnette Nissan des années 1980. Quelques mois plus tard, nous nous sommes réjouis en apprenant que cette déclinaison allait être commercialisée au Canada. Cet été, EcoloAuto a mis à l’essai le Nissan Frontier Hardbody 2024. Voici ce qu’on a aimé et moins aimé.

Une allure rétro qui nous plaît

Sur le plan visuel, le Nissan Frontier Hardbody 2024 se démarque largement des autres versions de la camionnette intermédiaire. Pourtant, ce ne sont que des accessoires. Le tout est très simple. Or, force est de constater que c’est réussi. La version Hardbody est reconnaissable par des jantes en alliage de 17 pouces à trois rayons ainsi qu’une barre montée dans la caisse. Également, les pare-chocs, les rétroviseurs, les poignées de porte et la calandre sont peints en noir. Des décalques noirs ont aussi été posés sur les portières, le capot et le hayon. Le tout renforce l’allure rétro du camion.

Un moteur V6 qui fait le travail

Si la formule du moteur V6 sous le capot d’une camionnette intermédiaire était jadis monnaie courante, elle se fait de plus en plus rare. En effet, Chevrolet, GMC et Toyota se contentent de propose un moteur turbocompressé à quatre cylindres avec leur Colorado, Canyon et Tacoma. De son côté, Ford corrige le tir en 2024 en ajoutant un moteur V6 après avoir offert exclusivement un moteur turbocompressé à quatre cylindres ces dernières années. Chez Nissan, le petit train va loin. On continue d’adopter une formule éprouvée. Le capot du Frontier 2024 renferme un moteur V6 atmosphérique de 3,8 L. Il développe une puissance de 310 chevaux. Celui-ci est marié à une transmission automatique à neuf rapports. En aucun temps, nous n’avons à douter de la fiabilité de ce groupe motopropulseur qui a fait ses preuves. Bien que vieillissant, ce moteur V6 propose un rendement tout en douceur.

Qu’en est-il du remorquage?

Au cours de notre essai routier du Nissan Frontier Hardbody 2024, nous en avons profité pour tester ses capacités de remorquage. D’après les informations fournies par le constructeur, ce modèle peut remorquer une charge s’élevant jusqu’à 6220 livres. De notre côté, nous avons tiré une remorque utilitaire à double essieu et nous estimons la masse totale à moins de 4000 livres. Force a été de constater que le Frontier s’est très bien comporté pour cette portion du trajet. En activant le mode de conduite Remorquage, le comportement de la transmission s’est ajusté. Celle-ci étirait davantage les rapports et elle facilitait les freinages en optimisant la rétrogradation. Cela étant dit, le Nissan Frontier Hardbody 2024 s’est avéré plutôt gourmand pendant cette session de remorquage. En effet, l’ordinateur de bord a enregistré une consommation moyenne de 15,6 L/100 kilomètres. Lors de notre utilisation du Frontier sans la remorque, nous avons obtenu une cote de 12,6 L/100 kilomètres. De son côté, Ressources naturelles Canada annonce une consommation de 11,1 L/100 kilomètres, ce qui nous apparaît comme étant très optimiste.

Au passant, il importe de préciser que nous avons été quelque peu incommodés par le diamètre de braquage du Frontier que nous avons conduit. En effet, celui-ci était doté de la caisse de six pieds. Celle-ci est pratique puisqu’elle permet de transporter plus aisément de longs objets. Toutefois, l’empattement se voit allongé par rapport à un modèle muni de la caisse de cinq pieds. Le tout a pour effet d’accroître considérablement le diamètre de braquage du véhicule et sa manoeuvrabilité en conduite urbaine.

Les camionnettes intermédiaires sont rendues inaccessibles

Elle est loin derrière nous l’époque au cours de laquelle le travailleur moyen pouvait se permettre l’achat d’une camionnette neuve. Les camionnettes intermédiaires sont dorénavant très coûteuses. Le Frontier 2024 affiche un prix de base tout juste sous la barre des 50 000 $. Quant à la version Hardbody, son prix est de 52 774 $. Malgré tout, le Frontier se positionne de manière relativement avantageuse dans le segment. Seul le Chevrolet Colorado est disponible avec un budget plus limité puisque la marque américaine produit une déclinaison WT à roues motrices arrière, dépourvue d’équipement et munie d’une version dégonflée du moteur turbocompressé à quatre cylindres. C’est une triste réalité. Pendant qu’il en est encore temps, sachez que pour un montant avoisinant les 50 000 $, il est possible de mettre la main sur un Ram 1500 Classic neuf si le format d’une camionnette de grand format ne vous incommode pas.

En bref

Avec un minimum d’efforts, Nissan a été capable de faire preuve d’une grande créativité avec son Frontier Hardbody 2024. Il n’aura suffit que d’un peu d’imagination et de quelques accessoires pour nous transporter dans les années 1980. Le Frontier n’est définitivement pas le véhicule le plus moderne de son segment et les signes de vieillissement commencent à se faire sentir. Malgré tout, on apprécie sa formule conservatrice qui a su faire ses preuves. Nous n’hésitons pas à recommander l’achat d’un Nissan Frontier aux consommateurs en quête d’une camionnette intermédiaire qui soit pratique, fiable et durable.