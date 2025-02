Nissan et INFINITI présentent de nouveaux modèles et des concepts spéciaux au Salon international de l’auto de Toronto 2025

Nissan célèbre ses 60 ans au Canada avec des lancements excitants au Salon international de l’auto de 2025

Les Nissan Kicks, Murano et Armada 2025 font leurs débuts avec un style actualisé et des technologies de pointe.

Des concepts spéciaux, comme le Project Trailgater et le Frontier TARMAC, mettent en évidence le potentiel des camions de Nissan.

Nissan continue d’innover avec des designs audacieux et des technologies de pointe, célébrant son 60e anniversaire au Canada avec des lancements de modèles excitants et des concepts spéciaux au Salon international de l’auto de 2025. Avec une gamme équilibrée entre l’efficacité, la puissance et les capacités tout-terrain, Nissan reste un acteur clé dans le paysage automobile en pleine évolution.

Nissan Kicks, Murano et Armada 2025 : élégants et évolués

Nissan présente les Kicks, Murano et Armada 2025 rafraîchis, dotés d’un style modernisé, de systèmes d’infodivertissement avancés et de technologies d’aide à la conduite améliorées pour répondre aux exigences des consommateurs modernes.

Concepts spéciaux Nissan : Projet Trailgater et Frontier TARMAC

Les concepts spéciaux de Nissan comprennent le Project Trailgater, un Nissan Frontier sur le thème du tailgating conçu pour les aventures en plein air, et le Frontier TARMAC, un camion de performance de rue avec 400 ch et un style agressif.

L’Infiniti QX80 2025 fait ses débuts avec un design audacieux et une finition haut de gamme.

Le QX60 Black Edition est une version élégante et contrastée du VUS de taille moyenne d’Infiniti.

La gamme complète d’Infiniti se caractérise par le luxe, une technologie avancée et des performances raffinées.

Infiniti apporte une présence rafraîchie et luxueuse au Salon international de l’auto de 2025, en dévoilant le VUS phare QX80 entièrement redessiné ainsi que le QX60 Black Edition exclusif. Ces modèles témoignent de l’engagement d’Infiniti en matière d’élégance, d’innovation et de raffinement de conduite.

Infiniti QX80 2025 : Un nouveau VUS phare

L’Infiniti QX80 2025, entièrement redessiné, respire la prestance avec son design imposant, son intérieur de première classe et sa technologie de pointe. La philosophie de design « Artistry in Motion » d’Infiniti se reflète dans ses détails complexes et ses finitions haut de gamme.

2025 Infiniti QX60 Black Edition : Sophistiqué et sportif

Le QX60 Black Edition présente une esthétique sombre qui attire l’attention, avec des touches de noir et un intérieur amélioré pour une sensation ultra-premium. Un groupe motopropulseur plus efficace et une dynamique de conduite raffinée renforcent son attrait.