Nissan baisse le prix de départ de l’ARIYA 2024 à 49 998 $.

– Nissan baisse le prix de départ de l’ARIYA 2024 de 3 000 $ pour le porter à 49 998 $ CA.

– Les options de performance comprennent des batteries de 63 kWh et 87 kWh avec une puissance allant jusqu’à 389 chevaux.

– Chargement amélioré avec l’adaptateur NACS et disponibilité future du port NACS.

Nissan a annoncé une réduction du prix de son crossover électrique, l’ARIYA 2024. Le nouveau prix de départ rend l’ARIYA plus accessible sur le marché concurrentiel des véhicules électriques (VE) et attirera un public plus large tout en offrant une valeur ajoutée aux clients à la recherche d’un VE polyvalent et performant.

La structure de prix révisée prévoit une réduction significative sur tous les niveaux de finition de l’ARIYA 2024. L’ARIYA Engage d’entrée de gamme est désormais proposée à partir de 49 998 $, soit une baisse de 3 000 $. Les autres versions ont subi des réductions allant de 3 000 à 5 000 $.

Trevor Longley, président de Nissan Canada Inc. a déclaré : « La révision des prix de la Nissan ARIYA 2024 vise à renforcer son avantage concurrentiel et à offrir une valeur optimale à nos clients dans un marché des véhicules électriques en constante évolution. » Cet ajustement stratégique des prix devrait renforcer la position de Nissan sur le marché des VE en offrant un meilleur rapport qualité-prix.

L’ARIYA 2024 propose deux options de batterie : une autonomie standard de 63 kWh et une autonomie longue de 87 kWh, afin de répondre aux différents besoins de conduite. La puissance du véhicule varie de 214 à 389 chevaux, selon la configuration choisie. Les clients peuvent choisir entre la traction avant et la transmission intégrale à double moteur e-4ORCE de Nissan. L’ARIYA est disponible en quatre versions bien équipées et comprend un ensemble Platinum+.

Nissan améliore la commodité de la recharge pour les propriétaires d’ARIYA en introduisant un adaptateur North American Charging Standard (NACS). Cet adaptateur permet à l’ARIYA de se connecter aux superchargeurs Tesla, ce qui augmente considérablement le nombre de points de charge rapide disponibles. À partir de 2025, Nissan proposera sur les marchés canadien et américain des VE équipés d’un port NACS, ce qui permettra aux conducteurs de se recharger en toute transparence sur le réseau Supercharger de Tesla.