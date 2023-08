Essai des pneus Michelin Pilot Sport All-Season 4 : La promesse de la marque tenue

Bien que les pneus Michelin Pilot soient indéniablement bons, la concurrence se montre à la hauteur

Cet article est un exemple parfait pour expliquer pourquoi il peut être très important de comparer ce qui existe, à la fois en termes de qualité et de prix. Je dois admettre que j’étais très enthousiaste à l’idée d’examiner un jeu de nouveaux pneus Michelin Pilot Sport All-Season 4 et, franchement, je n’ai pas été déçu. Mais je suis tombé sur quelque chose d’un peu déconcertant…

L’année dernière, j’ai examiné un jeu de Yokohama ADVAN Sport A/S+ de la même taille et montés sur la même voiture. En bref, ils nous ont impressionnés, ma femme et moi, par leur douceur, leur silence et leurs performances générales. Voilà un pneu qui dépasse les attentes et qui offre une valeur impressionnante.

Il est donc compréhensible que mes espoirs concernant les nouveaux pneus Pilot Sport All-Season 4 soient très élevés. Lorsque j’ai roulé pour la première fois avec les Michelins, j’ai été ravi de ce que je vivais. Instantanément, j’ai reconnu le confort fourni par les pneus, leur réactivité au volant et leur capacité à suivre une trajectoire rectiligne — je savais que les pneus n’allaient pas me décevoir.

Et ils ne l’ont pas fait, mais le troisième jour, alors que nous n’avions pas encore parcouru 200 km, nous avons réalisé que le Pilot Sport All-Season 4 ne surpassait en rien les ADVAN. Autrement dit, ils ont tenu leur promesse de performance. Et surtout, cela ne s’est pas fait au détriment du bruit et de la rudesse, et ils n’ont pas failli au cours des innombrables averses et orages violents de juin et juillet (des records ont été battus en juillet).

La bande de roulement du Pilot Sport All-Season 4 est faussement simple, mais elle comporte un composé Extreme Silica+ avancé qui a fait des miracles pendant ces tempêtes. Jamais nous ne nous sommes ennuyés au volant de notre bien-aimée Volkswagen Golf Sportwagen 2018, surtout depuis qu’elle a reçu une mise à jour de l’ECU Unitronic Stage 1 au printemps dernier. Grâce à la sculpture asymétrique de Michelin qui positionne de gros morceaux de gomme sur l’épaulement, les pneus ont géré la puissance supplémentaire sous charge et à travers certaines de nos bretelles et chicanes préférées comme si elle n’était pas là. Vraiment, nous n’avons rien de négatif à signaler.

En revanche, j’ai creusé un peu plus loin en ce qui concerne le prix. Comme je l’ai dit dans l’introduction, les pneus Michelin ne sont pas bon marché, et c’est compréhensible. J’ai découvert, en consultant de nombreux magasins de pneus en ligne, qu’en moyenne, les pneus Yokohama et Michelin étaient vendus à des prix à peu près équivalents. L’écart de prix du pneu ADVAN était plus important, car il était proposé à un prix bien inférieur ou bien supérieur à celui du Pilot Sport.

Cela m’a amené à la conclusion suivante, à laquelle je ne m’attendais pas : celui des deux qui est le moins cher lors de vos achats en ligne est celui que vous devez choisir. En définitive, le pneu Michelin Pilot Sport All-Season 4 est un excellent pneu tourisme hautes performances, capable de conquérir un sol mouillé, qui reste toujours confortable et extrêmement à l’aise lorsqu’il est mis à rude épreuve, tout comme le pneu Yokohama ADVAN Sport A/S+.