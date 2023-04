L’achat d’une voiture d’occasion est aujourd’hui très complexe et voici comment vous pouvez vous aider

Malgré le prix et qu’elle parait bien, devriez-vous vraiment acheter la voiture qui se trouve devant vous ?

Une inspection avant l’achat reste votre meilleure chance de ne pas vous faire avoir.

Nous vivons malheureusement dans un monde où tout le monde cherche à prendre avantage de l’autre. La fraude, les pratiques commerciales douteuses et la manipulation des faits sont depuis longtemps associées au marché des voitures d’occasion. Si tous les concessionnaires de véhicules d’occasion ne cherchent pas à vous voler, en tant que consommateur, on n’est jamais trop prudent. C’est pourquoi il est absolument indispensable de faire vérifier le véhicule que vous avez choisi avant de signer pour l’argent que vous avez durement gagné.

Le mois de mai est traditionnellement associé aux achats de voitures. Même si cela a quelque peu changé depuis la pandémie, l’arrivée du printemps et l’envie de conduire et d’explorer motivent toujours les consommateurs à acheter un nouveau véhicule.

La bonne nouvelle, c’est qu’après deux années folles de prix élevés, la valeur des voitures d’occasion a enfin commencé à baisser de 10 à 20 %. Cela incitera certainement un plus grand nombre d’entre nous à envisager de remplacer la vieille bagnole familiale.

Mais avant cela, voici le meilleur conseil que l’on puisse vous donner pour l’achat d’une voiture d’occasion :

Faites faire une inspection avant achat avant de signer quoi que ce soit. Si vous devez signer et laisser un acompte, demandez un reçu sur lequel figure clairement la mention « remboursable ». Pourquoi ?

« Il se vend environ trois millions de voitures par an au Canada, et une transaction sur trois se fait entre particuliers », explique Adélaïde Favé, cofondatrice et directrice de l’exploitation de Kiwiz. « La plupart des gens ne réalisent pas qu’environ 30 % de ces voitures sont endommagées ou trafiquées. Il est donc essentiel d’être informé avant d’acheter pour éviter de surpayer le véhicule et d’avoir à supporter des coûts d’entretien supplémentaires par la suite. »

Voici quelques signes indiquant que quelque chose ne va pas, comme l’explique Mme. Favé : « La peinture est-elle la même sur toute la carrosserie de la voiture et, si ce n’est pas le cas, pourquoi ? Y a-t-il eu un accident qui a obligé à repeindre le véhicule ? Le volant semble-t-il usé alors que le concessionnaire affirme que la voiture n’a que trois ans ? Les vitres électriques, le climatiseur et la télécommande d’ouverture des portes fonctionnent-ils comme ils le devraient ? Ce sont là des questions essentielles qu’une inspection permettra d’aborder ».

Selon Kiwiz, voici cinq éléments à prendre en compte lors de l’achat d’une voiture d’occasion :

Le compteur kilométrique : Carfax signale que la fraude au compteur kilométrique est en hausse, avec plus de 1,9 million de véhicules en circulation dont le compteur kilométrique a été inversé. Selon CarVertical, au Canada, le compteur d’une voiture d’occasion sur six a été falsifié. Pour vous protéger, faites vérifier la voiture par votre mécanicien ou par un service d’inspection indépendant pour voir si l’usure de la voiture correspond au kilométrage.

Informations sur le vendeur : Obtenez autant d’informations que possible sur le vendeur et sa relation avec la voiture. Demandez-lui pourquoi il vend la voiture (y a-t-il une bonne raison, ou le véhicule présente-t-il des défauts qu’il ne peut plus accepter ?), comment et où il a conduit (autoroute, ville, pour aller au travail ou pour un usage commercial ?

Le prix : Assurez-vous que le prix demandé correspond à l’état de la voiture. Recherchez le prix moyen du marché pour ce modèle, faites une estimation des coûts en fonction des réparations nécessaires et négociez le prix sur cette base. N’oubliez pas que les prix des voitures d’occasion sont généralement plus élevés chez un concessionnaire que chez un vendeur privé.

L’historique du véhicule : Il est courant d’acheter les données Carfax pour connaître l’historique d’un véhicule. C’est utile, mais de nombreuses personnes ne tirent pas pleinement parti de ces données, ne réalisant pas qu’elles sont liées à d’autres informations relatives à l’inspection qui aideront les acheteurs à mieux comprendre la voiture et ses pièces. Au-delà des faits concernant la voiture, l’analyse des données est essentielle.

L’inspection : Que vous achetiez à titre privé ou par l’intermédiaire d’un concessionnaire, faites toujours inspecter la voiture, même si vous êtes satisfait de l’essai routier. N’acceptez jamais l’inspection effectuée par le vendeur. N’oubliez pas qu’il a tout intérêt à vendre son produit et que son inspection ne sera donc pas aussi objective qu’un avis non affilié. Demandez toujours à une tierce personne d’inspecter la voiture.

Enfin, Kiwiz est là pour vous aider. Il s’agit d’une nouvelle entreprise qui propose un service mobile d’inspection des voitures. Lancé l’année dernière au Québec, ce service est désormais disponible dans la région du Grand Toronto, à Ottawa, Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg et Halifax.

L’inspection n’est pas différente de l’obtention d’un deuxième avis à la suite d’un diagnostic. Oui, c’est aussi important que cela.