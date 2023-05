Test du pneu Michelin Pilot Sport All-Season 4 : La haute performance sans compromis

Je discutais avec un confrère amateur de voitures au sujet des pneus et du fait que j’avais reçu un jeu de nouveaux pneus Michelin Pilot Sport All-Season 4 pour en faire l’essai cet été. Par hasard, il m’a dit qu’il venait de commander un jeu de pneus Michelin Pilot Sport 4 S pour sa voiture. Nous sommes rapidement tombés d’accord sur le fait que Michelin est la Porsche des fabricants de pneus.

Cela a pour but de positionner la marque comme étant désirable. Comme le constructeur allemand de voitures de sport, le fabricant français de pneus est prestigieux et propose des produits excellents, voire extraordinaires. Et comme Porsche, Michelin ne vend pas de produits « bon marché ». Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’alternatives. Chez moi, je n’ai peut-être pas de Porsche dans le garage, mais je possède une Honda Civic Type R, ou l’équivalent Yokohama Advan — un petit coup de pouce pour un pneu que j’ai vraiment apprécié l’an dernier.

Ce printemps, bien qu’un peu tard dans la saison, je monterai un jeu de pneus Michelin Pilot Sport All-Season 4 225/40R 18 sur mon fidèle véhicule familial qui est une Volkswagen Golf SportWagen 2018. En tant que conducteurs, mon épouse et moi attendons beaucoup de nos voitures et surtout de nos pneus. La réactivité est essentielle, mais elle ne doit pas se faire au détriment du bruit et de la rudesse, et la tenue de route en cas de fortes averses estivales ne peut être que parfaite.

Le Pilot Sport All-Season 4 a été conçu pour satisfaire et dépasser les besoins des conducteurs qui attendent le meilleur de leurs pneus. Sans être l’équivalent de la 911 GT3, le Pilot Sport 4 S ou le tout nouveau Pilot Sport 5 (pour ma Type R l’été prochain peut-être…), le Pilot Sport All-Season 4 s’apparente plus à un Cayenne S où il est à l’aise dans presque toutes les conditions de conduite et tous les scénarios.

Cela est possible grâce à une série de technologies et à une conception intelligente de la bande de roulement. Pour prendre soin des surfaces humides et froides, le Pilot Sport All-Season 4 est doté d’un composé de bande de roulement Extreme Silica+ conçu pour adhérer aux surfaces glissantes. Il fonctionne en conjonction avec la technologie de lamelles variables à 360 degrés de la bande de roulement. Ces lamelles profondes et imbriquées fournissent des arêtes mordantes qui améliorent la traction sur sol mouillé et enneigé. Tous ces éléments sont réunis dans un dessin de bande de roulement asymétrique qui positionne plus de gomme via de grands blocs sur l’épaulement extérieur pour une adhérence latérale exceptionnelle, ou cette réactivité dont nous avons tant besoin.

Pour l’instant, les pneus sont empilés dans le garage en attendant les nouvelles roues que j’ai commandées — c’est une maladie, je le sais, et j’envisage de me faire aider, dès que j’aurai choisi de nouvelles roues pour l’été 2024…

Nous avons vraiment hâte de chausser la Golf avec ces nouveaux Michelin Pilot Sport All-Season 4. Peut-être qu’elle donnera l’impression d’être une Porsche — après tout, Volkswagen et Porsche sont de famille.