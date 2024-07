Nissan abandonnera la Versa et l’Altima selon une source

Nissan met fin à son modèle le plus abordable

Il sera remplacé par des multisegments électriques.

La gamme Nissan est sur le point de devenir beaucoup moins polyvalente. En effet, le constructeur automobile se joint à la fâcheuse tendance de l’industrie à se débarrasser de ses voitures.

L’été dernier, la Nissan Maxima, qui a longtemps fait parler d’elle, a quitté le marché. Aujourd’hui, selon Automotive News, la Versa va la rejoindre.

La nouvelle indique que la sous-compacte Nissan Versa cessera d’être produite en avril 2025 et qu’aucun modèle de remplacement n’est prévu. La Nissan Altima de taille moyenne cessera d’être produite après l’année modèle 2026, soit un an de plus qu’initialement prévu, mais la source indique qu’il n’a pas encore été décidé si Nissan construira un modèle de nouvelle génération ou laissera le nom s’éteindre.

Au moins, Nissan continuera à construire la Sentra. La nouvelle note que la Sentra, le deuxième modèle le plus vendu de la marque, continuera d’exister. La source a déclaré que les données suggèrent que près de deux tiers des Sentra vendues des primo-accédants, ce qui est un segment très important pour n’importe quelle marque.

Il faut s’attendre à ce que davantage de multisegments et de véhicules électriques remplissent les salles d’exposition. Nissan et sa marque de luxe Infiniti devraient construire deux berlines et trois multisegments électriques dans leur usine de Canton, dans le Mississippi.