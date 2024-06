Mitsubishi pourrait ramener le Montero et la Lancer Sportback

La prochaine Mitsubishi Lancer Sportback pourrait prendre la forme d’un multisegment sous-compact électrique.

Est-ce que Mitsubishi est sérieux avec son nom Montero?

Le constructeur Mitsubishi a déjà compté sur une gamme plus étoffée en Amérique du Nord. Avec les années, quelques noms importants ont carrément disparu du paysage des trois diamants, notamment à cause de cette mode utilitaire.

À travers ces multiples changements au fil des saisons, Mitsubishi a tout de même réussi à ramener un nom issu de son passé : Eclipse. Oui, c’est vrai que le coupé n’est jamais revenu, les stratèges qui ont plutôt opté pour l’Eclipse Cross, un multisegment sous-compact venu épauler le RVR dans sa quête d’attirer de jeunes acheteurs.

Or, le constructeur pourrait bien retrouver d’autres noms qui ont disparu de l’environnement de la marque. En effet, Mitsubishi a déposé une demande pour l’obtention d’une marque de commerce auprès du USPTO (United States Patent and Trademark Office), le nom visé étant Montero. Et comme cette appellation a déjà été utilisé sur les flancs d’un authentique 4×4 capable de s’aventurer loin du bitume, il est permis de croire que Mitsubishi retrouvera bientôt un semblant de véhicule hors route.

Reste maintenant à voir si les intentions de Mitsubishi sont bien réelles avec ce retour possible du Montero, mais étant donné l’histoire derrière ce nom de modèle, son apparition d’ici quelques années est plus que probable.

L’autre dépôt pour une marque de commerce auprès du bureau américain des marques et des brevets concerne la Lancer Sportback, quoique ce dernier fasse actuellement l’objet d’un appel. On ne sait donc pas si la demande a été acceptée au moment d’écrire ces lignes. Rappelons que la Lancer Sportback était cette variante cinq portes de la populaire voiture compacte.

Est-ce que Mitsubishi veut revenir dans le créneau des voitures compactes? Quoique le type de carrosserie pourrait signifier la transformation du modèle en quelque chose d’un peu plus utilitaire. Des rumeurs avancent même la possibilité que cette Lancer Sportback devienne la version Mitsubishi de la prochaine Nissan Leaf. Et cette prochaine Leaf, entièrement électrique bien sûr, serait elle-même en profonde mutation, elle qui pourrait prendre la forme d’un multisegment de taille sous-compacte.

Quelle que soit la direction empruntée par Mitsubishi en Amérique du Nord, il est clair que des changements sont à prévoir. Le RVR est vieillissant, la Mirage est sur son départ et l’Eclipse Cross demeure un véhicule marginal. Le retour de ces deux noms importants pourrait changer la donne sur notre continent.